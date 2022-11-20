https://ria.ru/20221120/miting-1832920225.html

В Казахстане за призывы к митингам в день выборов привлекли четырех человек

В Казахстане за призывы к митингам в день выборов привлекли четырех человек - РИА Новости, 20.11.2022

В Казахстане за призывы к митингам в день выборов привлекли четырех человек

Зампредседателя комитета административной полиции МВД Казахстана Жандос Мураталиев заявил, что за призывы к несанкционированным митингам в день президентских... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T17:56

2022-11-20T17:56

2022-11-20T17:56

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АСТАНА, 20 ноя – РИА Новости. Зампредседателя комитета административной полиции МВД Казахстана Жандос Мураталиев заявил, что за призывы к несанкционированным митингам в день президентских выборов к административной ответственности привлечены четыре человека.Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева."Органы суда привлекли к административной ответственности четырех человек, которые призывали к проведению и участию в несанкционированных митингах, административные протоколы на 15 человек переданы в суд", - сказал Мураталиев в эфире госканала "Казахстан" в воскресенье.По его словам, местные исполнительные власти и прокуроры несколько раз предупреждали этих граждан о незаконности акций протестов.Мураталиев пояснил, что к концу всенародного голосования в стране обстановка стабильная, полиция продолжит работу в усиленном режиме.

https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832915078.html

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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, мвд казахстана