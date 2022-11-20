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В Казахстане за призывы к митингам в день выборов привлекли четырех человек - РИА Новости, 20.11.2022
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В Казахстане за призывы к митингам в день выборов привлекли четырех человек
В Казахстане за призывы к митингам в день выборов привлекли четырех человек - РИА Новости, 20.11.2022
В Казахстане за призывы к митингам в день выборов привлекли четырех человек
Зампредседателя комитета административной полиции МВД Казахстана Жандос Мураталиев заявил, что за призывы к несанкционированным митингам в день президентских... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T17:56
2022-11-20T17:56
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
мвд казахстана
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АСТАНА, 20 ноя – РИА Новости. Зампредседателя комитета административной полиции МВД Казахстана Жандос Мураталиев заявил, что за призывы к несанкционированным митингам в день президентских выборов к административной ответственности привлечены четыре человека.Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева."Органы суда привлекли к административной ответственности четырех человек, которые призывали к проведению и участию в несанкционированных митингах, административные протоколы на 15 человек переданы в суд", - сказал Мураталиев в эфире госканала "Казахстан" в воскресенье.По его словам, местные исполнительные власти и прокуроры несколько раз предупреждали этих граждан о незаконности акций протестов.Мураталиев пояснил, что к концу всенародного голосования в стране обстановка стабильная, полиция продолжит работу в усиленном режиме.
https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832915078.html
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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, мвд казахстана
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, МВД Казахстана
17:56 20.11.2022
 
В Казахстане за призывы к митингам в день выборов привлекли четырех человек

МВД: за призывы к митингам в день выборов президента Казахстана привлекли четырех человек

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкИзбиратель голосует на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
Избиратель голосует на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Избиратель голосует на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
Читать ria.ru в
АСТАНА, 20 ноя – РИА Новости. Зампредседателя комитета административной полиции МВД Казахстана Жандос Мураталиев заявил, что за призывы к несанкционированным митингам в день президентских выборов к административной ответственности привлечены четыре человека.
Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.
Внеочередные выборы президента в Казахстане - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
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"Органы суда привлекли к административной ответственности четырех человек, которые призывали к проведению и участию в несанкционированных митингах, административные протоколы на 15 человек переданы в суд", - сказал Мураталиев в эфире госканала "Казахстан" в воскресенье.
По его словам, местные исполнительные власти и прокуроры несколько раз предупреждали этих граждан о незаконности акций протестов.
Мураталиев пояснил, что к концу всенародного голосования в стране обстановка стабильная, полиция продолжит работу в усиленном режиме.
Избиратели во время голосования на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
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В миреКасым-Жомарт ТокаевКазахстанМВД Казахстана
 
 
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