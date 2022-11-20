https://ria.ru/20221120/miting-1832920225.html
В Казахстане за призывы к митингам в день выборов привлекли четырех человек
В Казахстане за призывы к митингам в день выборов привлекли четырех человек - РИА Новости, 20.11.2022
В Казахстане за призывы к митингам в день выборов привлекли четырех человек
Зампредседателя комитета административной полиции МВД Казахстана Жандос Мураталиев заявил, что за призывы к несанкционированным митингам в день президентских... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T17:56
2022-11-20T17:56
2022-11-20T17:56
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
мвд казахстана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832858410_0:98:2976:1772_1920x0_80_0_0_5f08230bf848af390ba02cb9cdb18c56.jpg
АСТАНА, 20 ноя – РИА Новости. Зампредседателя комитета административной полиции МВД Казахстана Жандос Мураталиев заявил, что за призывы к несанкционированным митингам в день президентских выборов к административной ответственности привлечены четыре человека.Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева."Органы суда привлекли к административной ответственности четырех человек, которые призывали к проведению и участию в несанкционированных митингах, административные протоколы на 15 человек переданы в суд", - сказал Мураталиев в эфире госканала "Казахстан" в воскресенье.По его словам, местные исполнительные власти и прокуроры несколько раз предупреждали этих граждан о незаконности акций протестов.Мураталиев пояснил, что к концу всенародного голосования в стране обстановка стабильная, полиция продолжит работу в усиленном режиме.
https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832915078.html
https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832913932.html
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832858410_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_02b8f013fe736399224ee75f015edcee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, мвд казахстана
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, МВД Казахстана
В Казахстане за призывы к митингам в день выборов привлекли четырех человек
МВД: за призывы к митингам в день выборов президента Казахстана привлекли четырех человек
АСТАНА, 20 ноя – РИА Новости. Зампредседателя комитета административной полиции МВД Казахстана Жандос Мураталиев заявил, что за призывы к несанкционированным митингам в день президентских выборов к административной ответственности привлечены четыре человека.
Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева
.
"Органы суда привлекли к административной ответственности четырех человек, которые призывали к проведению и участию в несанкционированных митингах, административные протоколы на 15 человек переданы в суд", - сказал Мураталиев в эфире госканала "Казахстан" в воскресенье.
По его словам, местные исполнительные власти и прокуроры несколько раз предупреждали этих граждан о незаконности акций протестов.
Мураталиев пояснил, что к концу всенародного голосования в стране обстановка стабильная, полиция продолжит работу в усиленном режиме.