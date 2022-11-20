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Маск ответил на слова об ответных мерах со стороны администрации Байдена
Маск ответил на слова об ответных мерах со стороны администрации Байдена - РИА Новости, 20.11.2022
Маск ответил на слова об ответных мерах со стороны администрации Байдена
Владелец американской социальной сети Twitter Илон Маск уверен, что ему стоит готовиться к росту атак и ответных мер со стороны администрации президента США Джо РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T18:11
2022-11-20T18:11
2022-11-20T18:18
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Владелец американской социальной сети Twitter Илон Маск уверен, что ему стоит готовиться к росту атак и ответных мер со стороны администрации президента США Джо Байдена, "левых политиков" и конкурентов в медиа."Ясно, как то, что ночь сменяет день", - написал Маск в воскресенье в онлайн-платформе, отвечая на комментарий пользователя о том, что главе Twitter стоит готовиться к росту атак и ответных мер со стороны администрации Байдена, "левых политиков" и конкурентов в медиа.Ранее Twitter разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа после того, как за это высказалось большинство участников опроса, проведенного Маском. В ноябре, уже после приобретения Twitter Маском, Байден выступал с критикой в адрес соцсети, в частности, утверждая, что она распространяет ложь по всему миру.
https://ria.ru/20221120/twitter-1832874117.html
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в мире, технологии, илон маск, джо байден, дональд трамп, сша, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Джо Байден, Дональд Трамп, США, Twitter
18:11 20.11.2022 (обновлено: 18:18 20.11.2022)
Маск ответил на слова об ответных мерах со стороны администрации Байдена
Маск заявил о готовности к росту атак и ответных мер со стороны администрации Байдена