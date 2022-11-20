https://ria.ru/20221120/kolorado-1832954670.html
Байден заявил об эпидемии вооруженного насилия в США
Байден заявил об эпидемии вооруженного насилия в США - РИА Новости, 20.11.2022
Байден заявил об эпидемии вооруженного насилия в США
Президент США Джо Байден назвал вооруженное насилие эпидемией в общественной жизни страны и заявил о необходимости реакции со стороны властей. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T21:39
2022-11-20T21:39
2022-11-20T21:39
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал вооруженное насилие эпидемией в общественной жизни страны и заявил о необходимости реакции со стороны властей.Данное заявление Байден сделал, комментируя инцидент со стрельбой в ночном клубе в городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. По данным СМИ, там в ночь на воскресенье погибли пять человек и 18 получили ранения, подозреваемый задержан."Мы должны ответить на эпидемию... в виде насилия с применением огнестрельного оружия", - говорится в заявлении, опубликованном Белым домом. Байден также отметил, что вооруженное насилие имеет разрушительный и возрастающий эффект по отношению к американскому обществу.Кроме того, президент выразил соболезнования родственникам жертв нападения, подтвердив, что в результате инцидента были убиты пять человек.
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в мире, джо байден, сша, колорадо-спрингс, колорадо
В мире, Джо Байден, США, Колорадо-Спрингс, Колорадо
Байден заявил об эпидемии вооруженного насилия в США
Байден заявил об эпидемии вооруженного насилия в США на фоне ЧП со стрельбой в Колорадо