https://ria.ru/20221120/kitay-1832852004.html

Си Цзиньпин указал Байдену на главную красную линию Китая

Си Цзиньпин указал Байдену на главную красную линию Китая - РИА Новости, 20.11.2022

Си Цзиньпин указал Байдену на главную красную линию Китая

Тайваньский вопрос представляет собой красную линию в отношениях Пекина и Вашингтона, приводит сайт китайского МИД слова председателя КНР Си Цзиньпина, которые... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T10:38

2022-11-20T10:38

2022-11-20T11:20

в мире

си цзиньпин

джо байден

нэнси пелоси

тайвань

сша

китай

большая двадцатка

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Тайваньский вопрос представляет собой красную линию в отношениях Пекина и Вашингтона, приводит сайт китайского МИД слова председателя КНР Си Цзиньпина, которые он сказал президенту США Джо Байдену во время встречи на полях саммита G20.Кроме того, китайский лидер подчеркнул, что соблюдение норм международных отношений и трех совместных китайско-американских коммюнике остается важнейшей защитой и страховкой отношений между двумя странами.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в начале августа, после того как остров посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай осудил этот визит, увидев в нем поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Президент России Владимир Путин назвал Тайвань неотъемлемой частью КНР, а поездки представителей США на остров — провокацией.Пекин не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. США формально придерживаются этого принципа, но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.

https://ria.ru/20221118/ssha-1832538833.html

тайвань

сша

китай

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, си цзиньпин, джо байден, нэнси пелоси, тайвань, сша, китай, большая двадцатка