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Си Цзиньпин указал Байдену на главную красную линию Китая - РИА Новости, 20.11.2022
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Си Цзиньпин указал Байдену на главную красную линию Китая
Си Цзиньпин указал Байдену на главную красную линию Китая - РИА Новости, 20.11.2022
Си Цзиньпин указал Байдену на главную красную линию Китая
Тайваньский вопрос представляет собой красную линию в отношениях Пекина и Вашингтона, приводит сайт китайского МИД слова председателя КНР Си Цзиньпина, которые... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T10:38
2022-11-20T11:20
в мире
си цзиньпин
джо байден
нэнси пелоси
тайвань
сша
китай
большая двадцатка
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Тайваньский вопрос представляет собой красную линию в отношениях Пекина и Вашингтона, приводит сайт китайского МИД слова председателя КНР Си Цзиньпина, которые он сказал президенту США Джо Байдену во время встречи на полях саммита G20.Кроме того, китайский лидер подчеркнул, что соблюдение норм международных отношений и трех совместных китайско-американских коммюнике остается важнейшей защитой и страховкой отношений между двумя странами.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в начале августа, после того как остров посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай осудил этот визит, увидев в нем поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Президент России Владимир Путин назвал Тайвань неотъемлемой частью КНР, а поездки представителей США на остров — провокацией.Пекин не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. США формально придерживаются этого принципа, но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.
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в мире, си цзиньпин, джо байден, нэнси пелоси, тайвань, сша, китай, большая двадцатка
В мире, Си Цзиньпин, Джо Байден, Нэнси Пелоси, Тайвань, США, Китай, Большая двадцатка
10:38 20.11.2022 (обновлено: 11:20 20.11.2022)
 
Си Цзиньпин указал Байдену на главную красную линию Китая

Глава КНР Си Цзиньпин назвал Тайвань главной красной линией в отношениях Китая и США

© AP Photo / Alex BrandonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Тайваньский вопрос представляет собой красную линию в отношениях Пекина и Вашингтона, приводит сайт китайского МИД слова председателя КНР Си Цзиньпина, которые он сказал президенту США Джо Байдену во время встречи на полях саммита G20.

"Глава КНР четко указал, что тайваньский вопрос — ядро основных интересов Китая, политическая основа и главная красная линия, которую никому нельзя пересекать", — говорится в сообщении.

Кроме того, китайский лидер подчеркнул, что соблюдение норм международных отношений и трех совместных китайско-американских коммюнике остается важнейшей защитой и страховкой отношений между двумя странами.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в начале августа, после того как остров посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай осудил этот визит, увидев в нем поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Президент России Владимир Путин назвал Тайвань неотъемлемой частью КНР, а поездки представителей США на остров — провокацией.
Пекин не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. США формально придерживаются этого принципа, но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.
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В миреСи ЦзиньпинДжо БайденНэнси ПелосиТайваньСШАКитайБольшая двадцатка
 
 
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