10:38 20.11.2022 (обновлено: 11:20 20.11.2022)
Си Цзиньпин указал Байдену на главную красную линию Китая
Глава КНР Си Цзиньпин назвал Тайвань главной красной линией в отношениях Китая и США
© AP Photo / Alex BrandonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Тайваньский вопрос представляет собой красную линию в отношениях Пекина и Вашингтона, приводит сайт китайского МИД слова председателя КНР Си Цзиньпина, которые он сказал президенту США Джо Байдену во время встречи на полях саммита G20.
"Глава КНР четко указал, что тайваньский вопрос — ядро основных интересов Китая, политическая основа и главная красная линия, которую никому нельзя пересекать", — говорится в сообщении.
Кроме того, китайский лидер подчеркнул, что соблюдение норм международных отношений и трех совместных китайско-американских коммюнике остается важнейшей защитой и страховкой отношений между двумя странами.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в начале августа, после того как остров посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай осудил этот визит, увидев в нем поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Президент России Владимир Путин назвал Тайвань неотъемлемой частью КНР, а поездки представителей США на остров — провокацией.
Пекин не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. США формально придерживаются этого принципа, но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.
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