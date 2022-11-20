https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832916001.html
Явка в России на выборах президента Казахстана составила около 40 процентов
Явка в России на выборах президента Казахстана составила около 40 процентов - РИА Новости, 20.11.2022
Явка в России на выборах президента Казахстана составила около 40 процентов
Явка казахстанцев, проголосовавших на внеочередных президентских выборах на участках в России, составила на 16.00 мск около 40%, заявил РИА Новости замминистра... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T17:32
2022-11-20T17:32
2022-11-20T21:53
касым-жомарт токаев
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выборы президента казахстана — 2022
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АСТАНА, 20 ноя - РИА Новости. Явка казахстанцев, проголосовавших на внеочередных президентских выборах на участках в России, составила на 16.00 мск около 40%, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко."В общей сложности в России зарегистрировано 3600 (граждан Казахстана) для голосования, из них примерно 40% уже проголосовали", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько граждан Казахстана проголосовали на участках в РФ на 16.00 мск.В России избирательные участки для голосования на внеочередных президентских выборах Казахстана открыты в пяти городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане 20 ноября. На пост президента претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.
https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832902433.html
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касым-жомарт токаев, казахстан, россия, москва, общество, выборы президента казахстана — 2022
Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Россия, Москва, Общество, Выборы президента Казахстана — 2022
17:32 20.11.2022 (обновлено: 21:53 20.11.2022)
Явка в России на выборах президента Казахстана составила около 40 процентов
Явка в России на выборах президента Казахстана составила на 16:00 мск около 40 процентов