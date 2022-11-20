Рейтинг@Mail.ru
Явка в России на выборах президента Казахстана составила около 40 процентов - РИА Новости, 20.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832916001.html
Явка в России на выборах президента Казахстана составила около 40 процентов
Явка в России на выборах президента Казахстана составила около 40 процентов - РИА Новости, 20.11.2022
Явка в России на выборах президента Казахстана составила около 40 процентов
Явка казахстанцев, проголосовавших на внеочередных президентских выборах на участках в России, составила на 16.00 мск около 40%, заявил РИА Новости замминистра... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T17:32
2022-11-20T21:53
касым-жомарт токаев
казахстан
россия
москва
общество
выборы президента казахстана — 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832860145_0:173:2752:1721_1920x0_80_0_0_67d3fb8851f0df160188184cf3d652ad.jpg
АСТАНА, 20 ноя - РИА Новости. Явка казахстанцев, проголосовавших на внеочередных президентских выборах на участках в России, составила на 16.00 мск около 40%, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко."В общей сложности в России зарегистрировано 3600 (граждан Казахстана) для голосования, из них примерно 40% уже проголосовали", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько граждан Казахстана проголосовали на участках в РФ на 16.00 мск.В России избирательные участки для голосования на внеочередных президентских выборах Казахстана открыты в пяти городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане 20 ноября. На пост президента претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.
https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832902433.html
казахстан
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832860145_12:0:2741:2047_1920x0_80_0_0_b9e1925eb54d24028eb067f94ef9cc6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
касым-жомарт токаев, казахстан, россия, москва, общество, выборы президента казахстана — 2022
Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Россия, Москва, Общество, Выборы президента Казахстана — 2022
17:32 20.11.2022 (обновлено: 21:53 20.11.2022)
 
Явка в России на выборах президента Казахстана составила около 40 процентов

Явка в России на выборах президента Казахстана составила на 16:00 мск около 40 процентов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкГолосование на президентских выборах в посольстве Казахстана в Москве
Голосование на президентских выборах в посольстве Казахстана в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Голосование на президентских выборах в посольстве Казахстана в Москве
Читать ria.ru в
АСТАНА, 20 ноя - РИА Новости. Явка казахстанцев, проголосовавших на внеочередных президентских выборах на участках в России, составила на 16.00 мск около 40%, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.
"В общей сложности в России зарегистрировано 3600 (граждан Казахстана) для голосования, из них примерно 40% уже проголосовали", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько граждан Казахстана проголосовали на участках в РФ на 16.00 мск.
В России избирательные участки для голосования на внеочередных президентских выборах Казахстана открыты в пяти городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.
Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане 20 ноября. На пост президента претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Внеочередные выборы президента в Казахстане - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 16:12
Явка за рубежом на выборах главы Казахстана составила 57,5 процента
 
Касым-Жомарт ТокаевКазахстанРоссияМоскваОбществоВыборы президента Казахстана — 2022
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала