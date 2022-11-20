17:22 20.11.2022 (обновлено: 21:53 20.11.2022)
Выборы президента Казахстана прошли спокойно, заявила генпрокуратура
Генпрокуратура Казахстана: выборы президента республики прошли в спокойной обстановке
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкИзбиратели во время голосования на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
Избиратели во время голосования на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
АСТАНА, 20 ноя - РИА Новости. Подготовка к выборам президента Казахстана и само голосование прошли в спокойной обстановке, заявил начальник управления генеральной прокуратуры Азамат Саргазин.
"В целом электоральная кампания и непосредственно сам процесс голосования прошли в спокойной обстановке. Жалоб и заявлений граждан о воспрепятствовании реализации права на голосование не имеется", - заявил он на брифинге в ходе онлайн-марафона, посвященного выборам.
По словам Саргазина, для органов прокуратуры вопросы неукоснительного соблюдения всеми участниками избирательного процесса требований законодательства и избирательных прав граждан были главным приоритетом.
Он проинформировал, что с начала голосования в органы прокуратуры поступило всего три обращения - по одному в Астане, Акмолинской и Актюбинской областях. Все они переданы для рассмотрения в соответствующие органы и ведомства.
В суды 20 ноября поступило два иска, связанных с выборами. Один из них, поданный в Верховный суд, возвращен истцу в связи с неподсудностью. Второй иск поступил в специализированный межрайонный административный суд города Астаны о признании незаконными действий по удалению наблюдателя с одного из избирательных участков в столице. "Он еще находится в производстве суда, и решение по нему еще не принято", - добавил представитель генпрокуратуры.
Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.
По состоянию на 17.00 мск участки для голосования закрылись на большей части республики. В пяти регионах - Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской и Кызылординской областях - из-за разницы во времени участки закроются на час позже.