https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832913932.html

Выборы президента Казахстана прошли спокойно, заявила генпрокуратура

Выборы президента Казахстана прошли спокойно, заявила генпрокуратура - РИА Новости, 20.11.2022

Выборы президента Казахстана прошли спокойно, заявила генпрокуратура

Подготовка к выборам президента Казахстана и само голосование прошли в спокойной обстановке, заявил начальник управления генеральной прокуратуры Азамат... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T17:22

2022-11-20T17:22

2022-11-20T21:53

в мире

касым-жомарт токаев

казахстан

кызылординская область

выборы президента казахстана — 2022

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АСТАНА, 20 ноя - РИА Новости. Подготовка к выборам президента Казахстана и само голосование прошли в спокойной обстановке, заявил начальник управления генеральной прокуратуры Азамат Саргазин."В целом электоральная кампания и непосредственно сам процесс голосования прошли в спокойной обстановке. Жалоб и заявлений граждан о воспрепятствовании реализации права на голосование не имеется", - заявил он на брифинге в ходе онлайн-марафона, посвященного выборам.По словам Саргазина, для органов прокуратуры вопросы неукоснительного соблюдения всеми участниками избирательного процесса требований законодательства и избирательных прав граждан были главным приоритетом.Он проинформировал, что с начала голосования в органы прокуратуры поступило всего три обращения - по одному в Астане, Акмолинской и Актюбинской областях. Все они переданы для рассмотрения в соответствующие органы и ведомства.В суды 20 ноября поступило два иска, связанных с выборами. Один из них, поданный в Верховный суд, возвращен истцу в связи с неподсудностью. Второй иск поступил в специализированный межрайонный административный суд города Астаны о признании незаконными действий по удалению наблюдателя с одного из избирательных участков в столице. "Он еще находится в производстве суда, и решение по нему еще не принято", - добавил представитель генпрокуратуры.Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.По состоянию на 17.00 мск участки для голосования закрылись на большей части республики. В пяти регионах - Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской и Кызылординской областях - из-за разницы во времени участки закроются на час позже.

https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832902433.html

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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, кызылординская область, выборы президента казахстана — 2022