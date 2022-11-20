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Выборы президента Казахстана прошли спокойно, заявила генпрокуратура - РИА Новости, 20.11.2022
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Выборы президента Казахстана прошли спокойно, заявила генпрокуратура
Выборы президента Казахстана прошли спокойно, заявила генпрокуратура - РИА Новости, 20.11.2022
Выборы президента Казахстана прошли спокойно, заявила генпрокуратура
Подготовка к выборам президента Казахстана и само голосование прошли в спокойной обстановке, заявил начальник управления генеральной прокуратуры Азамат... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T17:22
2022-11-20T21:53
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
кызылординская область
выборы президента казахстана — 2022
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АСТАНА, 20 ноя - РИА Новости. Подготовка к выборам президента Казахстана и само голосование прошли в спокойной обстановке, заявил начальник управления генеральной прокуратуры Азамат Саргазин."В целом электоральная кампания и непосредственно сам процесс голосования прошли в спокойной обстановке. Жалоб и заявлений граждан о воспрепятствовании реализации права на голосование не имеется", - заявил он на брифинге в ходе онлайн-марафона, посвященного выборам.По словам Саргазина, для органов прокуратуры вопросы неукоснительного соблюдения всеми участниками избирательного процесса требований законодательства и избирательных прав граждан были главным приоритетом.Он проинформировал, что с начала голосования в органы прокуратуры поступило всего три обращения - по одному в Астане, Акмолинской и Актюбинской областях. Все они переданы для рассмотрения в соответствующие органы и ведомства.В суды 20 ноября поступило два иска, связанных с выборами. Один из них, поданный в Верховный суд, возвращен истцу в связи с неподсудностью. Второй иск поступил в специализированный межрайонный административный суд города Астаны о признании незаконными действий по удалению наблюдателя с одного из избирательных участков в столице. "Он еще находится в производстве суда, и решение по нему еще не принято", - добавил представитель генпрокуратуры.Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.По состоянию на 17.00 мск участки для голосования закрылись на большей части республики. В пяти регионах - Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской и Кызылординской областях - из-за разницы во времени участки закроются на час позже.
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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, кызылординская область, выборы президента казахстана — 2022
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Кызылординская область, Выборы президента Казахстана — 2022
17:22 20.11.2022 (обновлено: 21:53 20.11.2022)
 
Выборы президента Казахстана прошли спокойно, заявила генпрокуратура

Генпрокуратура Казахстана: выборы президента республики прошли в спокойной обстановке

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкИзбиратели во время голосования на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
Избиратели во время голосования на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Избиратели во время голосования на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
Читать ria.ru в
АСТАНА, 20 ноя - РИА Новости. Подготовка к выборам президента Казахстана и само голосование прошли в спокойной обстановке, заявил начальник управления генеральной прокуратуры Азамат Саргазин.
"В целом электоральная кампания и непосредственно сам процесс голосования прошли в спокойной обстановке. Жалоб и заявлений граждан о воспрепятствовании реализации права на голосование не имеется", - заявил он на брифинге в ходе онлайн-марафона, посвященного выборам.
Внеочередные выборы президента в Казахстане - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
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Явка за рубежом на выборах главы Казахстана составила 57,5 процента
По словам Саргазина, для органов прокуратуры вопросы неукоснительного соблюдения всеми участниками избирательного процесса требований законодательства и избирательных прав граждан были главным приоритетом.
Он проинформировал, что с начала голосования в органы прокуратуры поступило всего три обращения - по одному в Астане, Акмолинской и Актюбинской областях. Все они переданы для рассмотрения в соответствующие органы и ведомства.
В суды 20 ноября поступило два иска, связанных с выборами. Один из них, поданный в Верховный суд, возвращен истцу в связи с неподсудностью. Второй иск поступил в специализированный межрайонный административный суд города Астаны о признании незаконными действий по удалению наблюдателя с одного из избирательных участков в столице. "Он еще находится в производстве суда, и решение по нему еще не принято", - добавил представитель генпрокуратуры.
Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.
По состоянию на 17.00 мск участки для голосования закрылись на большей части республики. В пяти регионах - Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской и Кызылординской областях - из-за разницы во времени участки закроются на час позже.
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В миреКасым-Жомарт ТокаевКазахстанКызылординская областьВыборы президента Казахстана — 2022
 
 
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