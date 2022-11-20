https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832911069.html
В большинстве регионов Казахстана завершились выборы президента
В большинстве регионов Казахстана завершились выборы президента - РИА Новости, 20.11.2022
В большинстве регионов Казахстана завершились выборы президента
В Казахстане участки для голосования на выборах президента закрылись в большинстве регионов в 20:00 (17:00 мск). РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T17:05
2022-11-20T17:05
2022-11-20T21:53
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
кызылординская область
выборы президента казахстана — 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832901531_0:240:3214:2048_1920x0_80_0_0_bbf013becb6726380e81b1a5faeb26a4.jpg
АЛМА-АТА, 20 ноя — РИА Новости. В Казахстане участки для голосования на выборах президента закрылись в большинстве регионов в 20:00 (17:00 мск).В пяти регионах — Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской и Кызылординской областях — из-за разницы во времени участки закроются на час позже.Порога явки нет. По данным ЦИК, на 17:00 мск она составила 69,31 процента.Больше всего избирателей проголосовали в Туркестанской области (80,37 процента), меньше всего — в городе Алма-Ате (28,72 процента).Всего по стране задействовали 10 101 участок, право голосовать имеют почти 12 миллионов казахстанцев.Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане в соответствии с обновленной конституцией. Главу государства выбирают на один семилетний срок без права переизбрания. На высший пост претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.В президентской гонке также участвуют экономист Мейрам Кажыкен (выдвинут содружеством профсоюзов "Аманат"), глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев (представляет партию "Ауыл"), представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, правозащитница Салтанат Турсынбекова (от объединения "Казахские матери - путь к традициям") и общественный деятель Каракат Абден, выдвинутая национальным альянсом профессиональных социальных работников.
https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832470238.html
https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832902433.html
https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832845408.html
казахстан
кызылординская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832901531_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_2f3c48144459e074b14cd6584705c3e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, кызылординская область, выборы президента казахстана — 2022
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Кызылординская область, Выборы президента Казахстана — 2022
17:05 20.11.2022 (обновлено: 21:53 20.11.2022)
В большинстве регионов Казахстана завершились выборы президента
В Казахстане голосование на выборах президента завершилось в большинстве регионов страны
АЛМА-АТА, 20 ноя — РИА Новости. В Казахстане участки для голосования на выборах президента закрылись в большинстве регионов в 20:00 (17:00 мск).
В пяти регионах — Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской и Кызылординской областях — из-за разницы во времени участки закроются на час позже.
Порога явки нет. По данным ЦИК, на 17:00 мск она составила 69,31 процента.
Больше всего избирателей проголосовали в Туркестанской области (80,37 процента), меньше всего — в городе Алма-Ате (28,72 процента).
Всего по стране задействовали 10 101 участок, право голосовать имеют почти 12 миллионов казахстанцев.
Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане в соответствии с обновленной конституцией. Главу государства выбирают на один семилетний срок без права переизбрания. На высший пост претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев
.
В президентской гонке также участвуют экономист Мейрам Кажыкен (выдвинут содружеством профсоюзов "Аманат"), глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев (представляет партию "Ауыл"), представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, правозащитница Салтанат Турсынбекова (от объединения "Казахские матери - путь к традициям") и общественный деятель Каракат Абден, выдвинутая национальным альянсом профессиональных социальных работников.