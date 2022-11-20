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В большинстве регионов Казахстана завершились выборы президента - РИА Новости, 20.11.2022
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В большинстве регионов Казахстана завершились выборы президента
В большинстве регионов Казахстана завершились выборы президента - РИА Новости, 20.11.2022
В большинстве регионов Казахстана завершились выборы президента
В Казахстане участки для голосования на выборах президента закрылись в большинстве регионов в 20:00 (17:00 мск). РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T17:05
2022-11-20T21:53
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
кызылординская область
выборы президента казахстана — 2022
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АЛМА-АТА, 20 ноя — РИА Новости. В Казахстане участки для голосования на выборах президента закрылись в большинстве регионов в 20:00 (17:00 мск).В пяти регионах — Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской и Кызылординской областях — из-за разницы во времени участки закроются на час позже.Порога явки нет. По данным ЦИК, на 17:00 мск она составила 69,31 процента.Больше всего избирателей проголосовали в Туркестанской области (80,37 процента), меньше всего — в городе Алма-Ате (28,72 процента).Всего по стране задействовали 10 101 участок, право голосовать имеют почти 12 миллионов казахстанцев.Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане в соответствии с обновленной конституцией. Главу государства выбирают на один семилетний срок без права переизбрания. На высший пост претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.В президентской гонке также участвуют экономист Мейрам Кажыкен (выдвинут содружеством профсоюзов "Аманат"), глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев (представляет партию "Ауыл"), представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, правозащитница Салтанат Турсынбекова (от объединения "Казахские матери - путь к традициям") и общественный деятель Каракат Абден, выдвинутая национальным альянсом профессиональных социальных работников.
https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832470238.html
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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, кызылординская область, выборы президента казахстана — 2022
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Кызылординская область, Выборы президента Казахстана — 2022
17:05 20.11.2022 (обновлено: 21:53 20.11.2022)
 
В большинстве регионов Казахстана завершились выборы президента

В Казахстане голосование на выборах президента завершилось в большинстве регионов страны

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЧлен Центральной избирательной комиссии Казахстана Шавхат Утемисов на заседании ЦИК Казахстана в Астане
Член Центральной избирательной комиссии Казахстана Шавхат Утемисов на заседании ЦИК Казахстана в Астане - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Член Центральной избирательной комиссии Казахстана Шавхат Утемисов на заседании ЦИК Казахстана в Астане
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АЛМА-АТА, 20 ноя — РИА Новости. В Казахстане участки для голосования на выборах президента закрылись в большинстве регионов в 20:00 (17:00 мск).
В пяти регионах — Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской и Кызылординской областях — из-за разницы во времени участки закроются на час позже.
Люди голосуют на внеочередных выборах президента Казахстана во Дворце школьников в Нур-Султане. 9 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 03:26
Процедура выборов президента Казахстана
Порога явки нет. По данным ЦИК, на 17:00 мск она составила 69,31 процента.
Больше всего избирателей проголосовали в Туркестанской области (80,37 процента), меньше всего — в городе Алма-Ате (28,72 процента).
Всего по стране задействовали 10 101 участок, право голосовать имеют почти 12 миллионов казахстанцев.
Внеочередные выборы президента в Казахстане - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 16:12
Явка за рубежом на выборах главы Казахстана составила 57,5 процента
Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане в соответствии с обновленной конституцией. Главу государства выбирают на один семилетний срок без права переизбрания. На высший пост претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.
В президентской гонке также участвуют экономист Мейрам Кажыкен (выдвинут содружеством профсоюзов "Аманат"), глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев (представляет партию "Ауыл"), представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, правозащитница Салтанат Турсынбекова (от объединения "Казахские матери - путь к традициям") и общественный деятель Каракат Абден, выдвинутая национальным альянсом профессиональных социальных работников.
Касым-Жомарт Токаев на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 09:34
Казахстан должен проводить многовекторную политику, заявил Токаев
 
В миреКасым-Жомарт ТокаевКазахстанКызылординская областьВыборы президента Казахстана — 2022
 
 
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