https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832911069.html

В большинстве регионов Казахстана завершились выборы президента

В большинстве регионов Казахстана завершились выборы президента - РИА Новости, 20.11.2022

В большинстве регионов Казахстана завершились выборы президента

В Казахстане участки для голосования на выборах президента закрылись в большинстве регионов в 20:00 (17:00 мск). РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T17:05

2022-11-20T17:05

2022-11-20T21:53

в мире

касым-жомарт токаев

казахстан

кызылординская область

выборы президента казахстана — 2022

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АЛМА-АТА, 20 ноя — РИА Новости. В Казахстане участки для голосования на выборах президента закрылись в большинстве регионов в 20:00 (17:00 мск).В пяти регионах — Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской и Кызылординской областях — из-за разницы во времени участки закроются на час позже.Порога явки нет. По данным ЦИК, на 17:00 мск она составила 69,31 процента.Больше всего избирателей проголосовали в Туркестанской области (80,37 процента), меньше всего — в городе Алма-Ате (28,72 процента).Всего по стране задействовали 10 101 участок, право голосовать имеют почти 12 миллионов казахстанцев.Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане в соответствии с обновленной конституцией. Главу государства выбирают на один семилетний срок без права переизбрания. На высший пост претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.В президентской гонке также участвуют экономист Мейрам Кажыкен (выдвинут содружеством профсоюзов "Аманат"), глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев (представляет партию "Ауыл"), представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, правозащитница Салтанат Турсынбекова (от объединения "Казахские матери - путь к традициям") и общественный деятель Каракат Абден, выдвинутая национальным альянсом профессиональных социальных работников.

https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832470238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, кызылординская область, выборы президента казахстана — 2022