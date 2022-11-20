https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832902433.html
Явка за рубежом на выборах главы Казахстана составила 57,5 процента
Явка за рубежом на выборах главы Казахстана составила 57,5 процента - РИА Новости, 20.11.2022
Явка за рубежом на выборах главы Казахстана составила 57,5 процента
Явка граждан Казахстан, проголосовавших за рубежом на внеочередных президентских выборах, к 19.00 (16.00 мск) составила 57,5%, заявил в воскресенье замминистра... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T16:12
2022-11-20T16:12
2022-11-20T21:53
казахстан
мид казахстана
в мире
касым-жомарт токаев
выборы президента казахстана — 2022
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АСТАНА, 20 ноя - РИА Новости. Явка граждан Казахстан, проголосовавших за рубежом на внеочередных президентских выборах, к 19.00 (16.00 мск) составила 57,5%, заявил в воскресенье замминистра иностранных дел Роман Василенко."За рубежом уже проголосовали порядка 7400 граждан Казахстана, что составляет 57,5% избирателей, находящихся в списках. Работу продолжают еще 57 участков, и один еще не открылся в Сан-Франциско (США)", - заявил дипломат на встрече с журналистами.Он отметил, что в целях реализации прав граждан Казахстана, находящихся за рубежом, в 53 иностранных государствах создано 68 избирательных комиссий."Общее число избирателей, находящихся за рубежом – 12 841 человек. По состоянию на 19.00 уже завершили работу 10 избирательных комиссий в таких странах, как Корея, Япония, Китай, Сингапур, Малайзия, Монголия, Таиланд, Индонезия", - заключил Василенко.Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.
https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832903677.html
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казахстан, мид казахстана, в мире, касым-жомарт токаев, выборы президента казахстана — 2022
Казахстан, МИД Казахстана, В мире, Касым-Жомарт Токаев, Выборы президента Казахстана — 2022
16:12 20.11.2022 (обновлено: 21:53 20.11.2022)
Явка за рубежом на выборах главы Казахстана составила 57,5 процента
МИД Казахстана: явка за рубежом на выборах президента республики составила 57,5 процента