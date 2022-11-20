Рейтинг@Mail.ru
Явка за рубежом на выборах главы Казахстана составила 57,5 процента - РИА Новости, 20.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832902433.html
Явка за рубежом на выборах главы Казахстана составила 57,5 процента
Явка за рубежом на выборах главы Казахстана составила 57,5 процента - РИА Новости, 20.11.2022
Явка за рубежом на выборах главы Казахстана составила 57,5 процента
Явка граждан Казахстан, проголосовавших за рубежом на внеочередных президентских выборах, к 19.00 (16.00 мск) составила 57,5%, заявил в воскресенье замминистра... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T16:12
2022-11-20T21:53
казахстан
мид казахстана
в мире
касым-жомарт токаев
выборы президента казахстана — 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832858516_0:0:2916:1640_1920x0_80_0_0_62129efe3d286b2f0d381e3015c8d04f.jpg
АСТАНА, 20 ноя - РИА Новости. Явка граждан Казахстан, проголосовавших за рубежом на внеочередных президентских выборах, к 19.00 (16.00 мск) составила 57,5%, заявил в воскресенье замминистра иностранных дел Роман Василенко."За рубежом уже проголосовали порядка 7400 граждан Казахстана, что составляет 57,5% избирателей, находящихся в списках. Работу продолжают еще 57 участков, и один еще не открылся в Сан-Франциско (США)", - заявил дипломат на встрече с журналистами.Он отметил, что в целях реализации прав граждан Казахстана, находящихся за рубежом, в 53 иностранных государствах создано 68 избирательных комиссий."Общее число избирателей, находящихся за рубежом – 12 841 человек. По состоянию на 19.00 уже завершили работу 10 избирательных комиссий в таких странах, как Корея, Япония, Китай, Сингапур, Малайзия, Монголия, Таиланд, Индонезия", - заключил Василенко.Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.
https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832903677.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832858516_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_7a6ad4210abb16792994b1f451bf09d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, мид казахстана, в мире, касым-жомарт токаев, выборы президента казахстана — 2022
Казахстан, МИД Казахстана, В мире, Касым-Жомарт Токаев, Выборы президента Казахстана — 2022
16:12 20.11.2022 (обновлено: 21:53 20.11.2022)
 
Явка за рубежом на выборах главы Казахстана составила 57,5 процента

МИД Казахстана: явка за рубежом на выборах президента республики составила 57,5 процента

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВнеочередные выборы президента в Казахстане
Внеочередные выборы президента в Казахстане - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Внеочередные выборы президента в Казахстане
Читать ria.ru в
АСТАНА, 20 ноя - РИА Новости. Явка граждан Казахстан, проголосовавших за рубежом на внеочередных президентских выборах, к 19.00 (16.00 мск) составила 57,5%, заявил в воскресенье замминистра иностранных дел Роман Василенко.
"За рубежом уже проголосовали порядка 7400 граждан Казахстана, что составляет 57,5% избирателей, находящихся в списках. Работу продолжают еще 57 участков, и один еще не открылся в Сан-Франциско (США)", - заявил дипломат на встрече с журналистами.
Он отметил, что в целях реализации прав граждан Казахстана, находящихся за рубежом, в 53 иностранных государствах создано 68 избирательных комиссий.
"Общее число избирателей, находящихся за рубежом – 12 841 человек. По состоянию на 19.00 уже завершили работу 10 избирательных комиссий в таких странах, как Корея, Япония, Китай, Сингапур, Малайзия, Монголия, Таиланд, Индонезия", - заключил Василенко.
Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.
Избиратели во время голосования на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 15:25
Явка на выборах в Казахстане к 15:00 мск составила 67,85 процента
 
КазахстанМИД КазахстанаВ миреКасым-Жомарт ТокаевВыборы президента Казахстана — 2022
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала