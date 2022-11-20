https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832853479.html

Обстановка в день выборов в Казахстане стабильная, заявили в МВД

Обстановка в день выборов в Казахстане стабильная, заявили в МВД - РИА Новости, 20.11.2022

Обстановка в день выборов в Казахстане стабильная, заявили в МВД

Обстановка в Казахстане в день президентских выборов стабильная, сообщил заместитель председателя комитета административной полиции МВД республики Жандос... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T10:56

2022-11-20T10:56

2022-11-20T10:57

в мире

касым-жомарт токаев

казахстан

выборы

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АСТАНА, 20 ноя – РИА Новости. Обстановка в Казахстане в день президентских выборов стабильная, сообщил заместитель председателя комитета административной полиции МВД республики Жандос Мураталиев.Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане 20 ноября. На пост президента претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев."Могу сказать, что за прошедшую половину дня общественная обстановка в стране стабильная", - сказал Мураталиев в эфире госканала "Казахстан" в воскресенье.По его словам, личный состав правоохранительных органов обеспечивает соблюдение правопорядка на всей территории республики.В МВД Казахстана ранее сообщили РИА Новости, что с 15 ноября полиция переходит на усиленный вариант несения службы в связи с проведением в стране президентских выборов. Министерство поясняло, что в преддверии выборов увеличит наряды полицейских, правоохранители будут максимально патрулировать избирательные участки.

https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832829127.html

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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, выборы