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Обстановка в день выборов в Казахстане стабильная, заявили в МВД - РИА Новости, 20.11.2022
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Обстановка в день выборов в Казахстане стабильная, заявили в МВД
Обстановка в день выборов в Казахстане стабильная, заявили в МВД - РИА Новости, 20.11.2022
Обстановка в день выборов в Казахстане стабильная, заявили в МВД
Обстановка в Казахстане в день президентских выборов стабильная, сообщил заместитель председателя комитета административной полиции МВД республики Жандос... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T10:56
2022-11-20T10:57
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
выборы
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АСТАНА, 20 ноя – РИА Новости. Обстановка в Казахстане в день президентских выборов стабильная, сообщил заместитель председателя комитета административной полиции МВД республики Жандос Мураталиев.Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане 20 ноября. На пост президента претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев."Могу сказать, что за прошедшую половину дня общественная обстановка в стране стабильная", - сказал Мураталиев в эфире госканала "Казахстан" в воскресенье.По его словам, личный состав правоохранительных органов обеспечивает соблюдение правопорядка на всей территории республики.В МВД Казахстана ранее сообщили РИА Новости, что с 15 ноября полиция переходит на усиленный вариант несения службы в связи с проведением в стране президентских выборов. Министерство поясняло, что в преддверии выборов увеличит наряды полицейских, правоохранители будут максимально патрулировать избирательные участки.
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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, выборы
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Выборы
10:56 20.11.2022 (обновлено: 10:57 20.11.2022)
 
Обстановка в день выборов в Казахстане стабильная, заявили в МВД

МВД Казахстана: обстановка в день выборов президента республики стабильная

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВыборы президента Республики Казахстан
Выборы президента Республики Казахстан - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Выборы президента Республики Казахстан
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АСТАНА, 20 ноя – РИА Новости. Обстановка в Казахстане в день президентских выборов стабильная, сообщил заместитель председателя комитета административной полиции МВД республики Жандос Мураталиев.
Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане 20 ноября. На пост президента претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.
"Могу сказать, что за прошедшую половину дня общественная обстановка в стране стабильная", - сказал Мураталиев в эфире госканала "Казахстан" в воскресенье.
По его словам, личный состав правоохранительных органов обеспечивает соблюдение правопорядка на всей территории республики.
В МВД Казахстана ранее сообщили РИА Новости, что с 15 ноября полиция переходит на усиленный вариант несения службы в связи с проведением в стране президентских выборов. Министерство поясняло, что в преддверии выборов увеличит наряды полицейских, правоохранители будут максимально патрулировать избирательные участки.
Избиратели в кабинах для голосования - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 05:27
На всей территории Казахстана началось голосование на президентских выборах
 
В миреКасым-Жомарт ТокаевКазахстанВыборы
 
 
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