https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832850112.html

Наблюдатели от СНГ не зафиксировали нарушений на выборах в Казахстане

Наблюдатели от СНГ не зафиксировали нарушений на выборах в Казахстане - РИА Новости, 20.11.2022

Наблюдатели от СНГ не зафиксировали нарушений на выборах в Казахстане

Наблюдатели не зафиксировали нарушений на президентских выборах в Казахстане, заявил глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T10:24

2022-11-20T10:24

2022-11-20T21:53

в мире

сергей лебедев (заместитель министра внутренних дел рф – начальник следственного департамента мвд рф генерал-лейтенант юстиции)

касым-жомарт токаев

казахстан

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шос

выборы президента казахстана — 2022

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АСТАНА, 20 ноя - РИА Новости. Наблюдатели не зафиксировали нарушений на президентских выборах в Казахстане, заявил глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев."У нас традиционное правило - всегда обмениваться мнениями с наблюдателями. Мы общались как с местными наблюдателями, так и с наблюдателями из других миссий: ОБСЕ и ШОС, и рады, что в ходе этого обмена мнениями мы констатировали, что голосование идёт везде достаточно спокойно, но на одном участке мы видели, что человек перепутал участок, пришёл не туда, но ему быстро доброжелательно объяснили, в каком участке он зарегистрирован, и инцидент был исчерпан. Каких-либо других нарушений мы не зафиксировали", - сказал Лебедев журналистам."Хочу сказать, что у меня и моих коллег впечатление положительное. Голосование идёт спокойно, но традиционно с утра маленькая раскачка - мало избирателей, но посла десяти (утра) уже пошёл поток, и по информации, которую мы получили из областей, и по тому, что мы видели в столице, сейчас идёт активное голосование. На некоторых участниках даже выстроились очереди", - добавил глава миссии.Лебедев подчеркнул, что на многих участках для голосования звучит музыка, казахстанцы приходят в избирательные участки с семьями."Некоторые избиратели мне лично говорили, что ощущают выборы как праздник. Будем надеяться, что это праздничное настроение сохранится у жителей Казахстана и после выборов", - отметил он.Он заключил, что из того, что миссия успела увидеть, "это свидетельствует о хорошей подготовке всего избирательного процесса, что даёт нам основание надеяться, что выборы пройдут спокойно".Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане 20 ноября. На пост президента претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832848483.html

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в мире, сергей лебедев (заместитель министра внутренних дел рф – начальник следственного департамента мвд рф генерал-лейтенант юстиции), касым-жомарт токаев, казахстан, снг, обсе, шос, выборы президента казахстана — 2022