https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832840436.html
В ЦИК России заявили об отсутствии проблем на выборах в Казахстане
В ЦИК России заявили об отсутствии проблем на выборах в Казахстане - РИА Новости, 20.11.2022
В ЦИК России заявили об отсутствии проблем на выборах в Казахстане
Проблем в ходе голосования на президентских выборах в Казахстане нет, все участки открылись, организация на высоком уровне, заявил РИА Новости член Центральной... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T09:01
2022-11-20T09:01
2022-11-20T21:53
касым-жомарт токаев
казахстан
россия
в мире
выборы президента казахстана — 2022
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АСТАНА, 20 ноя - РИА Новости. Проблем в ходе голосования на президентских выборах в Казахстане нет, все участки открылись, организация на высоком уровне, заявил РИА Новости член Центральной избирательной комиссии России Евгений Колюшин, который выступил международным наблюдателем.Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане 20 ноября. На пост президента претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев."Великолепно проходит, все участки открылись, народ идёт, поэтому каких-то проблем я не вижу", - сказал Колюшин.По его словам, организация голосования на высоком уровне."Чувствуется, что это мероприятие, как такое народное воспринимается, и комиссии работают активно, и другие организации тоже подключились", - отметил член российского ЦИК.Он рассказал, что в ходе наблюдения не обнаружил нарушений. "Когда такое больше количество людей, обязательно какие-то нарушения есть, но я, например, ничего не обнаружил", - сказал Колюшин.Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане 20 ноября. На пост президента претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
касым-жомарт токаев, казахстан, россия, в мире, выборы президента казахстана — 2022
Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Россия, В мире, Выборы президента Казахстана — 2022
09:01 20.11.2022 (обновлено: 21:53 20.11.2022)
В ЦИК России заявили об отсутствии проблем на выборах в Казахстане
Член ЦИК России Колюшин: проблемы в ходе голосования на выборах в Казахстане не появлялись
АСТАНА, 20 ноя - РИА Новости. Проблем в ходе голосования на президентских выборах в Казахстане нет, все участки открылись, организация на высоком уровне, заявил РИА Новости член Центральной избирательной комиссии России Евгений Колюшин, который выступил международным наблюдателем.
Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане 20 ноября. На пост президента претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев
.
"Великолепно проходит, все участки открылись, народ идёт, поэтому каких-то проблем я не вижу", - сказал Колюшин.
По его словам, организация голосования на высоком уровне.
"Чувствуется, что это мероприятие, как такое народное воспринимается, и комиссии работают активно, и другие организации тоже подключились", - отметил член российского ЦИК.
Он рассказал, что в ходе наблюдения не обнаружил нарушений. "Когда такое больше количество людей, обязательно какие-то нарушения есть, но я, например, ничего не обнаружил", - сказал Колюшин.
Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане 20 ноября. На пост президента претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.