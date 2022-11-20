https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832840436.html

В ЦИК России заявили об отсутствии проблем на выборах в Казахстане

В ЦИК России заявили об отсутствии проблем на выборах в Казахстане - РИА Новости, 20.11.2022

В ЦИК России заявили об отсутствии проблем на выборах в Казахстане

Проблем в ходе голосования на президентских выборах в Казахстане нет, все участки открылись, организация на высоком уровне, заявил РИА Новости член Центральной... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T09:01

2022-11-20T09:01

2022-11-20T21:53

касым-жомарт токаев

казахстан

россия

в мире

выборы президента казахстана — 2022

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АСТАНА, 20 ноя - РИА Новости. Проблем в ходе голосования на президентских выборах в Казахстане нет, все участки открылись, организация на высоком уровне, заявил РИА Новости член Центральной избирательной комиссии России Евгений Колюшин, который выступил международным наблюдателем.Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане 20 ноября. На пост президента претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев."Великолепно проходит, все участки открылись, народ идёт, поэтому каких-то проблем я не вижу", - сказал Колюшин.По его словам, организация голосования на высоком уровне."Чувствуется, что это мероприятие, как такое народное воспринимается, и комиссии работают активно, и другие организации тоже подключились", - отметил член российского ЦИК.Он рассказал, что в ходе наблюдения не обнаружил нарушений. "Когда такое больше количество людей, обязательно какие-то нарушения есть, но я, например, ничего не обнаружил", - сказал Колюшин.Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане 20 ноября. На пост президента претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832838302.html

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касым-жомарт токаев, казахстан, россия, в мире, выборы президента казахстана — 2022