https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832838302.html

В России открылись участки для голосования на выборах президента Казахстана

В России открылись участки для голосования на выборах президента Казахстана - РИА Новости, 20.11.2022

В России открылись участки для голосования на выборах президента Казахстана

Избирательные участки для голосования на выборах президента Казахстана открылись в пяти городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске,... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T08:43

2022-11-20T08:43

2022-11-20T21:53

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АСТАНА, 20 ноя – РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента Казахстана открылись в пяти городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске, сообщила пресс-служба посольства республики в российской столице.Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане 20 ноября. На пост президента претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.Поясняется, что находящиеся в этих городах совершеннолетние казахстанцы могут принять участие в голосовании. При посещении избирательного участка им необходимо иметь паспорт или удостоверение личности гражданина республики.

https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832470238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, казахстан, москва, санкт-петербург, казань, астрахань, омск, выборы президента казахстана — 2022