08:43 20.11.2022 (обновлено: 21:53 20.11.2022)
В России открылись участки для голосования на выборах президента Казахстана
Избирательные участки на выборах президента Казахстана открылись в пяти городах России
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкГолосование на президентских выборах в посольстве Казахстана в Москве
Голосование на президентских выборах в посольстве Казахстана в Москве
АСТАНА, 20 ноя – РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента Казахстана открылись в пяти городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске, сообщила пресс-служба посольства республики в российской столице.
Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане 20 ноября. На пост президента претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.
"Сегодня на избирательных участках, открытых при посольстве Казахстана в Москве и генеральных консульствах республики в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске, в 07.00 по местному времени началось голосование на выборах президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Поясняется, что находящиеся в этих городах совершеннолетние казахстанцы могут принять участие в голосовании. При посещении избирательного участка им необходимо иметь паспорт или удостоверение личности гражданина республики.
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