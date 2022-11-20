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Токаев сообщил, когда он сделает заявление о сроках парламентских выборов - РИА Новости, 20.11.2022
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Токаев сообщил, когда он сделает заявление о сроках парламентских выборов
Токаев сообщил, когда он сделает заявление о сроках парламентских выборов - РИА Новости, 20.11.2022
Токаев сообщил, когда он сделает заявление о сроках парламентских выборов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в конце года выступит со специальным заявлением о сроках проведения парламентских выборов в стране. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T06:21
2022-11-20T11:25
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
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АСТАНА, 20 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в конце года выступит со специальным заявлением о сроках проведения парламентских выборов в стране.Токаев в воскресенье утром проголосовал на выборах главы государства на одном из столичных избирательных участков.Отвечая на вопрос журналиста, будет ли правительство после выборов отправлено в отставку и состоится ли "политическая перезагрузка", Токаев напомнил, что отставка кабмина после избрания президента не является обязательной."Политические реформы нужно продолжать, в противном случае будет застой. С другой стороны, по закону после президентских выборов не обязательно правительству уходить в отставку. Это делается в обязательном порядке после парламентских выборов. Что касается сроков проведения парламентских выборов, то в конце года я насчет этого сделаю специальное заявление", - сказал Токаев.По его словам, правительство останется работать. "Но точечные изменения в составе правительства и других ведомствах, конечно, будут происходить", - добавил он.Также Токаев сказал, что не знаком близко с другими кандидатами в президенты."После начала агитационной программы и предвыборной кампании узнал о них больше. Уверен, что это образованные и опытные граждане нашей страны, которые работают и вносят свой вклад в процветание Казахстана", - отметил он.
https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832829127.html
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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан
06:21 20.11.2022 (обновлено: 11:25 20.11.2022)
 
Токаев сообщил, когда он сделает заявление о сроках парламентских выборов

Токаев сообщил, что в конце года сделает заявление о сроках парламентских выборов

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкКасым-Жомарт Токаев на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
Перейти в медиабанк
Касым-Жомарт Токаев на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
Читать ria.ru в
АСТАНА, 20 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в конце года выступит со специальным заявлением о сроках проведения парламентских выборов в стране.
Токаев в воскресенье утром проголосовал на выборах главы государства на одном из столичных избирательных участков.
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Отвечая на вопрос журналиста, будет ли правительство после выборов отправлено в отставку и состоится ли "политическая перезагрузка", Токаев напомнил, что отставка кабмина после избрания президента не является обязательной.
"Политические реформы нужно продолжать, в противном случае будет застой. С другой стороны, по закону после президентских выборов не обязательно правительству уходить в отставку. Это делается в обязательном порядке после парламентских выборов. Что касается сроков проведения парламентских выборов, то в конце года я насчет этого сделаю специальное заявление", - сказал Токаев.
По его словам, правительство останется работать. "Но точечные изменения в составе правительства и других ведомствах, конечно, будут происходить", - добавил он.
Также Токаев сказал, что не знаком близко с другими кандидатами в президенты.
"После начала агитационной программы и предвыборной кампании узнал о них больше. Уверен, что это образованные и опытные граждане нашей страны, которые работают и вносят свой вклад в процветание Казахстана", - отметил он.
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