https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832470238.html

Процедура выборов президента Казахстана

Процедура выборов президента Казахстана - РИА Новости, 20.11.2022

Процедура выборов президента Казахстана

Согласно Конституции Республики Казахстан (1995), президент является главой государства, его высшим должностным лицом, определяющим основные направления... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T03:26

2022-11-20T03:26

2022-11-20T03:26

справки

казахстан

касым-жомарт токаев

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Согласно Конституции Республики Казахстан (1995), президент является главой государства, его высшим должностным лицом, определяющим основные направления внутренней и внешней политики государства и представляющим Казахстан внутри страны и в международных отношениях. 1 сентября 2022 года в послании к народу президент республики Касым-Жомарт Токаев предложил провести осенью досрочные президентские выборы несмотря на то, что его первый пятилетний срок истекает в 2024 году. Тогда же он заявил, что после выборов внесет инициативу об увеличении срока президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания. 2 сентября депутатская группа "Жана Казахстан" предложила внести в Конституцию норму о семилетнем президентском мандате до выборов и избрать президента осенью этого года на семилетний срок. 12 сентября Токаев попросил Конституционный совет проверить это предложение на соответствие основному закону страны.13 сентября Конституционный Совет страны признал проект закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан" соответствующим Конституции.16 сентября парламент республики принял, а 17 сентября президент страны подписал закон "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан". 21 сентября 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов президента Казахстана на 20 ноября 2022 года.Согласно текущей редакции Конституции, президент Казахстана избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на семь лет. Внеочередные выборы назначаются президентом. Последующие вслед за внеочередными очередные выборы президента объявляются через семь лет в установленные законом сроки.Право выдвижения кандидатов в президенты принадлежит республиканским общественным объединениям. Общественное объединение вправе выдвигать лишь одного кандидата в президенты, при этом он может не являться членом данного общественного объединения. Президентом Казахстана может быть избран гражданин республики по рождению, не моложе 40 лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние 15 лет и имеющий высшее образование.В соответствии с законом "О выборах в Республике Казахстан" (1995), кандидат на должность президента должен иметь опыт работы на государственной службе или на выборных государственных должностях, составляющий не менее пяти лет, а также обладать активным избирательным правом.Не может быть кандидатом в президенты Казахстана лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке; лицо, вина которого в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом.Кандидат в президенты должен быть поддержан не менее чем 1% от общего числа избирателей, в равной мере представляющих не менее двух третей областей, город республиканского значения и столицу республики.Регистрация кандидатов в президенты осуществляется Центральной избирательной комиссией. Кандидат и его (ее) супруга (супруг) до регистрации представляют в органы государственных доходов по месту жительства декларации о доходах и имуществе на первое число месяца начала срока выдвижения.Для подтверждения отсутствия у кандидата в президенты заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей президента, проводится его медицинское освидетельствование, итоги которого оформляются соответствующим медицинским заключением о состоянии здоровья.Центральная избирательная комиссия не позднее чем на седьмой день после регистрации кандидатов в президенты публикует в СМИ сообщение о регистрации с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, занимаемой должности (занятия), места работы и жительства каждого кандидата, а также, в зависимости от усмотрения кандидата, сведений о его принадлежности к общественному объединению, национальной принадлежности.Кандидат в президенты в любое время со дня регистрации и за два дня до голосования, может снять свою кандидатуру, обратившись с письменным заявлением в ЦИК.В случае если в результате выбытия кандидатов после окончания срока регистрации осталось менее двух кандидатов в президенты, Центральная избирательная комиссия своим постановлением продлевает срок выборов не более чем на два месяца.Кандидат в президенты вносит на счет Центральной избирательной комиссии избирательный взнос в 50-кратном размере установленной законодательством минимальной заработной платы. Внесенный взнос возвращается кандидату в случаях, если по итогам выборов кандидат избран президентом или по итогам голосования кандидат набрал не менее 5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, а также в случае смерти кандидата. Во всех остальных случаях внесенный взнос возврату не подлежит и обращается в доход республиканского бюджета.Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов.Предвыборная агитация осуществляется: через средства массовой информации; путем проведения публичных предвыборных мероприятий (предвыборных собраний и встреч с избирателями, публичных предвыборных дебатов и дискуссий, митингов, шествий, демонстраций и иных предвыборных мероприятий), а также личных встреч кандидатов и их доверенных лиц с избирателями; путем выпуска и (или) распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов.На выборах президента вся территория Казахстана является единым общенациональным избирательным округом.Правом голосовать обладают граждане Казахстана, достигшие на день голосования 18 лет. В выборах не участвуют граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт его регистрации по месту жительства на территории этого избирательного участка.В избирательный бюллетень включаются все зарегистрированные кандидаты с указанием фамилии, имени, отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) в алфавитном порядке государственного языка и строка "Против всех". Избирательные бюллетени печатаются на государственном и русском языках.В день выборов голосование проводится с 7.00 до 20.00 по местному времени. Территориальные избирательные комиссии по представлению соответствующего акима (глава местного исполнительного органа государственной власти), участковых избирательных комиссий вправе устанавливать иное время начала и окончания голосования. При этом голосование не может начинаться ранее 6.00 и заканчиваться позднее 22.00.Бюллетени для голосования должны выдаваться избирателям на основании списков избирателей по предъявлении документа, удостоверяющего личность избирателя.Избиратели расписываются в списке в получении бюллетеней.Член комиссии, выдавший бюллетень, ставит в нем свою подпись, а также расписывается в списке против фамилии избирателя, получившего бюллетень. Председатель и секретарь избирательной комиссии не вправе выдавать бюллетени.Каждый избиратель голосует лично. Передача права голоса, как и голосование за других лиц на выборах не допускаются.В случае, когда отдельные избиратели по состоянию здоровья, по причине ухода за больным членом семьи, а также находящиеся в отдаленных и труднодоступных районах, где не образованы избирательные участки, не могут прибыть для голосования, участковая избирательная комиссия по их письменной просьбе, которая может быть подана не позднее 12.00 местного времени в день голосования, должна организовать голосование в месте пребывания этих избирателей.Избирательные бюллетени заполняются голосующими в кабине для тайного голосования.Избиратель ставит любую отметку в пустом квадрате справа от фамилии кандидата, за которого он голосует, либо в квадрате, расположенном справа от строки "Против всех", после чего заполненный бюллетень опускается в урну для голосования.Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить бюллетени, вправе воспользоваться помощью лица, которому он доверяет. Его фамилия после голосования заносится в список избирателей рядом с росписью избирателя в получении бюллетеня. Этим лицом не может быть: член избирательной комиссии; должностное лицо местного представительного или исполнительного органа; доверенное лицо кандидата; представитель средств массовой информации; наблюдатель, зарегистрированный в соответствующей избирательной комиссии.Подсчет голосов на всех избирательных участках начинается в 20.00 по местному времени, если на данном участке не изменено время голосования. В случае изменения времени голосования подсчет голосов начинается по окончании голосования.Избранным президентом республики Казахстан считается кандидат, набравший более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.Если в избирательный бюллетень было включено более двух кандидатов в президенты и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов. В случае выбытия одного из кандидатов в избирательный бюллетень включается следующий кандидат, получивший большее количество голосов. Повторное голосование проводится не позднее чем в двухмесячный срок.Избранным президентом при повторном голосовании считается кандидат, набравший большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по сравнению с другим кандидатом.Если выборы президента были признаны недействительными либо повторное голосование не позволило определить избранного президента, Центральная избирательная комиссия назначает повторные выборы.Центральная избирательная комиссия на основании протоколов территориальных избирательных комиссий в семидневный срок со дня проведения выборов регистрирует избранного президента.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, казахстан, касым-жомарт токаев