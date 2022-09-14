https://ria.ru/20220914/konstitutsiya-1816627814.html

В Казахстане признали законной норму о семилетнем мандате президента

В Казахстане признали законной норму о семилетнем мандате президента - РИА Новости, 14.09.2022

В Казахстане признали законной норму о семилетнем мандате президента

Предлагаемые изменения в конституцию о введении в Казахстане однократного президентства сроком на семь лет вместо нынешних двух пятилетних сроков соответствуют... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T06:34

2022-09-14T06:34

2022-09-14T07:03

в мире

казахстан

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АЛМА-АТА, 14 сен - РИА Новости. Предлагаемые изменения в конституцию о введении в Казахстане однократного президентства сроком на семь лет вместо нынешних двух пятилетних сроков соответствуют основному закону страны, говорится в решении конституционного совета республики.В послании к народу 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести этой осенью досрочные президентские выборы, несмотря на то, что его первый пятилетний срок истекает лишь в 2024 году. Тогда же он заявил, что после выборов внесет инициативу об увеличении срока президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания. Сейчас один и тот же человек не может избираться президентом республики более двух раз подряд. Депутатская группа "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан") 2 сентября предложила внести в конституцию норму о семилетнем президентском мандате до предстоящих выборов и избрать президента осенью этого года на семилетний срок. Токаев 12 сентября попросил Конституционный совет проверить это предложение депутатов на соответствие основному закону.Согласно решению, конституционный совет считает, что "предложение об установлении однократного семилетнего срока президентского мандата отвечает логике конституционных новелл, принятых 5 июня текущего года на республиканском референдуме, направленных на недопущение монополизации государственной власти"."Предлагаемая редакция пункта 5 статьи 42 конституции, предполагающая ограничение президентского мандата одним сроком, будет применяться на равной основе ко всем лицам, избираемым на пост высшего должностного лица", - говорится в решении совета.Ранее заместитель руководителя администрации президента страны Ержан Жиенбаев сообщил, что в рассматриваемом законопроекте предусмотрено положение о том, что вводимые нормы о семилетнем сроке полномочий президента и возможности быть избранным не более одного раза в последующем не могут быть изменены.

https://ria.ru/20220902/kazakhstan-1813822141.html

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, казахстан