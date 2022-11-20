https://ria.ru/20221120/irak-1832918036.html

Обстрел Сирии и Ирака мог быть ответом на теракт в Стамбуле, заявил эксперт

Обстрел Сирии и Ирака мог быть ответом на теракт в Стамбуле, заявил эксперт - РИА Новости, 20.11.2022

Обстрел Сирии и Ирака мог быть ответом на теракт в Стамбуле, заявил эксперт

Удары по Сирии и Ираку могут быть ответом Турции на теракт в Стамбуле, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T17:42

2022-11-20T17:42

2022-11-20T17:42

в мире

борис долгов

сулейман сойлу

сирия

стамбул

турция

взрыв в стамбуле

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/68210/85/682108556_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_0d135171acc4052bebb198401834c54c.jpg

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Удары по Сирии и Ираку могут быть ответом Турции на теракт в Стамбуле, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.Ранее минобороны Турции сообщило об уничтожении 89 целей в ходе воздушной операции на севере Сирии и Ирака. Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, - а также на севере Ирака.Эксперт отметил, что Турция и ранее наносила удары, направленные против курдских организаций, которые Анкара считает террористическими, как в Сирии, так и в Ираке."Ожидалось, что ответ на теракт будет. Об этом заявляло руководство Турции – что будет нанесен мощный удар. Так что это реакция Турции на этот теракт – первое. Второе – продолжение борьбы и подавления курдских организаций, которые Турция считает террористическими", - сказал Долгов в комментарии РИА Новости.Он также отметил, что удары вряд ли возможно увязывать с предстоящим новым раундом астанинских переговоров по Сирии. "Тем не менее, можно предположить, что Турция на этом совещании еще раз заявит свою позицию и будет продвигать жесткие требования по поводу подавления курдских организаций, ставить условия для России и Ирана для того, чтобы они приняли это и не принимали каких-либо мер, которые могут, по мнению Турции, помешать этой борьбе с организациями курдского национального движения", - сказал Долгов.Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу сообщал о наличии подозрений, что указание на теракт в центре Стамбула поступило из Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. На пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула 13 ноября произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в теракте задержана, она призналась в связях с РПК.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.

https://ria.ru/20221120/turtsiya-1832869735.html

https://ria.ru/20221114/kurdy-1831296530.html

https://ria.ru/20221120/turtsiya-1832826949.html

сирия

стамбул

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, борис долгов, сулейман сойлу, сирия, стамбул, турция, взрыв в стамбуле