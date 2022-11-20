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Обстрел Сирии и Ирака мог быть ответом на теракт в Стамбуле, заявил эксперт - РИА Новости, 20.11.2022
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Обстрел Сирии и Ирака мог быть ответом на теракт в Стамбуле, заявил эксперт
Обстрел Сирии и Ирака мог быть ответом на теракт в Стамбуле, заявил эксперт - РИА Новости, 20.11.2022
Обстрел Сирии и Ирака мог быть ответом на теракт в Стамбуле, заявил эксперт
Удары по Сирии и Ираку могут быть ответом Турции на теракт в Стамбуле, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T17:42
2022-11-20T17:42
в мире
борис долгов
сулейман сойлу
сирия
стамбул
турция
взрыв в стамбуле
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Удары по Сирии и Ираку могут быть ответом Турции на теракт в Стамбуле, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.Ранее минобороны Турции сообщило об уничтожении 89 целей в ходе воздушной операции на севере Сирии и Ирака. Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, - а также на севере Ирака.Эксперт отметил, что Турция и ранее наносила удары, направленные против курдских организаций, которые Анкара считает террористическими, как в Сирии, так и в Ираке."Ожидалось, что ответ на теракт будет. Об этом заявляло руководство Турции – что будет нанесен мощный удар. Так что это реакция Турции на этот теракт – первое. Второе – продолжение борьбы и подавления курдских организаций, которые Турция считает террористическими", - сказал Долгов в комментарии РИА Новости.Он также отметил, что удары вряд ли возможно увязывать с предстоящим новым раундом астанинских переговоров по Сирии. "Тем не менее, можно предположить, что Турция на этом совещании еще раз заявит свою позицию и будет продвигать жесткие требования по поводу подавления курдских организаций, ставить условия для России и Ирана для того, чтобы они приняли это и не принимали каких-либо мер, которые могут, по мнению Турции, помешать этой борьбе с организациями курдского национального движения", - сказал Долгов.Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу сообщал о наличии подозрений, что указание на теракт в центре Стамбула поступило из Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. На пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула 13 ноября произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в теракте задержана, она призналась в связях с РПК.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
https://ria.ru/20221120/turtsiya-1832869735.html
https://ria.ru/20221114/kurdy-1831296530.html
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сирия
стамбул
турция
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в мире, борис долгов, сулейман сойлу, сирия, стамбул, турция, взрыв в стамбуле
В мире, Борис Долгов, Сулейман Сойлу, Сирия, Стамбул, Турция, Взрыв в Стамбуле
17:42 20.11.2022
 
Обстрел Сирии и Ирака мог быть ответом на теракт в Стамбуле, заявил эксперт

Эксперт Борис Долгов: удары по Сирии и Ираку могли быть ответом на теракт в Стамбуле

© Фото : Official Website of the Turkish Air ForceИстребитель ВВС Турции
Истребитель ВВС Турции - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© Фото : Official Website of the Turkish Air Force
Истребитель ВВС Турции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Удары по Сирии и Ираку могут быть ответом Турции на теракт в Стамбуле, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.
Ранее минобороны Турции сообщило об уничтожении 89 целей в ходе воздушной операции на севере Сирии и Ирака. Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, - а также на севере Ирака.
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Эксперт отметил, что Турция и ранее наносила удары, направленные против курдских организаций, которые Анкара считает террористическими, как в Сирии, так и в Ираке.
"Ожидалось, что ответ на теракт будет. Об этом заявляло руководство Турции – что будет нанесен мощный удар. Так что это реакция Турции на этот теракт – первое. Второе – продолжение борьбы и подавления курдских организаций, которые Турция считает террористическими", - сказал Долгов в комментарии РИА Новости.
Он также отметил, что удары вряд ли возможно увязывать с предстоящим новым раундом астанинских переговоров по Сирии. "Тем не менее, можно предположить, что Турция на этом совещании еще раз заявит свою позицию и будет продвигать жесткие требования по поводу подавления курдских организаций, ставить условия для России и Ирана для того, чтобы они приняли это и не принимали каких-либо мер, которые могут, по мнению Турции, помешать этой борьбе с организациями курдского национального движения", - сказал Долгов.
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Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу сообщал о наличии подозрений, что указание на теракт в центре Стамбула поступило из Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. На пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула 13 ноября произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в теракте задержана, она призналась в связях с РПК.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
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В миреБорис ДолговСулейман СойлуСирияСтамбулТурцияВзрыв в Стамбуле
 
 
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