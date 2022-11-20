https://ria.ru/20221120/gaz-1832872374.html
Газоснабжение в Ленобласти планируют восстановить до конца дня
Газоснабжение в Ленобласти планируют восстановить до конца дня - РИА Новости, 20.11.2022
Газоснабжение в Ленобласти планируют восстановить до конца дня
Во Всеволожском районе Ленинградской области к настоящему времени восстановлено газоснабжение 16 котельных и 3803 абонентов после инцидента на газопроводе,... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T13:10
2022-11-20T13:10
2022-11-20T13:10
происшествия
жкх
александр дрозденко
всеволожский район
ленинградская область
россия
газпром
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Во Всеволожском районе Ленинградской области к настоящему времени восстановлено газоснабжение 16 котельных и 3803 абонентов после инцидента на газопроводе, предпринимаются меры, чтобы восстановить газоснабжение всех потребителей до конца дня, сообщила компания "Газпром газораспределение Ленинградская область"."Газпром газораспределение Ленинградская область" восстанавливает газоснабжение многоквартирных и частных домов Всеволожского района, задействованы 28 бригад. На данный момент восстановлено газоснабжение 16 котельных, 3803 абонентов (многоквартирные дома и индивидуальные жилые дома) и 55 потребителей. Предпринимаются все необходимые меры, чтобы восстановить газоснабжение всех потребителей до конца дня", - сообщает компания на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Компания отмечает, что повторный запуск газа после отключения является технически сложным процессом и требует максимального соблюдения техники безопасности. "Газпром газораспределение Ленинградская область" просит жителей, у которых в настоящее время отсутствует газоснабжение, перекрыть краны подачи газа перед газовыми приборами. В частном жилом газифицированном доме перекрытие кранов необходимо провести на фасаде жилого дома на вводе газопровода в дом.Как сообщал "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", в субботу в 15.32 мск во Всеволожском районе Ленинградской области ориентировочно на 782-м километре произошел разрыв магистрального газопровода "Белоусово – Ленинград" с возгоранием. Участок был оперативно отключен. По данным региональных властей, после инцидента были отключены шесть газораспределительных станций. Губернатор региона Александр Дрозденко позже сообщил, что все котельные Всеволожского района подключены к газу. По данным властей, пострадавших после инцидента на газопроводе, по предварительным данным, нет. Открытое горение было ликвидировано в 18.19 мск, сообщило МЧС РФ.
https://ria.ru/20221120/gaz-1832860534.html
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происшествия, жкх, александр дрозденко, всеволожский район, ленинградская область, россия, газпром, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, ЖКХ, Александр Дрозденко, Всеволожский район, Ленинградская область, Россия, Газпром, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Газоснабжение в Ленобласти планируют восстановить до конца дня
В "Газпроме" заявили , что газоснабжение в Ленобласти планируют восстановить до конца дня