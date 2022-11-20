https://ria.ru/20221120/gaz-1832860534.html

Около 40 бригад подключают жителей Ленобласти к газу после аварии

Около 40 бригад подключают жителей Ленобласти к газу после аварии - РИА Новости, 20.11.2022

Около 40 бригад подключают жителей Ленобласти к газу после аварии

Во Всеволожском районе Ленинградской области 40 аварийных бригад газовых служб в настоящее время подключают потребителей к газу после инцидента на газопроводе,... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T11:33

2022-11-20T11:33

2022-11-20T11:33

происшествия

жкх

александр дрозденко

всеволожский район

ленинградская область

россия

газпром

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822767519_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_7a0b323bfcb689db2ffd90f004008a32.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Во Всеволожском районе Ленинградской области 40 аварийных бригад газовых служб в настоящее время подключают потребителей к газу после инцидента на газопроводе, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко."Над подключением частных потребителей к газу во Всеволожском районе работают 40 аварийных бригад газовых служб. Дополнительные бригады направлены из Выборгского и Приозерского районов", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.По его словам, в первую очередь подключаются социальные объекты, затем частный сектор."В приоритете при подключении - многоквартирные дома и социальные объекты, потом - частный сектор. Территория поделена на кварталы, закреплённые за каждой бригадой. Максимально быстро будут проверены и безопасно подключены все адреса", - отметил губернатор.Как сообщал "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", в субботу в 15.32 мск во Всеволожском районе Ленинградской области ориентировочно на 782-м километре произошел разрыв магистрального газопровода "Белоусово – Ленинград" с возгоранием. Участок был оперативно отключен. После инцидента были отключены шесть газораспределительных станций, пять из них уже переведены на альтернативное газоснабжение, сообщали региональные власти, которые около 21.00 мск информировали о подключении к газу более 1 тысячи абонентов и трех котельных. По данным властей, пострадавших после инцидента на газопроводе, по предварительным данным, нет. Открытое горение было ликвидировано в 18.19 мск, сообщило МЧС РФ.

https://ria.ru/20221120/avariya-1832822385.html

https://ria.ru/20221119/gazosnabzhenie-1832810617.html

всеволожский район

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, александр дрозденко, всеволожский район, ленинградская область, россия, газпром, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)