https://ria.ru/20221120/epokha-1832963537.html

Токаев заявил об открытии новой политической эпохи в Казахстане

Токаев заявил об открытии новой политической эпохи в Казахстане - РИА Новости, 20.11.2022

Токаев заявил об открытии новой политической эпохи в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после объявления итогов exit poll о его победе заявил, что президентские выборы открывают новую политическую эпоху, и в РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T23:04

2022-11-20T23:04

2022-11-20T23:14

в мире

казахстан

выборы президента казахстана — 2022

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 20 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после объявления итогов exit poll о его победе заявил, что президентские выборы открывают новую политическую эпоху, и в дальнейшем все основные институты власти будут реформированы.Согласно данным exit poll трех исследовательских институтов, Токаев побеждает на выборах, набрав более 82% голосов избирателей.Предварительные итоги выборов ЦИК страны обнародует в первой половине дня в понедельник.

https://ria.ru/20221120/tokaev-1832475311.html

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в мире, казахстан, выборы президента казахстана — 2022, касым-жомарт токаев