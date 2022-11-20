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Токаев заявил об открытии новой политической эпохи в Казахстане - РИА Новости, 20.11.2022
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Токаев заявил об открытии новой политической эпохи в Казахстане
Токаев заявил об открытии новой политической эпохи в Казахстане - РИА Новости, 20.11.2022
Токаев заявил об открытии новой политической эпохи в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после объявления итогов exit poll о его победе заявил, что президентские выборы открывают новую политическую эпоху, и в РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T23:04
2022-11-20T23:14
в мире
казахстан
выборы президента казахстана — 2022
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 20 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после объявления итогов exit poll о его победе заявил, что президентские выборы открывают новую политическую эпоху, и в дальнейшем все основные институты власти будут реформированы.Согласно данным exit poll трех исследовательских институтов, Токаев побеждает на выборах, набрав более 82% голосов избирателей.Предварительные итоги выборов ЦИК страны обнародует в первой половине дня в понедельник.
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в мире, казахстан, выборы президента казахстана — 2022, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Выборы президента Казахстана — 2022, Касым-Жомарт Токаев
23:04 20.11.2022 (обновлено: 23:14 20.11.2022)
 
Токаев заявил об открытии новой политической эпохи в Казахстане

Президент Токаев: президентские выборы в Казахстане открывают новую политическую эпоху

© РИА Новости / Пресс-служба Президента Республики Казахстан / Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента Республики Казахстан
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев . Архивное фото
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АСТАНА, 20 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после объявления итогов exit poll о его победе заявил, что президентские выборы открывают новую политическую эпоху, и в дальнейшем все основные институты власти будут реформированы.
"Президентские выборы открывают новую политическую эпоху, и в дальнейшем все основные институты власти будут реформированы", - сказал он в своем выступлении перед членами штаба.
Согласно данным exit poll трех исследовательских институтов, Токаев побеждает на выборах, набрав более 82% голосов избирателей.
Предварительные итоги выборов ЦИК страны обнародует в первой половине дня в понедельник.
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 13:49
Биография Касым-Жомарта Токаева
 
В миреКазахстанВыборы президента Казахстана — 2022Касым-Жомарт Токаев
 
 
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