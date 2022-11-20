https://ria.ru/20221120/eksperty-1832957084.html

Эксперты МАГАТЭ оценят нанесенный Киевом ущерб Запорожской АЭС

Эксперты МАГАТЭ оценят нанесенный Киевом ущерб Запорожской АЭС - РИА Новости, 20.11.2022

Эксперты МАГАТЭ оценят нанесенный Киевом ущерб Запорожской АЭС

Специалисты МАГАТЭ в понедельник оценят ущерб от последних обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ, если позволит ситуация, заявил генеральный директор... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T22:04

2022-11-20T22:04

2022-11-20T23:06

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ПАРИЖ, 20 ноя — РИА Новости. Специалисты МАГАТЭ в понедельник оценят ущерб от последних обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ, если позволит ситуация, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси в эфире французского телеканала BFMTV."Из того, что мы видим, — реакторы не были затронуты, удары коснулись зон, где хранится новое и отработавшее топливо. Наши эксперты, если это будет возможно, оценят ситуацию на станции завтра ранним утром", — сказал он.По словам Гросси, таких атак на станцию не происходило с лета, они были намеренными и целенаправленными."Это указывает на очевидное осложнение ситуации и на то, что есть люди, которые полагают, что АЭС является легитимной военной мишенью, что немыслимо", — подчеркнул глава МГАТАЭ.Он призвал "остановить безумие", отметив, что ухудшение ситуации может привести к ядерному инциденту с серьезными последствиями."Министр энергетики Украины попросил меня отправить миссии на три других объекта в стране. Поездки начнутся на следующей неделе", — добавил Гросси.Ранее Министерство обороны России сообщило, что украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории ЗАЭС, а также по питающей ее ЛЭП. Радиационная обстановка в районе станции остается в норме.На этой неделе Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС и отказаться от "необоснованных претензий" на владение ею. Документ одобрили 24 из 35 стран, против проголосовали Россия и Китай. Как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, подходы Совета управляющих не отражают реальность. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, назвал резолюцию невыполнимой, поскольку атомная станция находится на территории России и уже стала частью ее энергосистемы.Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар.

https://ria.ru/20221120/zaes-1832871054.html

https://ria.ru/20221117/inzhener-1832168109.html

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