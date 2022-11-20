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Токаев заявил о необходимости оправдать оказанное казахским народом доверие

Токаев заявил о необходимости оправдать оказанное казахским народом доверие - РИА Новости, 20.11.2022

Токаев заявил о необходимости оправдать оказанное казахским народом доверие

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после объявления итогов exit poll по итогам прошедших президентских выборов в своем выступлении перед членами штаба... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T23:25

2022-11-20T23:25

2022-11-20T23:33

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касым-жомарт токаев

казахстан

выборы президента казахстана — 2022

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АЛМА-АТА, 20 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после объявления итогов exit poll по итогам прошедших президентских выборов в своем выступлении перед членами штаба заявил о необходимости оправдать оказанное ему избирателями доверие.Согласно данным exit poll трех исследовательских институтов, Токаев побеждает на выборах, набрав более 82% голосов избирателей. Предварительные итоги выборов ЦИК страны обнародует в первой половине дня в понедельник."Эта кампания, несомненно, останется в нашей истории. Объявлены результаты exit poll. Конечно, мы ждем официальные итоги выборов. Тем не менее, уже можно сказать, что народ выразил убедительное доверие мне как президенту и всем вам. Доверие народа – это самая главная ценность. Мы должны оправдать это доверие народа. Поэтому с сегодняшнего дня, 21 ноября (местное время - ред.), мы все должны приступить к работе", – сказал он.Токаев также выразил признательность народной коалиции, выдвинувшей его кандидатуру на выборы, за оказанное ему высокое доверие."Благодарю общественный штаб, доверенных лиц, волонтеров. Вы побывали в разных уголках страны, не оставив без внимания села, самые отдаленные уголки. Вы провели значительную агитационную работу. Я об этом никогда не забуду. Поэтому сегодняшний результат – это наша общая победа!" – отметил он.Вместе с тем в своем выступлении Токаев отметил, что для строительства сильного государства прежде всего необходимо установить справедливость, так как без этого не удастся осуществить реформы. "Поэтому мы все, сплотившись, как единая нация, как одно общество, должны приступить к этой работе", - заключил он.

https://ria.ru/20221120/epokha-1832963537.html

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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, выборы президента казахстана — 2022