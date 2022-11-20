https://ria.ru/20221120/doverie-1832965741.html
Токаев заявил о необходимости оправдать оказанное казахским народом доверие
Токаев заявил о необходимости оправдать оказанное казахским народом доверие - РИА Новости, 20.11.2022
Токаев заявил о необходимости оправдать оказанное казахским народом доверие
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после объявления итогов exit poll по итогам прошедших президентских выборов в своем выступлении перед членами штаба... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T23:25
2022-11-20T23:25
2022-11-20T23:33
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
выборы президента казахстана — 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817173738_0:144:2229:1398_1920x0_80_0_0_70b812ce6a08b7e88883fff400d35f1d.jpg
АЛМА-АТА, 20 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после объявления итогов exit poll по итогам прошедших президентских выборов в своем выступлении перед членами штаба заявил о необходимости оправдать оказанное ему избирателями доверие.Согласно данным exit poll трех исследовательских институтов, Токаев побеждает на выборах, набрав более 82% голосов избирателей. Предварительные итоги выборов ЦИК страны обнародует в первой половине дня в понедельник."Эта кампания, несомненно, останется в нашей истории. Объявлены результаты exit poll. Конечно, мы ждем официальные итоги выборов. Тем не менее, уже можно сказать, что народ выразил убедительное доверие мне как президенту и всем вам. Доверие народа – это самая главная ценность. Мы должны оправдать это доверие народа. Поэтому с сегодняшнего дня, 21 ноября (местное время - ред.), мы все должны приступить к работе", – сказал он.Токаев также выразил признательность народной коалиции, выдвинувшей его кандидатуру на выборы, за оказанное ему высокое доверие."Благодарю общественный штаб, доверенных лиц, волонтеров. Вы побывали в разных уголках страны, не оставив без внимания села, самые отдаленные уголки. Вы провели значительную агитационную работу. Я об этом никогда не забуду. Поэтому сегодняшний результат – это наша общая победа!" – отметил он.Вместе с тем в своем выступлении Токаев отметил, что для строительства сильного государства прежде всего необходимо установить справедливость, так как без этого не удастся осуществить реформы. "Поэтому мы все, сплотившись, как единая нация, как одно общество, должны приступить к этой работе", - заключил он.
https://ria.ru/20221120/epokha-1832963537.html
https://ria.ru/20221120/tokaev-1832475311.html
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817173738_59:0:2104:1534_1920x0_80_0_0_76371f811dfa70c34e1ecf598f7c9e16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, выборы президента казахстана — 2022
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Выборы президента Казахстана — 2022
23:25 20.11.2022 (обновлено: 23:33 20.11.2022)
Токаев заявил о необходимости оправдать оказанное казахским народом доверие
Президент Казахстана Токаев заявил о необходимости оправдать оказанное народом доверие
АЛМА-АТА, 20 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после объявления итогов exit poll по итогам прошедших президентских выборов в своем выступлении перед членами штаба заявил о необходимости оправдать оказанное ему избирателями доверие.
Согласно данным exit poll трех исследовательских институтов, Токаев побеждает на выборах, набрав более 82% голосов избирателей. Предварительные итоги выборов ЦИК страны обнародует в первой половине дня в понедельник.
"Эта кампания, несомненно, останется в нашей истории. Объявлены результаты exit poll. Конечно, мы ждем официальные итоги выборов. Тем не менее, уже можно сказать, что народ выразил убедительное доверие мне как президенту и всем вам. Доверие народа – это самая главная ценность. Мы должны оправдать это доверие народа. Поэтому с сегодняшнего дня, 21 ноября (местное время - ред.), мы все должны приступить к работе", – сказал он.
Токаев также выразил признательность народной коалиции, выдвинувшей его кандидатуру на выборы, за оказанное ему высокое доверие.
"Благодарю общественный штаб, доверенных лиц, волонтеров. Вы побывали в разных уголках страны, не оставив без внимания села, самые отдаленные уголки. Вы провели значительную агитационную работу. Я об этом никогда не забуду. Поэтому сегодняшний результат – это наша общая победа!" – отметил он.
Вместе с тем в своем выступлении Токаев отметил, что для строительства сильного государства прежде всего необходимо установить справедливость, так как без этого не удастся осуществить реформы. "Поэтому мы все, сплотившись, как единая нация, как одно общество, должны приступить к этой работе", - заключил он.