https://ria.ru/20221120/doklad-1832889905.html

Путин заслушает доклад главы Минсельхоза о ситуации в животноводстве

Путин заслушает доклад главы Минсельхоза о ситуации в животноводстве - РИА Новости, 20.11.2022

Путин заслушает доклад главы Минсельхоза о ситуации в животноводстве

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев 21 ноября по видеосвязи доложит президенту страны Владимиру Путину о ситуации в животноводстве и... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T15:10

2022-11-20T15:10

2022-11-20T15:23

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

владимир путин

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев 21 ноября по видеосвязи доложит президенту страны Владимиру Путину о ситуации в животноводстве и птицеводстве, перспективах развития селекции в РФ, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что Путин 21 ноября по видеосвязи примет участие в запуске племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области."В ходе мероприятия министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев доложит о ситуации в животноводстве и птицеводстве, а также о перспективах развития отечественной селекции и генетики", - говорится в сообщении.Добавляется, что к разговору присоединятся также ряд профильных хозяйств из Тюмени, Подмосковья, Курской и Калининградской областей, работающих над улучшением различных пород птицы и скота.

https://ria.ru/20221107/kartofel-1829730537.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), владимир путин, дмитрий патрушев