https://ria.ru/20221120/doklad-1832889905.html
Путин заслушает доклад главы Минсельхоза о ситуации в животноводстве
Путин заслушает доклад главы Минсельхоза о ситуации в животноводстве - РИА Новости, 20.11.2022
Путин заслушает доклад главы Минсельхоза о ситуации в животноводстве
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев 21 ноября по видеосвязи доложит президенту страны Владимиру Путину о ситуации в животноводстве и... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T15:10
2022-11-20T15:10
2022-11-20T15:23
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
владимир путин
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев 21 ноября по видеосвязи доложит президенту страны Владимиру Путину о ситуации в животноводстве и птицеводстве, перспективах развития селекции в РФ, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что Путин 21 ноября по видеосвязи примет участие в запуске племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области."В ходе мероприятия министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев доложит о ситуации в животноводстве и птицеводстве, а также о перспективах развития отечественной селекции и генетики", - говорится в сообщении.Добавляется, что к разговору присоединятся также ряд профильных хозяйств из Тюмени, Подмосковья, Курской и Калининградской областей, работающих над улучшением различных пород птицы и скота.
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), владимир путин, дмитрий патрушев
Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Владимир Путин, Дмитрий Патрушев
15:10 20.11.2022 (обновлено: 15:23 20.11.2022)
Путин заслушает доклад главы Минсельхоза о ситуации в животноводстве
Глава Минсельхоза Патрушев доложит Путину о ситуации в животноводстве и птицеводстве