https://ria.ru/20221120/avariya-1832822385.html
Авария на газопроводе в Ленобласти не повлияла на снабжение, заявила ТГК-1
Авария на газопроводе в Ленобласти не повлияла на снабжение, заявила ТГК-1 - РИА Новости, 20.11.2022
Авария на газопроводе в Ленобласти не повлияла на снабжение, заявила ТГК-1
Отключений электроснабжения у населения после аварии на газопроводе в Ленинградской области не произошло, сообщила энергокомпания ТГК-1. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T01:23
2022-11-20T01:23
2022-11-20T01:23
происшествия
жкх
ленинградская область
всеволожский район
тгк-1
газпром
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Отключений электроснабжения у населения после аварии на газопроводе в Ленинградской области не произошло, сообщила энергокомпания ТГК-1.Как ранее информировал "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", в субботу в 15.32 мск во Всеволожском районе Ленинградской области, ориентировочно на 782-м километре, произошел разрыв магистрального газопровода "Белоусово – Ленинград" с возгоранием. Участок был оперативно отключен. После инцидента были отключены шесть газораспределительных станций, пять из них уже переведены на альтернативное газоснабжение, отмечали региональные власти."В связи с разрывом на газопроводе "Белоусово - Ленинград" во Всеволожском районе Ленинградской области, который является одним из источников газоснабжения Северной ТЭЦ ПАО "ТГК-1", к 17:05 был осуществлен перевод поступления газа на станцию по резервной схеме", - говорится в сообщении.Отмечается, что инцидент привел к кратковременному понижению параметров теплоснабжения потребителей станции, они будут восстановлены в ближайшее время. "Отключения электроснабжения у потребителей не было", - добавляет компания.
https://ria.ru/20221119/gazosnabzhenie-1832810617.html
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происшествия, жкх, ленинградская область, всеволожский район, тгк-1, газпром
Происшествия, ЖКХ, Ленинградская область, Всеволожский район, ТГК-1, Газпром
Авария на газопроводе в Ленобласти не повлияла на снабжение, заявила ТГК-1
ТГК-1: авария на газопроводе в Ленобласти не повлияла на энергоснабжение населения