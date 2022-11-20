https://ria.ru/20221120/avariya-1832822385.html

Авария на газопроводе в Ленобласти не повлияла на снабжение, заявила ТГК-1

Авария на газопроводе в Ленобласти не повлияла на снабжение, заявила ТГК-1 - РИА Новости, 20.11.2022

Авария на газопроводе в Ленобласти не повлияла на снабжение, заявила ТГК-1

Отключений электроснабжения у населения после аварии на газопроводе в Ленинградской области не произошло, сообщила энергокомпания ТГК-1. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T01:23

2022-11-20T01:23

2022-11-20T01:23

происшествия

жкх

ленинградская область

всеволожский район

тгк-1

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832773403_0:908:1600:1808_1920x0_80_0_0_35f64a4f896526a5af3364be331e4fea.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Отключений электроснабжения у населения после аварии на газопроводе в Ленинградской области не произошло, сообщила энергокомпания ТГК-1.Как ранее информировал "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", в субботу в 15.32 мск во Всеволожском районе Ленинградской области, ориентировочно на 782-м километре, произошел разрыв магистрального газопровода "Белоусово – Ленинград" с возгоранием. Участок был оперативно отключен. После инцидента были отключены шесть газораспределительных станций, пять из них уже переведены на альтернативное газоснабжение, отмечали региональные власти."В связи с разрывом на газопроводе "Белоусово - Ленинград" во Всеволожском районе Ленинградской области, который является одним из источников газоснабжения Северной ТЭЦ ПАО "ТГК-1", к 17:05 был осуществлен перевод поступления газа на станцию по резервной схеме", - говорится в сообщении.Отмечается, что инцидент привел к кратковременному понижению параметров теплоснабжения потребителей станции, они будут восстановлены в ближайшее время. "Отключения электроснабжения у потребителей не было", - добавляет компания.

https://ria.ru/20221119/gazosnabzhenie-1832810617.html

https://ria.ru/20221119/avarii-1832798359.html

ленинградская область

всеволожский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, ленинградская область, всеволожский район, тгк-1, газпром