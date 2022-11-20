Рейтинг@Mail.ru
В Доме музыки покажут "Адажио для влюбленных" с Мироновой и Вдовиченковым - РИА Новости, 20.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221120/adazhio-1832030270.html
В Доме музыки покажут "Адажио для влюбленных" с Мироновой и Вдовиченковым
В Доме музыки покажут "Адажио для влюбленных" с Мироновой и Вдовиченковым - РИА Новости, 20.11.2022
В Доме музыки покажут "Адажио для влюбленных" с Мироновой и Вдовиченковым
Мировая премьера музыкального спектакля "Адажио для влюбленных" с Марией Мироновой и Владимиром Вдовиченковым в главных ролях состоится в Московском... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T05:19
2022-11-20T05:19
культура
новости культуры
музыка
петр чайковский
марк захаров
мария миронова
санкт-петербург
париж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106057/83/1060578393_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0a34d5905474a1033fdea821feade4ca.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Мировая премьера музыкального спектакля "Адажио для влюбленных" с Марией Мироновой и Владимиром Вдовиченковым в главных ролях состоится в Московском международном Доме музыки (ММДМ) в 20 ноября, сообщает пресс-служба учреждения.В основе проекта — книга Ирады Берг "Contione-Встреча". "В романе два пространства– современное, разворачивающееся в Петербурге и Париже, а также историческое, переносящее читателя во Флоренцию времен Сандро Ботичелли", — рассказывают в Доме музыки. Главные роли исполнят Мария Миронова и Владимир Вдовиченков. Также участие в спектакле примет автор романа Ирада Берг.Постановка будет сопровождаться музыкой Петра Чайковского, Иоганна Баха, Антонио Вивальди, Иоганнеса Брамса, Камиля Сен-Санса, Генри Перселла в исполнении оркестра "Русская филармония".
https://ria.ru/20221116/labirint-1831720429.html
санкт-петербург
париж
москва
флоренция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106057/83/1060578393_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_59196e7aa691defd005505d3e59efe63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, музыка, петр чайковский, марк захаров, мария миронова, санкт-петербург, париж, москва, театр, спектакль, московский международный дом музыки, владимир вдовиченков, флоренция
Культура, Новости культуры, Музыка, Петр Чайковский, Марк Захаров, Мария Миронова, Санкт-Петербург, Париж, Москва, Театр, Спектакль, Московский международный Дом музыки, Владимир Вдовиченков, Флоренция
05:19 20.11.2022
 
В Доме музыки покажут "Адажио для влюбленных" с Мироновой и Вдовиченковым

Мировая премьера спектакля "Адажио для влюбленных" пройдет в Доме музыки 20 ноября

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкВид на сцену Светлановского зала Московского международного Дома музыки в Москве
Вид на сцену Светлановского зала Московского международного Дома музыки в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Мировая премьера музыкального спектакля "Адажио для влюбленных" с Марией Мироновой и Владимиром Вдовиченковым в главных ролях состоится в Московском международном Доме музыки (ММДМ) в 20 ноября, сообщает пресс-служба учреждения.
В основе проекта — книга Ирады Берг "Contione-Встреча".
"В романе два пространства– современное, разворачивающееся в Петербурге и Париже, а также историческое, переносящее читателя во Флоренцию времен Сандро Ботичелли", — рассказывают в Доме музыки.
Главные роли исполнят Мария Миронова и Владимир Вдовиченков. Также участие в спектакле примет автор романа Ирада Берг.
Постановка будет сопровождаться музыкой Петра Чайковского, Иоганна Баха, Антонио Вивальди, Иоганнеса Брамса, Камиля Сен-Санса, Генри Перселла в исполнении оркестра "Русская филармония".
Артистка балета Виктория Брилева в сцене из одноактного балета Минотавр на сцене Государственного академического Большого театра - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 08:00Культура
Взять быка за рога: чем так хорош балет "Лабиринт" в Большом театре
 
КультураНовости культурыМузыкаПетр ЧайковскийМарк ЗахаровМария МироноваСанкт-ПетербургПарижМоскваТеатрСпектакльМосковский международный Дом музыкиВладимир ВдовиченковФлоренция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала