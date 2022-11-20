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В Доме музыки покажут "Адажио для влюбленных" с Мироновой и Вдовиченковым

В Доме музыки покажут "Адажио для влюбленных" с Мироновой и Вдовиченковым - РИА Новости, 20.11.2022

В Доме музыки покажут "Адажио для влюбленных" с Мироновой и Вдовиченковым

Мировая премьера музыкального спектакля "Адажио для влюбленных" с Марией Мироновой и Владимиром Вдовиченковым в главных ролях состоится в Московском... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T05:19

2022-11-20T05:19

2022-11-20T05:19

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Мировая премьера музыкального спектакля "Адажио для влюбленных" с Марией Мироновой и Владимиром Вдовиченковым в главных ролях состоится в Московском международном Доме музыки (ММДМ) в 20 ноября, сообщает пресс-служба учреждения.В основе проекта — книга Ирады Берг "Contione-Встреча". "В романе два пространства– современное, разворачивающееся в Петербурге и Париже, а также историческое, переносящее читателя во Флоренцию времен Сандро Ботичелли", — рассказывают в Доме музыки. Главные роли исполнят Мария Миронова и Владимир Вдовиченков. Также участие в спектакле примет автор романа Ирада Берг.Постановка будет сопровождаться музыкой Петра Чайковского, Иоганна Баха, Антонио Вивальди, Иоганнеса Брамса, Камиля Сен-Санса, Генри Перселла в исполнении оркестра "Русская филармония".

https://ria.ru/20221116/labirint-1831720429.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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