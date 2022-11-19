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При взрыве на газопроводе в Ленинградской области никто не пострадал
При взрыве на газопроводе в Ленинградской области никто не пострадал - РИА Новости, 19.11.2022
При взрыве на газопроводе в Ленинградской области никто не пострадал
Пострадавших после инцидента на газопроводе в Ленинградской области, по предварительным данным, нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T16:39
2022-11-19T16:39
2022-11-19T16:45
происшествия
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Пострадавших после инцидента на газопроводе в Ленинградской области, по предварительным данным, нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.Пожар возник в субботу во Всеволожском районе в результате разгерметизации с последующим возгоранием на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. При этом угрозы для населения нет, отсутствует и угроза распространения огня на жилые массивы."По предварительной информации, пострадавших нет. Спасательные службы обеспечивают локализацию очага возгорания", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.Губернатор Ленобласти уточнил, что сейчас давление на магистральном газопроводе снижено. ТЭЦ Всеволожска переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла.
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, александр дрозденко
Происшествия, Ленинградская область, Александр Дрозденко
16:39 19.11.2022 (обновлено: 16:45 19.11.2022)
При взрыве на газопроводе в Ленинградской области никто не пострадал
Дрозденко заявил, что при взрыве на газопроводе в Ленинградской области нет пострадавших