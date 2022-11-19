Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области прогремел взрыв на газопроводе - РИА Новости, 19.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221119/vzryv-1832763917.html
В Ленинградской области прогремел взрыв на газопроводе
В Ленинградской области прогремел взрыв на газопроводе - РИА Новости, 19.11.2022
В Ленинградской области прогремел взрыв на газопроводе
В Ленинградской области прогремел взрыв на газопроводе, спасатели ликвидируют возгорание, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T16:08
2022-11-19T22:36
происшествия
ленинградская область
александр дрозденко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832763194_0:852:1462:1674_1920x0_80_0_0_ccb19f652d9bdbe16c60d4067f872009.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области прогремел взрыв на газопроводе, спасатели ликвидируют возгорание, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко."Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево", — написал он.По словам Дрозденко, угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. По предварительным данным, при взрыве никто не пострадал. Причиной пожара в МЧС назвали разгерметизацию газопровода.Сейчас давление на магистральном газопроводе снизили, ТЭЦ Всеволожска перевели на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла, добавил губернатор.
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832763194_0:863:1462:1960_1920x0_80_0_0_084f385a3e249d716ba734eea5dab8af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, александр дрозденко
Происшествия, Ленинградская область, Александр Дрозденко
16:08 19.11.2022 (обновлено: 22:36 19.11.2022)
 
В Ленинградской области прогремел взрыв на газопроводе

Губернатор Ленинградской области Дрозденко заявил о пожаре после взрыва на газопроводе

© Telegram-канал РИА НовостиПожар во Всеволожском районе Ленинградской области
Пожар во Всеволожском районе Ленинградской области
© Telegram-канал РИА Новости
Пожар во Всеволожском районе Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области прогремел взрыв на газопроводе, спасатели ликвидируют возгорание, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко.
"Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево", — написал он.
По словам Дрозденко, угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. По предварительным данным, при взрыве никто не пострадал.
Причиной пожара в МЧС назвали разгерметизацию газопровода.
Сейчас давление на магистральном газопроводе снизили, ТЭЦ Всеволожска перевели на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла, добавил губернатор.
 
ПроисшествияЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала