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В Ленинградской области прогремел взрыв на газопроводе

В Ленинградской области прогремел взрыв на газопроводе - РИА Новости, 19.11.2022

В Ленинградской области прогремел взрыв на газопроводе

В Ленинградской области прогремел взрыв на газопроводе, спасатели ликвидируют возгорание, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T16:08

2022-11-19T16:08

2022-11-19T22:36

происшествия

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области прогремел взрыв на газопроводе, спасатели ликвидируют возгорание, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко."Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево", — написал он.По словам Дрозденко, угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. По предварительным данным, при взрыве никто не пострадал. Причиной пожара в МЧС назвали разгерметизацию газопровода.Сейчас давление на магистральном газопроводе снизили, ТЭЦ Всеволожска перевели на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла, добавил губернатор.

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, александр дрозденко