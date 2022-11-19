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В Ленинградской области прогремел взрыв на газопроводе
В Ленинградской области прогремел взрыв на газопроводе - РИА Новости, 19.11.2022
В Ленинградской области прогремел взрыв на газопроводе
В Ленинградской области прогремел взрыв на газопроводе, спасатели ликвидируют возгорание, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T16:08
2022-11-19T16:08
2022-11-19T22:36
происшествия
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области прогремел взрыв на газопроводе, спасатели ликвидируют возгорание, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко."Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево", — написал он.По словам Дрозденко, угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. По предварительным данным, при взрыве никто не пострадал. Причиной пожара в МЧС назвали разгерметизацию газопровода.Сейчас давление на магистральном газопроводе снизили, ТЭЦ Всеволожска перевели на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла, добавил губернатор.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, александр дрозденко
Происшествия, Ленинградская область, Александр Дрозденко
16:08 19.11.2022 (обновлено: 22:36 19.11.2022)
В Ленинградской области прогремел взрыв на газопроводе
Губернатор Ленинградской области Дрозденко заявил о пожаре после взрыва на газопроводе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости.
В Ленинградской области прогремел взрыв на газопроводе, спасатели ликвидируют возгорание, сообщил в Telegram-канале
губернатор Александр Дрозденко.
"Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево", — написал он.
По словам Дрозденко, угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. По предварительным данным, при взрыве никто не пострадал.
Причиной пожара в МЧС назвали разгерметизацию газопровода.
Сейчас давление на магистральном газопроводе снизили, ТЭЦ Всеволожска перевели на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла, добавил губернатор.