https://ria.ru/20221119/vuz-1832541610.html

Глава старообрядцев рассказал о проблемах с открытием первого вуза при РПСЦ

Глава старообрядцев рассказал о проблемах с открытием первого вуза при РПСЦ - РИА Новости, 19.11.2022

Глава старообрядцев рассказал о проблемах с открытием первого вуза при РПСЦ

Сроки открытия первого старообрядческого института могут сдвинуться из-за вопроса финансирования, рассказал РИА Новости предстоятель Русской православной... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T05:10

2022-11-19T05:10

2022-11-19T05:10

религия

москва

русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Сроки открытия первого старообрядческого института могут сдвинуться из-за вопроса финансирования, рассказал РИА Новости предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов).Православный старообрядческий гуманитарный институт имени протопопа Аввакума еще не открыт, в здании, в котором он будет размещаться, проходит реставрация. Оно находится в Москве рядом с Рогожской слободой. Историческое здание института передали РПСЦ в 2015 году, а решение о возрождении института было принято в 2019 году. Предполагается, что здание должны сдать в эксплуатацию в ноябре 2023 года."Реставрация ведется из средств федерального бюджета. Дело в том, что в связи с экономическими обстоятельствами на следующий год финансирования нет. Срок сдачи здания университета – ноябрь 2023 года, но получится или нет - большой вопрос. Все в руках Божиих. Будем ждать", - сказал митрополит Корнилий.Он подчеркнул, что когда институт откроют, это будет единственное ныне действующее высшее учебное заведение РПСЦ. "Во время революции его отобрали, закрыли и с 1918 года у старообрядцев нет своего высшего духовного учебного заведения. Сейчас все восстанавливается. У нас есть среднее духовное училище, ему больше 15 лет, оттуда вышли многие диаконы, священники. Но хотелось бы повысить уровень образования", - пояснил митрополит Корнилий.Он выразил надежду, что в институте смогут учиться 400-500 человек, но "сначала, может, и меньше". "Предполагается, что дипломы будут государственного образца: мы работаем сейчас совместно с министерством образования, но какие будут кафедры, кого приглашать преподавать – пока точно неизвестно, это совершенно новое для нас дело. Скорее всего, в институте будут и гражданские специальности, то есть для мирян или представителей других конфессий. Надо готовить специалистов широкого профиля: историков, искусствоведов, специалистов по реставрации", - заключил предстоятель РПСЦ.

https://ria.ru/20221115/avvakum-1831718153.html

https://ria.ru/20220825/korniliy-1811963628.html

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москва, русская православная старообрядческая церковь (рпсц)