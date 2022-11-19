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Глава старообрядцев рассказал о проблемах с открытием первого вуза при РПСЦ - РИА Новости, 19.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221119/vuz-1832541610.html
Глава старообрядцев рассказал о проблемах с открытием первого вуза при РПСЦ
Глава старообрядцев рассказал о проблемах с открытием первого вуза при РПСЦ - РИА Новости, 19.11.2022
Глава старообрядцев рассказал о проблемах с открытием первого вуза при РПСЦ
Сроки открытия первого старообрядческого института могут сдвинуться из-за вопроса финансирования, рассказал РИА Новости предстоятель Русской православной... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T05:10
2022-11-19T05:10
религия
москва
русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Сроки открытия первого старообрядческого института могут сдвинуться из-за вопроса финансирования, рассказал РИА Новости предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов).Православный старообрядческий гуманитарный институт имени протопопа Аввакума еще не открыт, в здании, в котором он будет размещаться, проходит реставрация. Оно находится в Москве рядом с Рогожской слободой. Историческое здание института передали РПСЦ в 2015 году, а решение о возрождении института было принято в 2019 году. Предполагается, что здание должны сдать в эксплуатацию в ноябре 2023 года."Реставрация ведется из средств федерального бюджета. Дело в том, что в связи с экономическими обстоятельствами на следующий год финансирования нет. Срок сдачи здания университета – ноябрь 2023 года, но получится или нет - большой вопрос. Все в руках Божиих. Будем ждать", - сказал митрополит Корнилий.Он подчеркнул, что когда институт откроют, это будет единственное ныне действующее высшее учебное заведение РПСЦ. "Во время революции его отобрали, закрыли и с 1918 года у старообрядцев нет своего высшего духовного учебного заведения. Сейчас все восстанавливается. У нас есть среднее духовное училище, ему больше 15 лет, оттуда вышли многие диаконы, священники. Но хотелось бы повысить уровень образования", - пояснил митрополит Корнилий.Он выразил надежду, что в институте смогут учиться 400-500 человек, но "сначала, может, и меньше". "Предполагается, что дипломы будут государственного образца: мы работаем сейчас совместно с министерством образования, но какие будут кафедры, кого приглашать преподавать – пока точно неизвестно, это совершенно новое для нас дело. Скорее всего, в институте будут и гражданские специальности, то есть для мирян или представителей других конфессий. Надо готовить специалистов широкого профиля: историков, искусствоведов, специалистов по реставрации", - заключил предстоятель РПСЦ.
https://ria.ru/20221115/avvakum-1831718153.html
https://ria.ru/20220825/korniliy-1811963628.html
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москва, русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
Религия, Москва, Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ)
05:10 19.11.2022
 
Глава старообрядцев рассказал о проблемах с открытием первого вуза при РПСЦ

Митрополит Корнилий: сроки открытия первого старообрядческого вуза сдвигаются

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПредстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий
Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Сроки открытия первого старообрядческого института могут сдвинуться из-за вопроса финансирования, рассказал РИА Новости предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов).
Православный старообрядческий гуманитарный институт имени протопопа Аввакума еще не открыт, в здании, в котором он будет размещаться, проходит реставрация. Оно находится в Москве рядом с Рогожской слободой. Историческое здание института передали РПСЦ в 2015 году, а решение о возрождении института было принято в 2019 году. Предполагается, что здание должны сдать в эксплуатацию в ноябре 2023 года.
Памятник протопопу Аввакуму - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 17:45Религия
В Москве открыли первый памятник протопопу Аввакуму
"Реставрация ведется из средств федерального бюджета. Дело в том, что в связи с экономическими обстоятельствами на следующий год финансирования нет. Срок сдачи здания университета – ноябрь 2023 года, но получится или нет - большой вопрос. Все в руках Божиих. Будем ждать", - сказал митрополит Корнилий.
Он подчеркнул, что когда институт откроют, это будет единственное ныне действующее высшее учебное заведение РПСЦ. "Во время революции его отобрали, закрыли и с 1918 года у старообрядцев нет своего высшего духовного учебного заведения. Сейчас все восстанавливается. У нас есть среднее духовное училище, ему больше 15 лет, оттуда вышли многие диаконы, священники. Но хотелось бы повысить уровень образования", - пояснил митрополит Корнилий.
Он выразил надежду, что в институте смогут учиться 400-500 человек, но "сначала, может, и меньше". "Предполагается, что дипломы будут государственного образца: мы работаем сейчас совместно с министерством образования, но какие будут кафедры, кого приглашать преподавать – пока точно неизвестно, это совершенно новое для нас дело. Скорее всего, в институте будут и гражданские специальности, то есть для мирян или представителей других конфессий. Надо готовить специалистов широкого профиля: историков, искусствоведов, специалистов по реставрации", - заключил предстоятель РПСЦ.
Глава Русской православной старообрядческой церкви, митрополит Московский и всея Руси Корнилий - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 08:00Религия
Митрополит старообрядцев Корнилий: войны и несчастия – за наши грехи
 
РелигияМоскваРусская православная старообрядческая церковь (РПСЦ)
 
 
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