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В США сделали неожиданное признание касательно переговоров по Украине - РИА Новости, 19.11.2022
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В США сделали неожиданное признание касательно переговоров по Украине
В США сделали неожиданное признание касательно переговоров по Украине - РИА Новости, 19.11.2022
В США сделали неожиданное признание касательно переговоров по Украине
Бывший министр финансов США в администрации экс-президента Дональда Трампа Стивен Мнучин заявил о необходимости начала переговорного процесса по Украине. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T11:20
2022-11-19T11:20
в мире
дональд трамп
стивен мнучин
си цзиньпин
москва
украина
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Бывший министр финансов США в администрации экс-президента Дональда Трампа Стивен Мнучин заявил о необходимости начала переговорного процесса по Украине.По его мнению, этот вопрос уже "давно назрел"."О, я абсолютно уверен, что пришло время для переговоров. В лучшем случае мы можем остановить боевые действия, даже если нет постоянного перемирия. И один из моментов, на который я очень надеялся во время встречи президента Байдена с президентом Си (председатель КНР Си Цзиньпин — Прим. Ред.), заключался в том, что два мировых лидера могли бы совместно решить этот вопрос для завершения войны", — сказал он телеканалу CNBC на полях саммита по Ближнему Востоку и Африке, организованного на площадке Института Милкена в Калифорнии.Кроме того, он отметил, что в случае затягивания конфликта, Европа может столкнуться с непоправимыми последствиями.После сообщений западных СМИ о побуждении Киева к диалогу с Москвой президент Украины заговорил о возможности переговоров с Россией, но при условии восстановления территориальной целостности страны и возмещения убытков. При этом киевские власти законодательно закрепили невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, и Зеленский не раз заявлял, что не станет их вести.В Москве на это ответили, что Россия остается открытой к переговорам и никаких предварительных условий для этого не выдвигает.
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в мире, дональд трамп, стивен мнучин, си цзиньпин, москва, украина, россия
В мире, Дональд Трамп, Стивен Мнучин, Си Цзиньпин, Москва, Украина, Россия
11:20 19.11.2022
 
В США сделали неожиданное признание касательно переговоров по Украине

Экс-министр финансов США Мнучин заявил, что время для переговоров по Украине уже пришло

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Бывший министр финансов США в администрации экс-президента Дональда Трампа Стивен Мнучин заявил о необходимости начала переговорного процесса по Украине.
По его мнению, этот вопрос уже "давно назрел".
"О, я абсолютно уверен, что пришло время для переговоров. В лучшем случае мы можем остановить боевые действия, даже если нет постоянного перемирия. И один из моментов, на который я очень надеялся во время встречи президента Байдена с президентом Си (председатель КНР Си Цзиньпин — Прим. Ред.), заключался в том, что два мировых лидера могли бы совместно решить этот вопрос для завершения войны", — сказал он телеканалу CNBC на полях саммита по Ближнему Востоку и Африке, организованного на площадке Института Милкена в Калифорнии.
Кроме того, он отметил, что в случае затягивания конфликта, Европа может столкнуться с непоправимыми последствиями.
После сообщений западных СМИ о побуждении Киева к диалогу с Москвой президент Украины заговорил о возможности переговоров с Россией, но при условии восстановления территориальной целостности страны и возмещения убытков. При этом киевские власти законодательно закрепили невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, и Зеленский не раз заявлял, что не станет их вести.
В Москве на это ответили, что Россия остается открытой к переговорам и никаких предварительных условий для этого не выдвигает.
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
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В миреДональд ТрампСтивен МнучинСи ЦзиньпинМоскваУкраинаРоссия
 
 
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