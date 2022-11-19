https://ria.ru/20221119/ukraina-1832719618.html

В США сделали неожиданное признание касательно переговоров по Украине

В США сделали неожиданное признание касательно переговоров по Украине - РИА Новости, 19.11.2022

В США сделали неожиданное признание касательно переговоров по Украине

Бывший министр финансов США в администрации экс-президента Дональда Трампа Стивен Мнучин заявил о необходимости начала переговорного процесса по Украине. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T11:20

2022-11-19T11:20

2022-11-19T11:20

в мире

дональд трамп

стивен мнучин

си цзиньпин

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Бывший министр финансов США в администрации экс-президента Дональда Трампа Стивен Мнучин заявил о необходимости начала переговорного процесса по Украине.По его мнению, этот вопрос уже "давно назрел"."О, я абсолютно уверен, что пришло время для переговоров. В лучшем случае мы можем остановить боевые действия, даже если нет постоянного перемирия. И один из моментов, на который я очень надеялся во время встречи президента Байдена с президентом Си (председатель КНР Си Цзиньпин — Прим. Ред.), заключался в том, что два мировых лидера могли бы совместно решить этот вопрос для завершения войны", — сказал он телеканалу CNBC на полях саммита по Ближнему Востоку и Африке, организованного на площадке Института Милкена в Калифорнии.Кроме того, он отметил, что в случае затягивания конфликта, Европа может столкнуться с непоправимыми последствиями.После сообщений западных СМИ о побуждении Киева к диалогу с Москвой президент Украины заговорил о возможности переговоров с Россией, но при условии восстановления территориальной целостности страны и возмещения убытков. При этом киевские власти законодательно закрепили невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, и Зеленский не раз заявлял, что не станет их вести.В Москве на это ответили, что Россия остается открытой к переговорам и никаких предварительных условий для этого не выдвигает.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, дональд трамп, стивен мнучин, си цзиньпин, москва, украина, россия