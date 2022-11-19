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Премьер Венгрии принял участие в опросе о возвращении Трампа в Twitter - РИА Новости, 19.11.2022
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Премьер Венгрии принял участие в опросе о возвращении Трампа в Twitter
Премьер Венгрии принял участие в опросе о возвращении Трампа в Twitter - РИА Новости, 19.11.2022
Премьер Венгрии принял участие в опросе о возвращении Трампа в Twitter
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял участие в опросе по поводу возможности возвращения бывшего президента США Дональда Трампа в социальную сеть Twitter. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T22:56
2022-11-19T22:56
в мире
технологии
виктор орбан
дональд трамп
илон маск
венгрия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял участие в опросе по поводу возможности возвращения бывшего президента США Дональда Трампа в социальную сеть Twitter.Ранее владелец Twitter Илон Маск запустил голосование по поводу того, стоит ли "восстановить" бывшего американского лидера в Twitter. Пользователям предложены два варианта ответа - "да" или "нет". По состоянию на 21.52 субботы по московскому времени в опросе приняли участие почти 13 миллионов пользователей соцсети, больше половины из них (52,2%) выступают за возвращение Трампа в Twitter. Голосование длится уже 18 часов, в общей сложности длительность опроса составит сутки."Угадайте, как я проголосовал", - написал Орбан в Twitter, прикрепив ссылку на проводимый опрос.Ранее премьер Венгрии заявлял, что надеется на возвращение Трампа на пост президента США, и на то, что в Вашингтоне снова будет сильное правительство.Трампа изгнали из соцсети после событий 6 января 2021 года, когда его сторонники взяли штурмом Капитолий в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена.Сам бывший лидер США ранее говорил, что не вернется в некогда любимый им Twitter, даже если ему это предложат. Политик, который снова собирается баллотироваться в президенты в 2024 году, обещает сделать ставку на собственную социальную сеть Truth Social.
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в мире, технологии, виктор орбан, дональд трамп, илон маск, венгрия, сша, вашингтон (штат), twitter
В мире, Технологии, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Илон Маск, Венгрия, США, Вашингтон (штат), Twitter
22:56 19.11.2022
 
Премьер Венгрии принял участие в опросе о возвращении Трампа в Twitter

Премьер Венгрии Орбан поучаствовал в опросе о восстановлении аккаунта Трампа в Twitter

© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп выступает на собрании своих сторонников в штате Пенсильвания
Бывший президент США Дональд Трамп выступает на собрании своих сторонников в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп выступает на собрании своих сторонников в штате Пенсильвания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял участие в опросе по поводу возможности возвращения бывшего президента США Дональда Трампа в социальную сеть Twitter.
Ранее владелец Twitter Илон Маск запустил голосование по поводу того, стоит ли "восстановить" бывшего американского лидера в Twitter. Пользователям предложены два варианта ответа - "да" или "нет". По состоянию на 21.52 субботы по московскому времени в опросе приняли участие почти 13 миллионов пользователей соцсети, больше половины из них (52,2%) выступают за возвращение Трампа в Twitter. Голосование длится уже 18 часов, в общей сложности длительность опроса составит сутки.
"Угадайте, как я проголосовал", - написал Орбан в Twitter, прикрепив ссылку на проводимый опрос.
Ранее премьер Венгрии заявлял, что надеется на возвращение Трампа на пост президента США, и на то, что в Вашингтоне снова будет сильное правительство.
Трампа изгнали из соцсети после событий 6 января 2021 года, когда его сторонники взяли штурмом Капитолий в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена.
Сам бывший лидер США ранее говорил, что не вернется в некогда любимый им Twitter, даже если ему это предложат. Политик, который снова собирается баллотироваться в президенты в 2024 году, обещает сделать ставку на собственную социальную сеть Truth Social.
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В миреТехнологииВиктор ОрбанДональд ТрампИлон МаскВенгрияСШАВашингтон (штат)Twitter
 
 
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