Премьер Венгрии принял участие в опросе о возвращении Трампа в Twitter
Премьер Венгрии Орбан поучаствовал в опросе о восстановлении аккаунта Трампа в Twitter
© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп выступает на собрании своих сторонников в штате Пенсильвания
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп выступает на собрании своих сторонников в штате Пенсильвания. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял участие в опросе по поводу возможности возвращения бывшего президента США Дональда Трампа в социальную сеть Twitter.
Ранее владелец Twitter Илон Маск запустил голосование по поводу того, стоит ли "восстановить" бывшего американского лидера в Twitter. Пользователям предложены два варианта ответа - "да" или "нет". По состоянию на 21.52 субботы по московскому времени в опросе приняли участие почти 13 миллионов пользователей соцсети, больше половины из них (52,2%) выступают за возвращение Трампа в Twitter. Голосование длится уже 18 часов, в общей сложности длительность опроса составит сутки.
"Угадайте, как я проголосовал", - написал Орбан в Twitter, прикрепив ссылку на проводимый опрос.
Ранее премьер Венгрии заявлял, что надеется на возвращение Трампа на пост президента США, и на то, что в Вашингтоне снова будет сильное правительство.
Трампа изгнали из соцсети после событий 6 января 2021 года, когда его сторонники взяли штурмом Капитолий в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена.
Сам бывший лидер США ранее говорил, что не вернется в некогда любимый им Twitter, даже если ему это предложат. Политик, который снова собирается баллотироваться в президенты в 2024 году, обещает сделать ставку на собственную социальную сеть Truth Social.
17 ноября, 08:00Трамп готов идти на второй срок. Америка сомневается