https://ria.ru/20221119/tramp-1832813862.html

Премьер Венгрии принял участие в опросе о возвращении Трампа в Twitter

Премьер Венгрии принял участие в опросе о возвращении Трампа в Twitter - РИА Новости, 19.11.2022

Премьер Венгрии принял участие в опросе о возвращении Трампа в Twitter

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял участие в опросе по поводу возможности возвращения бывшего президента США Дональда Трампа в социальную сеть Twitter. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T22:56

2022-11-19T22:56

2022-11-19T22:56

в мире

технологии

виктор орбан

дональд трамп

илон маск

венгрия

сша

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял участие в опросе по поводу возможности возвращения бывшего президента США Дональда Трампа в социальную сеть Twitter.Ранее владелец Twitter Илон Маск запустил голосование по поводу того, стоит ли "восстановить" бывшего американского лидера в Twitter. Пользователям предложены два варианта ответа - "да" или "нет". По состоянию на 21.52 субботы по московскому времени в опросе приняли участие почти 13 миллионов пользователей соцсети, больше половины из них (52,2%) выступают за возвращение Трампа в Twitter. Голосование длится уже 18 часов, в общей сложности длительность опроса составит сутки."Угадайте, как я проголосовал", - написал Орбан в Twitter, прикрепив ссылку на проводимый опрос.Ранее премьер Венгрии заявлял, что надеется на возвращение Трампа на пост президента США, и на то, что в Вашингтоне снова будет сильное правительство.Трампа изгнали из соцсети после событий 6 января 2021 года, когда его сторонники взяли штурмом Капитолий в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена.Сам бывший лидер США ранее говорил, что не вернется в некогда любимый им Twitter, даже если ему это предложат. Политик, который снова собирается баллотироваться в президенты в 2024 году, обещает сделать ставку на собственную социальную сеть Truth Social.

https://ria.ru/20221117/tramp-1832054409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, технологии, виктор орбан, дональд трамп, илон маск, венгрия, сша, вашингтон (штат), twitter