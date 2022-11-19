https://ria.ru/20221119/svo-1832680769.html

Источник: Россия отработала беспилотную разведывательно-ударную систему

Источник: Россия отработала беспилотную разведывательно-ударную систему - РИА Новости, 19.11.2022

Источник: Россия отработала беспилотную разведывательно-ударную систему

В рамках специальной военной операции на Украине российские войска отработали первую беспилотную разведывательно-ударную систему, которая обеспечивает высокую... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T03:40

2022-11-19T03:40

2022-11-19T04:09

новое оружие россии

технологии

украина

россия

zala aero

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В рамках специальной военной операции на Украине российские войска отработали первую беспилотную разведывательно-ударную систему, которая обеспечивает высокую эффективность поражения военных объектов, сообщил РИА Новости информированный источник."В России создана разведывательно-ударная система (РУС) включающая как разведывательные беспилотные летательные аппараты различных классов, так и ударные дроны компании ZALA Aero. РУС была отработана в ходе СВО и показала высокую эффективность обнаружения и поражения в тактической и оперативно-тактической глубине таких типовых целей как скопления живой силы, бронетехника, артиллерийские системы и комплексы ПВО противника", — рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что "в систему входят, в частности, разведывательные дроны ZALA 421-16E, выступающие в том числе и в роли ретрансляторов сигнала, а также барражирующие боеприпасы "Изделие-51", "Изделие-52" и "Куб".Как сообщал ранее РИА Новости другой информированный источник, Вооруженные силы России применили в рамках спецоперации на Украине уже несколько сотен отечественных барражирующих боеприпасов "Куб" и "Изделие-51/52" (также известные как "Ланцет").Дроны-камикадзе "Куб" и "Изделие-51/52" разработаны компанией ZALA Aero. "Кубы" отличаются характерной формой за счет широкого треугольного крыла. Дрон несет боевую часть весом три килограмма. Максимальная длительность полета барражирующего боеприпаса составляет 30 минут, скорость — 130 километров в час.У "Изделия-52" два крестообразных крыла, сигарообразный фюзеляж. Этот БПЛА способен нести боевую часть в три килограмма. Его максимальная скорость — 110 километров в час, дальность действия — 40 километров. Модернизированная версия дрона — "Изделие-51" — получила новую аэродинамику: теперь у аппарата одно большое X-образное крыло и X-образное хвостовое оперение. У этого беспилотника более мощная боевая часть — пять килограммов — и увеличенный радиус действия.

https://ria.ru/20221119/iskander-m-1832673371.html

https://ria.ru/20221115/svyaz-1831499581.html

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технологии, украина, россия, zala aero