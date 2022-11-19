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После теракта в Стамбуле из больниц выписали 71 человека
После теракта в Стамбуле из больниц выписали 71 человека - РИА Новости, 19.11.2022
После теракта в Стамбуле из больниц выписали 71 человека
Число выписанных из больниц пострадавших после теракта в Стамбуле составляет 71 человек, всего во взрыве пострадал 81 человек, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T16:54
2022-11-19T16:54
2022-11-19T16:54
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АНКАРА, 19 ноя – РИА Новости. Число выписанных из больниц пострадавших после теракта в Стамбуле составляет 71 человек, всего во взрыве пострадал 81 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.Днем в минувшее воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из Сирии, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом."Последние данные о состоянии пострадавших в результате взрыва на улице Истикляль: Число тех, чье лечение было завершено и кто был выписан из 81 раненого, достигло 71 человека. В отделении продолжается лечение 8 раненых. Два пациента находятся в реанимации. Наши медицинские работники делают все возможное", - написал Коджа в Twitter.
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в мире, сулейман сойлу, стамбул, турция, сирия, twitter, взрыв в центре стамбула
В мире, Сулейман Сойлу, Стамбул, Турция, Сирия, Twitter, Взрыв в центре Стамбула
После теракта в Стамбуле из больниц выписали 71 человека
Минздрав Турции: Число выписанных из больниц после теракта в Стамбуле составило 71 человек