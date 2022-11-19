Рейтинг@Mail.ru
После теракта в Стамбуле из больниц выписали 71 человека - РИА Новости, 19.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221119/stambul-1832773569.html
После теракта в Стамбуле из больниц выписали 71 человека
После теракта в Стамбуле из больниц выписали 71 человека - РИА Новости, 19.11.2022
После теракта в Стамбуле из больниц выписали 71 человека
Число выписанных из больниц пострадавших после теракта в Стамбуле составляет 71 человек, всего во взрыве пострадал 81 человек, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T16:54
2022-11-19T16:54
в мире
сулейман сойлу
стамбул
турция
сирия
twitter
взрыв в центре стамбула
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831387918_0:87:910:599_1920x0_80_0_0_925893dce797327a65481c4e277666a2.jpg
АНКАРА, 19 ноя – РИА Новости. Число выписанных из больниц пострадавших после теракта в Стамбуле составляет 71 человек, всего во взрыве пострадал 81 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.Днем в минувшее воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из Сирии, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом."Последние данные о состоянии пострадавших в результате взрыва на улице Истикляль: Число тех, чье лечение было завершено и кто был выписан из 81 раненого, достигло 71 человека. В отделении продолжается лечение 8 раненых. Два пациента находятся в реанимации. Наши медицинские работники делают все возможное", - написал Коджа в Twitter.
https://ria.ru/20221119/bolgariya-1832740975.html
стамбул
турция
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831387918_62:0:877:611_1920x0_80_0_0_0042871f3e4b8d86704dfe78dddcd6dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сулейман сойлу, стамбул, турция, сирия, twitter, взрыв в центре стамбула
В мире, Сулейман Сойлу, Стамбул, Турция, Сирия, Twitter, Взрыв в центре Стамбула
16:54 19.11.2022
 
После теракта в Стамбуле из больниц выписали 71 человека

Минздрав Турции: Число выписанных из больниц после теракта в Стамбуле составило 71 человек

© РИА Новости / Максим Дурнев / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на месте теракта на центральной пешеходной улице Истикляль в Стамбуле
Автомобиль скорой помощи на месте теракта на центральной пешеходной улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Максим Дурнев
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи на месте теракта на центральной пешеходной улице Истикляль в Стамбуле
Читать ria.ru в
АНКАРА, 19 ноя – РИА Новости. Число выписанных из больниц пострадавших после теракта в Стамбуле составляет 71 человек, всего во взрыве пострадал 81 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Днем в минувшее воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из Сирии, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом.
"Последние данные о состоянии пострадавших в результате взрыва на улице Истикляль: Число тех, чье лечение было завершено и кто был выписан из 81 раненого, достигло 71 человека. В отделении продолжается лечение 8 раненых. Два пациента находятся в реанимации. Наши медицинские работники делают все возможное", - написал Коджа в Twitter.
Автомобили спецслужб на месте взрыва на улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
Вчера, 13:37
СМИ: в Болгарии задержали подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле
 
В миреСулейман СойлуСтамбулТурцияСирияTwitterВзрыв в центре Стамбула
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала