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Нарышкин пояснил значение для России 80-летия победы под Сталинградом - РИА Новости, 19.11.2022
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Нарышкин пояснил значение для России 80-летия победы под Сталинградом
Нарышкин пояснил значение для России 80-летия победы под Сталинградом - РИА Новости, 19.11.2022
Нарышкин пояснил значение для России 80-летия победы под Сталинградом
Подвиг героев битвы за Сталинград, совершенный 80 лет назад во время Великой Отечественной войны, напоминает о том, что покуда защитники России стоят за родную... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T12:18
2022-11-19T14:37
сталинградская битва (1942-1943)
российское историческое общество
сталинград
россия
берлин (город)
сергей нарышкин
общество
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Подвиг героев битвы за Сталинград, совершенный 80 лет назад во время Великой Отечественной войны, напоминает о том, что покуда защитники России стоят за родную землю и сохраняют веру в свои ценности, она непобедима, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Ровно 80 лет назад, ранним утром 19 ноября 1942 года, советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом. За первым ударом, обрушившимся на гитлеровских захватчиков, последовали другие."Выдержав бесчисленные атаки превосходящих сил противника, защитники волжской твердыни наверстывали месяцы обороны неудержимой стремительностью натиска. В бескрайней степи на берегах Волги разворачивалось одно из самых грандиозных сражений в истории человечества", - отметил Нарышкин в обращении по случаю 80-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, текст обращения распространен Российским историческим обществом.Потери с обеих сторон были беспрецедентны, однако впервые с момента гитлеровского вторжения на советскую землю дезориентированный враг нес их в гораздо большей степени, нежели Красная армия, добавил он."Сталинградская битва стала переломным событием в ходе всей Второй мировой войны. Советский Союз окончательно овладел стратегической инициативой, надломил волю стран "оси", побудив многих гитлеровских сателлитов втайне от Берлина искать сепаратного мира. Это произошло за полгода до высадки союзников на Сицилии и за полтора года до открытия второго фронта в Нормандии", - добавил Нарышкин.По его словам, разгром врага под Сталинградом стал всемирно признанным триумфом стратегии советских военачальников, а массовый героизм бойцов и командиров вызвал огромный патриотический подъем на фронте и в тылу."Непокоренный город на Волге навсегда остался символом мужества и воли нашего народа. Подвиг защитников Сталинграда напоминает нам о том, что покуда мы стоим за родную землю, чтим память предков и сохраняем веру в свои ценности - Россия была, есть и будет непобедима", - подчеркнул Нарышкин.
https://ria.ru/20221119/stalingrad-1832717644.html
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Битва, переломившая ход войны. 80-летие победы под Сталинградом
Ровно 80 лет назад, ранним утром 19 ноября 1942 года, советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом. Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. С обеих сторон погибли более 2,5 миллионов человек. Поражение гитлеровских войск в Сталинградской битве переломило ход не только Отечественной войны, но и Второй мировой в целом. На склонах Мамаева кургана захоронено более 35 тысяч погибших в этом сражении.
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сталинградская битва (1942-1943), российское историческое общество, сталинград, россия, берлин (город), сергей нарышкин, общество, великая отечественная война (1941-1945)
Сталинградская битва (1942-1943), Российское историческое общество, Сталинград, Россия, Берлин (город), Сергей Нарышкин, Общество, Великая Отечественная война (1941-1945)
12:18 19.11.2022 (обновлено: 14:37 19.11.2022)
 
Нарышкин пояснил значение для России 80-летия победы под Сталинградом

Глава СВР Нарышкин назвал Сталинград символом воли и мужества народа

© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанкСнайпер Герой Советского Союза Василий Зайцев объясняет новичкам предстоящую задачу
Снайпер Герой Советского Союза Василий Зайцев объясняет новичкам предстоящую задачу - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Георгий Зельма
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Снайпер Герой Советского Союза Василий Зайцев объясняет новичкам предстоящую задачу. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Подвиг героев битвы за Сталинград, совершенный 80 лет назад во время Великой Отечественной войны, напоминает о том, что покуда защитники России стоят за родную землю и сохраняют веру в свои ценности, она непобедима, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Ровно 80 лет назад, ранним утром 19 ноября 1942 года, советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом. За первым ударом, обрушившимся на гитлеровских захватчиков, последовали другие.
"Выдержав бесчисленные атаки превосходящих сил противника, защитники волжской твердыни наверстывали месяцы обороны неудержимой стремительностью натиска. В бескрайней степи на берегах Волги разворачивалось одно из самых грандиозных сражений в истории человечества", - отметил Нарышкин в обращении по случаю 80-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, текст обращения распространен Российским историческим обществом.
Потери с обеих сторон были беспрецедентны, однако впервые с момента гитлеровского вторжения на советскую землю дезориентированный враг нес их в гораздо большей степени, нежели Красная армия, добавил он.
"Сталинградская битва стала переломным событием в ходе всей Второй мировой войны. Советский Союз окончательно овладел стратегической инициативой, надломил волю стран "оси", побудив многих гитлеровских сателлитов втайне от Берлина искать сепаратного мира. Это произошло за полгода до высадки союзников на Сицилии и за полтора года до открытия второго фронта в Нормандии", - добавил Нарышкин.
По его словам, разгром врага под Сталинградом стал всемирно признанным триумфом стратегии советских военачальников, а массовый героизм бойцов и командиров вызвал огромный патриотический подъем на фронте и в тылу.
"Непокоренный город на Волге навсегда остался символом мужества и воли нашего народа. Подвиг защитников Сталинграда напоминает нам о том, что покуда мы стоим за родную землю, чтим память предков и сохраняем веру в свои ценности - Россия была, есть и будет непобедима", - подчеркнул Нарышкин.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также почтил память защитников Отечества, возложив цветы и венки к памятной стеле Город воинской славы в Калаче-на-Дону
Вчера, 11:06
Волгоградский губернатор почтил память защитников Сталинграда
 
Сталинградская битва (1942-1943)Российское историческое обществоСталинградРоссияБерлин (город)Сергей НарышкинОбществоВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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