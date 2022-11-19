https://ria.ru/20221119/spetsnaz-1832801283.html

В Белоруссии создадут новый батальон специального назначения

В Белоруссии создадут новый батальон специального назначения - РИА Новости, 19.11.2022

В Белоруссии создадут новый батальон специального назначения

Новый батальон специального назначения в ближайшее время будет сформирован в Белоруссии, сообщил замминистра внутренних дел - командующий внутренними войсками... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T20:37

2022-11-19T20:37

2022-11-19T20:37

в мире

александр лукашенко

иван кубраков

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МИНСК, 19 ноя - РИА Новости. Новый батальон специального назначения в ближайшее время будет сформирован в Белоруссии, сообщил замминистра внутренних дел - командующий внутренними войсками республики Николай Карпенков."Учитывая тот опыт, который есть у органов внутренних дел, который есть в Казахстане, который мы наблюдали, опыт ведения специальной операции в Украине, мы понимаем, что надо увеличивать наши боевые возможности за счет создания дополнительных спецподразделений. Мы создаем большую часть, батальон специального назначения, который будет располагаться в Минске, но задачи будет выполнять и по борьбе с диверсионно-разведывательными группами, незаконными вооруженными формированиями, если понадобится - для ведения войсковой разведки, радиоэлектронной разведки", - сказал Карпенков журналу "Спецназ". Интервью опубликовано в субботу на сайте издательского дома "Беларусь сегодня", которому принадлежит журнал.По словам замглавы МВД, новое спецподразделение при необходимости будет выполнять задачи по обеспечению военного положения, чрезвычайного положения, правового порядка при проведении контртеррористической операции.Касаясь принципа формирования нового батальона спецназа внутренних войск МВД, Карпенков сообщил, что на службу в создаваемое спецподразделение отбираются контрактники и самые лучшие офицеры."В ближайшее время, буквально до Нового года, эта часть будет существовать. Она серьезно усилит боевой потенциал и боевые возможности органов внутренних дел. После того, как эта часть будет создана, мы дополнительно создадим эти части во внутренних войсках", - добавил он.В целом говоря о развитии внутренних войск, замглавы МВД отметил, что" каких-то глобальных изменений происходить не будет во внутренних войсках и бригаде специального назначения". "У нас в каждой бригаде есть роты специального назначения, есть наш легендарный специальный отряд быстрого реагирования (СОБР), которые очень эффективно выполняют стоящие перед ними задачи", - сказал он.Ранее в ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко принял руководство МВД с докладом о состоянии оперативной обстановки в стране и развитии системы органов внутренних дел. Глава МВД республики Иван Кубраков озвучил президенту предложения об изменении структуры внутренних войск. По словам министра, президент всецело предложения поддержал.

https://ria.ru/20221116/belorussiya-1831958855.html

https://ria.ru/20221113/tank-1831230917.html

белоруссия

казахстан

украина

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в мире, александр лукашенко, иван кубраков, белоруссия, казахстан, украина