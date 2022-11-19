https://ria.ru/20221119/siriya-1832691908.html

В Сирии четверо военных погибли в результате атаки ВВС Израиля

В Сирии четверо военных погибли в результате атаки ВВС Израиля - РИА Новости, 19.11.2022

В Сирии четверо военных погибли в результате атаки ВВС Израиля

При атаке израильских ВВС на посты сирийской армии погибли четверо сирийских военнослужащих, один получил ранения, заявило Минобороны Сирии со ссылкой на... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T08:20

2022-11-19T08:20

2022-11-19T09:49

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КАИР, 19 ноя — РИА Новости. При атаке израильских ВВС на посты сирийской армии погибли четверо сирийских военнослужащих, один получил ранения, заявило Минобороны Сирии со ссылкой на военный источник."Израильские ВВС нанесли авиаудары по позициям армии Сирии в центре страны и на побережье в 6:30 по местному времени, находясь над Средиземным морем, в районе города Банияс", — говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что силы ПВО отразили атаку."В результате агрессии погибли четверо военных, один ранен, нанесен материальный ущерб", — сказал источник.Неделю назад, 13 ноября, израильские ВВС нанесли удар по сирийскому аэродрому Шайрат. Тогда погибли двое сирийских военных, трое пострадали.Израильская армия систематически наносит авиаудары по различным объектам в Сирии. За последние месяцы обстрелам подверглись, в частности, Дамаск, Алеппо, порт Тартус и научно-исследовательский центр в городе Масьяф. Как отмечал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, cирийские власти не раз обращались к генсеку ООН из-за израильских атак, но реакции от Антониу Гутерреша не было. Россия считает это неприемлемым.

https://ria.ru/20220907/siriya-1815201442.html

https://ria.ru/20221022/udary-1825971342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

война в сирии, в мире, сирия, ввс израиля