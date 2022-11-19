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Президент Сьерра-Леоне хочет построить в стране аналог Силиконовой долины
Президент Сьерра-Леоне хочет построить в стране аналог Силиконовой долины - РИА Новости, 19.11.2022
Президент Сьерра-Леоне хочет построить в стране аналог Силиконовой долины
Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био намерен инвестировать в развитие технологий, создать в стране аналог Силиконовой долины или "Сколково", заявил в... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T09:51
2022-11-19T09:51
2022-11-19T10:34
технологии
сьерра-леоне
россия
сколково
в мире
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био намерен инвестировать в развитие технологий, создать в стране аналог Силиконовой долины или "Сколково", заявил в интервью РИА Новости посол республики в РФ Мохамед Йонгаво.Читайте полный текст интервью Мохамеда Йонгаво >>
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технологии, сьерра-леоне, россия, сколково, в мире
Технологии, Сьерра-Леоне, Россия, Сколково, В мире
09:51 19.11.2022 (обновлено: 10:34 19.11.2022)
Президент Сьерра-Леоне хочет построить в стране аналог Силиконовой долины
Посол Сьерра-Леоне Йонгаво: президент страны хочет построить аналог Силиконовой долины