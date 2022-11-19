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Президент Сьерра-Леоне хочет построить в стране аналог Силиконовой долины - РИА Новости, 19.11.2022
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Президент Сьерра-Леоне хочет построить в стране аналог Силиконовой долины
Президент Сьерра-Леоне хочет построить в стране аналог Силиконовой долины - РИА Новости, 19.11.2022
Президент Сьерра-Леоне хочет построить в стране аналог Силиконовой долины
Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био намерен инвестировать в развитие технологий, создать в стране аналог Силиконовой долины или "Сколково", заявил в... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T09:51
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технологии
сьерра-леоне
россия
сколково
в мире
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био намерен инвестировать в развитие технологий, создать в стране аналог Силиконовой долины или "Сколково", заявил в интервью РИА Новости посол республики в РФ Мохамед Йонгаво.Читайте полный текст интервью Мохамеда Йонгаво &gt;&gt;
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технологии, сьерра-леоне, россия, сколково, в мире
Технологии, Сьерра-Леоне, Россия, Сколково, В мире
09:51 19.11.2022 (обновлено: 10:34 19.11.2022)
 
Президент Сьерра-Леоне хочет построить в стране аналог Силиконовой долины

Посол Сьерра-Леоне Йонгаво: президент страны хочет построить аналог Силиконовой долины

© Flickr / S MartinФлаг Сьерра-Леоне
Флаг Сьерра-Леоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© Flickr / S Martin
Флаг Сьерра-Леоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био намерен инвестировать в развитие технологий, создать в стране аналог Силиконовой долины или "Сколково", заявил в интервью РИА Новости посол республики в РФ Мохамед Йонгаво.
"Наш президент хочет изменить традиционное сознание людей, он фанат технологий, он настоящий техно-гик и хотел бы развивать национальную силиконовую долину или аналог российского "Сколково". Он пытается дистанцировать сознание сограждан от темы алмазов, уменьшить ориентацию на ресурсы, стараясь фокусировать их и на других отраслях, чтобы мы могли быть конкурентоспособными в XXI веке", - сказал посол.
Читайте полный текст интервью Мохамеда Йонгаво >>
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
09:10
Сьерра-Леоне хочет поставлять топливо и зерно из России, заявил посол
 
ТехнологииСьерра-ЛеонеРоссияСколковоВ мире
 
 
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