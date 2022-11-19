Президент Сьерра-Леоне хочет построить в стране аналог Силиконовой долины

"Наш президент хочет изменить традиционное сознание людей, он фанат технологий, он настоящий техно-гик и хотел бы развивать национальную силиконовую долину или аналог российского "Сколково". Он пытается дистанцировать сознание сограждан от темы алмазов, уменьшить ориентацию на ресурсы, стараясь фокусировать их и на других отраслях, чтобы мы могли быть конкурентоспособными в XXI веке", - сказал посол.