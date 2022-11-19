https://ria.ru/20221119/yongavo-1832706430.html

Мохамед Йонгаво: Сьерра-Леоне принято считать Гавайями Африки

Мохамед Йонгаво: Сьерра-Леоне принято считать Гавайями Африки - РИА Новости, 19.11.2022

Мохамед Йонгаво: Сьерра-Леоне принято считать Гавайями Африки

Посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво в интервью корреспонденту РИА Новости Балжан Самигуллиной рассказал о планах построить в его стране силиконовую... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T10:00

2022-11-19T10:00

2022-11-19T10:02

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сьерра-леоне

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Посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво в интервью корреспонденту РИА Новости Балжан Самигуллиной рассказал о планах построить в его стране силиконовую долину, почему республику считают "африканскими Гавайями", и что Москва могла бы импортировать из Сьерра-Леоне помимо алмазов.– Господин посол, как вы оцениваете продление зерновой сделки – соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов? И в целом, насколько для вашей страны это знаковое событие?– Я думаю, что это один из самых важных вопросов сегодняшнего дня. Хорошо, что Россия вернулась в зерновую сделку, и хорошо, что сделку продлили. Но также будет хорошо, если все они (участники сделки – ред.) в будущем смогут сесть и согласиться о параметрах сделки, чтобы удостовериться в том, что каждая сторона этой сделки удовлетворена ее выполнением.Отвечая на вторую часть вашего вопроса, рада ли этому Сьерра-Леоне – конечно, как любая другая страна в мире, мы, конечно, рады этому, потому что мы знаем точно, что наша страна претерпевает из-за стратегии продовольствия на глобальном рынке. Дело в том, что, даже если зерно не идет напрямую в Сьерра-Леоне из Украины или России, оно поступает из третьих стран, откуда мы закупаем это зерно. Каждая страна на самом деле страдает от отсутствия зерна, поэтому это действительно хорошо, что стороны согласились продолжать экспорт зерна.Если бы сделку не продлили, это повлияло бы не только на мою страну, но и на многие другие страны. Но я бы хотел подчеркнуть, что несмотря на обстоятельства, продовольствие и медикаменты никогда не должны быть блокированы. Такие товары должны всегда быть в свободном доступе и перевозиться по всему миру, какими бы ни были глобальные противоречия, потому что они оказывают значительное влияние на жизни многих людей.– Есть ли у вас статистика, каков объем зерна и удобрений импортирует ваша страна из России и Украины?– На данный момент таких данных нет. В целом Сьерра-Леоне получает зерно и удобрения со всего мира. В этом вопросе нет конкретики. Но надо отметить, что в прошлом наша страна получала большую пользу от российских удобрений.– Россия ранее предложила бесплатно экспортировать свое зерно и удобрения в некоторые страны, есть ли Сьерра-Леоне в этом списке?– Это хорошая инициатива. Мы еще не связывались с организаторами этого проекта, чтобы попросить включить нас в список, но мы бы хотели бы этого. Потому что нам нужны удобрения. Наше правительство стремится сделать Сьерра-Леоне самодостаточной страной. С 2018 года, когда наш президент пришел к власти, он пытался добиться этой цели. И это возможно только если производить свои собственные продукты, имея обширные сельскохозяйственные угодья. Поэтому, определенно, если Сьерра-Леоне будет в списке получателей этих удобрений, было бы хорошо.– Говоря о российско-сьерралеонском сотрудничестве, какие основные статьи экспорта и импорта? Может ли Фритаун каким-то образом нарастить объемы торговли с Москвой?– Да, может. Самые важные товары, которые могут быть экспортированы в Сьерра Леоне из России – это сельскохозяйственное оборудование. Россия – один из ведущих производителей в этой сфере. Также мы бы хотели импортировать зерно и топливо, в том числе дизель. На самом деле, есть очень много товаров, которые могли бы экспортированы в Сьерра Леоне из России.Если говорить о нашем экспорте, например, Сьерра-Леоне выращивает одни из лучших какао бобов. Следовательно, это один из товаров, который мог бы быть импортирован из Сьерра-Леоне.– На каких условиях?– Частные (российские – ред.) компании могут вести бизнес с сьерралеонскими партнерами, импортируя в Россию какао бобы. Также, в Сьерра Леоне сейчас есть частные фонды, которые наращивают инвестиции в агросектор, например, в выращивание ананасов. И это тоже один из сельскохозяйственных продуктов, которые Россия могла бы импортировать из Сьерра-Леоне.– Может ли идти речь о бартерной торговле?– Да, вот почему я сказал, что частные компании в России могут провести переговоры с представителями частного бизнеса Сьерра-Леоне, и они могут решить, что можно предпринять: заниматься бартером или делать это на основе финансовых обменов. Это то, что может стать частью переговоров.– Вы уже затронули тему инвестиций, в какие сферы, с вашей точки зрения, было бы интересно вложиться российскому бизнесу?– В советское время ваша страна была интенсивно вовлечена в развитие рыбной промышленности. Это одна сфера, которая могла бы быть интересна российскому бизнесу. Опять же, сельское хозяйство: в Сьерра-Леоне 70% пахотных земель, все, что вы посадите, будет расти. Это та сфера, которой российские сельскохозяйственные конгломераты могли бы заинтересоваться, они могут инвестировать в эту отрасль.Туризм – еще одна сфера для инвестиций. Возможно, вы не знаете, но у нас одни из лучших пляжей во всем мире. Сьерра-Леоне принято считать Гавайями Африки, и это не ошибка, потому что у нас есть уникальные, нетронутые пляжи, которые не найти нигде больше в мире. И российские компании могут организовывать туры в Сьерра-Леоне, чтобы насладиться страной. У нас мягкий климат: в частности, когда здесь зима, холодно, в Сьерра-Леоне круглый год, даже в дождливые дни, погода теплая и приятная.Помимо этого, можно также инвестировать в отели и недвижимость. На самом деле, в Сьерра-Леоне есть множество сфер, куда россияне могут инвестировать. Но все же самый большой капитал – это наши люди, мы очень дружелюбны. И Сьерра-Леоне также очень безопасная страна. Все это вместе формирует благоприятную среду для развития сотрудничества. Сьерра Леоне – это очень хорошее место для бизнеса.– По поводу рыбной продукции, у России и Сьерра-Леоне уже есть определенные соглашения, в частности, проект по внедрению экологически чистых технологий в области рыболовства и переработки рыбной продукции. Как вы оцениваете это сотрудничество, обсуждаются ли сейчас подобные новые инициативы?– У России и Сьерра Леоне есть сотрудничество в сфере сельскохозяйственной продукции, соглашения по рыбной продукции – они подписаны уже давно. Дело только за их выполнением. Что на самом деле приостановило выполнение соглашения в рыбной сфере – так это коронавирус, потому что документы были подписаны как раз перед пандемией. Кстати, замечу, планировалась международная конференция по рыбной продукции, наша делегация собиралась приехать сюда, в Россию, но форум был отменен в мае 2020 года, как раз из-за пандемии.Между нашими странами также действуют другие соглашения, например, соглашение о безвизовых поездках для обладателей служебных и дипломатических паспортов. Также Россия одна из стран, с которой у нас есть соглашения, что ее граждане могут получать визу по прибытию в аэропорт. Но мы, все-таки, советуем получать визу в посольстве. Конечно, можно поехать в Сьерра-Леоне и получить визу там, но плюсы того, чтобы получить ее в посольстве, — это то, что можно задать вопросы и получить советы по поводу посещения страны, мы предоставляем буквально виртуальный тур до того, как люди въезжают в страну. Поэтому, это всегда хорошо, когда вы получаете визу в посольстве, поскольку можно получить такую информацию.– Вы говорили о туризме, существует ли на сегодня потребность в открытии прямого авиасообщения? Много ли россиян посещают Сьерра-Леоне?– Да, потребность есть. Вы удивитесь, когда вы приедете в Сьерра-Леоне, то увидите там много россиян. Прямые рейсы между Москвой и Фритауном, если не ошибаюсь, были до 1991 года, до распада СССР. Если между двумя странами будут прямые рейсы, они будут занимать девять часов. Но тем не менее, также можно полететь через Стамбул, оттуда полет до нашей страны займет шесть часов.– Я бы хотела также спросить о сотрудничества в сфере образования. Ранее замминистра науки и высшего образования России Наталья Бочарова заявила, что со следующего года количество льготных мест в российских вузах для студентов из Африки вырастет почти в два раза. Может ли увеличиться количество бюджетных мест для граждан Сьерра Леоне к следующему году?– Было бы замечательно. И это будет только позитивно влиять на образование в Сьерра-Леоне. Наша страна получила многое благодаря российскому образованию. Кстати, я сам учился в России. "Я здесь учился! Закончил где-то в 1997 году. Да-да!" (сказал по-русски улыбаясь).СССР, а затем и Россия дали образование более трем тысячам сьерралеонцев, это и медицина, и журналистика, и инженерное дело, экономика, дипломатия, сфера цифровых технологий. Большинство моих сограждан обучается в РУДН. Поэтому увеличение количества стипендий стало бы хорошей новостью для моей страны: так мы можем получить больше специалистов, потому что будущее страны – это обучение. Когда нация обучена, это ускоряет развитие страны. И это причина, почему наш президент, когда он пришел к власти, он сконцентрировался на обучении: потому что обучение детей сегодня, это вклад в будущее. Это флагманская программа нашего правительства. Я надеюсь, что Россия увеличит количество стипендий для Сьерра Леоне, мы с нетерпением этого ждем. Эта тема уже обсуждалась с высокопоставленными лицами в России на протяжении многих лет.– То есть, много студентов из вашей страны приезжают сюда учиться? Российское образование все еще популярно в вашей стране, с советских времен?– Да, это популярное направление для обучения, потому что российское образование высококлассное! Еще одна причина, почему мы обучаемся в России – это потому, что мы получаем знания в нескольких смежных сферах, мы не только концентрируемся на выбранной профессии, но и обучаемся смежным направлениям. Определенно, это до сих очень привлекательное направление!– Готовится ли Сьерра-Леоне ко второму саммиту Россия-Африка, который запланирован на лето 2023 года? Кто будет представить страну на саммите? Какие вопросы являются для вашей страны приоритетными при участии в саммите?– Как посольство, мы с нетерпением ждем саммита Россия-Африка, но мы еще не получили ноту по этому вопросу. Подготовиться и прислать делегацию можно только если уже есть приглашение. На данный момент у нас еще не было встреч с африканским департаментом МИД РФ по этой теме. Я думаю, что когда настанет время, будет понятно, кто приедет, и какая именно делегация прибудет. В Сочи в 2019 году на саммите Россия-Африка, наши президенты встречались, и договорились о дальнейшем сотрудничестве. Также, наш президент встречался с несколькими другими российскими высокопоставленными лицами, и они также договорились о дальнейшем сотрудничестве. А если вы договорились о таком сотрудничестве, то уже сложно не поддерживать его. Я надеюсь, что двусторонние отношения между Россией и Сьерра Леоне продолжит расти и укрепляться не только на высшем уровне, но и на уровне простых людей, чтобы к нам приезжало много россиян с туристическими или бизнес-целями.– Как вы оцениваете военно-техническое сотрудничество с Россией? Допускают ли в вашей стране возможность переговоров с РФ по обучению национальной армии российскими специалистами?– Несколько лет назад Россия и Сьерра Леоне подписали соглашения в сфере военно-технического сотрудничества. На данный момент, я не в курсе каких-либо взаимодействий в этой сфере, но возможно, что что-то изменится.– Сотрудничает ли Фритаун с Москвой в сфере медицины? Предлагает ли российская сторона предоставить вакцину или направить специалистов по борьбе с лихорадками Эболы и Ласса, которые являются эндемическими заболеваниями в стране?– Одна из сфер, в которой Сьерра Леоне также многое получила от России — это медицина. Большинство наших докторов обучалось в России. И Россия очень помогла Сьерра-Леоне, другим странам региона, когда была потребность в срочном гуманитарном содействии во время эпидемии Эболы. Россия также помогла странам, которые пострадали от эпидемии коронавируса. А сейчас некоторые наши врачи приезжают сюда, чтобы получить в этой сфере специализацию. Так что, да, это та сфера, в которой Россия и Сьерра-Леоне сотрудничают очень эффективно. Но мы могли бы углубить это сотрудничество.– В России Сьерра-Леоне известна своими алмазами. Еще в 2016 году вице-президент компании "Алроса" заявил, что его компания может расширить добычу алмазов в Африке после 2021 года. По его словам, он считает интересными ряд проектов в Сьерра-Леоне. Ведется ли на данный момент диалог с компанией по добыче алмазов? Планируются ли новые проекты в обозримой перспективе?– Многие годы наша страна вела переговоры с российскими конгломератами с точки зрения инвестиций и сотрудничества, в том числе с "Алросой". И я хочу верить, что эти переговоры продолжатся, потому что они начались много лет назад, нельзя просто закрыть их, нужно их продолжить.– Пока только обсуждения, нет ли проектов?– Да, сейчас есть только обсуждения. Ни один из (российских – ред.) конгломератов еще не начал функционировать в Сьерра-Леоне. Но как я сказал, они обсуждают эту тему уже много лет. Есть меморандумы о взаимопонимании, но не более. Поэтому нужно продолжать диалог. Россия – большой игрок в алмазном бизнесе. А наша страна богата алмазами, у нас одни из лучших алмазов во всем мире, очень ценные. Но как сьерралеонцы, мы всегда стараемся привлечь внимание людей к другим сферам, с помощью которых можно инвестировать в развитие человеческого капитала. Потому что в случае с алмазной отраслью, люди просто забирают сырье и уходят. Но если инвестировать в сельскохозяйственную продукцию, в малый и средний бизнес, то также представится возможность создать рабочие места, добавленную стоимость. Поэтому, я бы не хотел говорить только об алмазах или золоте, или бокситах. У нас их много, мы маленькая, но очень богатая ресурсами страна. Многие, кто слышит "Сьерра-Леоне", думают об алмазах, даже наша карта – вы видели карту нашей страны? Она выглядит как алмаз (смеется). Но мы хотим и пытаемся переключить внимание с темы ресурсов.Наш президент хочет изменить традиционное сознание людей, он фанат технологий, он настоящий техно-гик и хотел бы развивать национальную силиконовую долину, аналог российского "Сколково". Он пытается дистанцировать сознание сограждан от темы алмазов, уменьшить ориентацию на ресурсы, те же алмазы, стараясь фокусировать их и на других отраслях, чтобы мы могли быть конкурентоспособными в XXI веке.

https://ria.ru/20221118/zerno-1832500444.html

https://ria.ru/20221118/udobreniya-1832499261.html

https://ria.ru/20221025/afrika-1826199453.html

https://ria.ru/20221007/tury-1822117631.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220623/afrika-1797704334.html

https://ria.ru/20221013/afrika-1823574810.html

https://ria.ru/20221023/almazy-1826026357.html

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