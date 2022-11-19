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Магаданский губернатор выразил соболезнования из-за трагедии на Сахалине

Магаданский губернатор выразил соболезнования из-за трагедии на Сахалине - РИА Новости, 19.11.2022

Магаданский губернатор выразил соболезнования из-за трагедии на Сахалине

Губернатор Магаданской области Сергей Носов выразил соболезнования семьям погибших в поселке Тымовское на Сахалине, где в пятиэтажном доме взорвался бытовой газ РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T13:32

2022-11-19T13:32

2022-11-19T13:32

происшествия

сахалин

магаданская область

сергей носов

взрыв газа в доме на сахалине

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАГАДАН, 19 ноя – РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов выразил соболезнования семьям погибших в поселке Тымовское на Сахалине, где в пятиэтажном доме взорвался бытовой газ и погибли девять человек.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. По последним данным губернатора, в результате ЧП погибли девять человек, из них 4 детей, один человек может оставаться под завалами.

сахалин

магаданская область

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Разбор завалов и поиск пострадавших: работа спасателей на месте взрыва дома на Сахалине Разбор завалов и поиск пострадавших: работа спасателей на месте взрыва дома на Сахалине 2022-11-19T13:32 true PT1M17S

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Ольга Фомченкова

происшествия, сахалин, магаданская область, сергей носов, взрыв газа в доме на сахалине, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео