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МЧС назвало причину пожара в Ленинградской области
МЧС назвало причину пожара в Ленинградской области - РИА Новости, 19.11.2022
МЧС назвало причину пожара в Ленинградской области
Пожар произошёл на газопроводе в Всеволжском районе Ленинградской области в результате разгерметизации, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T16:55
2022-11-19T16:55
2022-11-19T19:32
происшествия
ленинградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пожар произошёл на газопроводе в Всеволжском районе Ленинградской области в результате разгерметизации, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 15.25 поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинградская область, Всеволжский район, Рябовское шоссе. По прибытии пожарных было установлено, что произошла разгерметизация с последующим возгоранием на газопроводе", - сказал собеседник агентства.Уточняется, что по предварительным данным, пострадавших и угрозы населённым пунктам нет.
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ленинградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:55 19.11.2022 (обновлено: 19:32 19.11.2022)
МЧС назвало причину пожара в Ленинградской области
МЧС назвало разгерметизацию газопровода причиной пожара в Ленинградской области