https://ria.ru/20221119/pozhar-1832773732.html

МЧС назвало причину пожара в Ленинградской области

МЧС назвало причину пожара в Ленинградской области - РИА Новости, 19.11.2022

МЧС назвало причину пожара в Ленинградской области

Пожар произошёл на газопроводе в Всеволжском районе Ленинградской области в результате разгерметизации, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T16:55

2022-11-19T16:55

2022-11-19T19:32

происшествия

ленинградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пожар произошёл на газопроводе в Всеволжском районе Ленинградской области в результате разгерметизации, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 15.25 поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинградская область, Всеволжский район, Рябовское шоссе. По прибытии пожарных было установлено, что произошла разгерметизация с последующим возгоранием на газопроводе", - сказал собеседник агентства.Уточняется, что по предварительным данным, пострадавших и угрозы населённым пунктам нет.

ленинградская область

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)