https://ria.ru/20221119/postavki-1832698428.html

Сьерра-Леоне хочет поставлять топливо и зерно из России, заявил посол

Сьерра-Леоне хочет поставлять топливо и зерно из России, заявил посол - РИА Новости, 19.11.2022

Сьерра-Леоне хочет поставлять топливо и зерно из России, заявил посол

Сьерра-Леоне хотела бы импортировать из России, помимо сельхозоборудования, топливо и зерно, не исключает возможность бартера, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T09:10

2022-11-19T09:10

2022-11-19T10:33

россия

сьерра-леоне

экономика

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сьерра-Леоне хотела бы импортировать из России, помимо сельхозоборудования, топливо и зерно, не исключает возможность бартера, заявил в интервью РИА Новости посол республики в РФ Мохамед Йонгаво.По его словам, частные компании в России могут провести переговоры с представителями частного бизнеса Сьерра-Леоне, и "они могут решить, что можно предпринять: заниматься бартером или делать это на основе финансовых обменов". "Это то, что может стать частью переговоров", - отметил посол, отвечая на вопрос о финансировании таких поставок.Читайте полный текст интервью Мохамеда Йонгаво >>

https://ria.ru/20221119/turisty-1832693976.html

россия

сьерра-леоне

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сьерра-леоне, экономика