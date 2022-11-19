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Сьерра-Леоне хочет поставлять топливо и зерно из России, заявил посол - РИА Новости, 19.11.2022
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Сьерра-Леоне хочет поставлять топливо и зерно из России, заявил посол
Сьерра-Леоне хочет поставлять топливо и зерно из России, заявил посол - РИА Новости, 19.11.2022
Сьерра-Леоне хочет поставлять топливо и зерно из России, заявил посол
Сьерра-Леоне хотела бы импортировать из России, помимо сельхозоборудования, топливо и зерно, не исключает возможность бартера, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T09:10
2022-11-19T10:33
россия
сьерра-леоне
экономика
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сьерра-Леоне хотела бы импортировать из России, помимо сельхозоборудования, топливо и зерно, не исключает возможность бартера, заявил в интервью РИА Новости посол республики в РФ Мохамед Йонгаво.По его словам, частные компании в России могут провести переговоры с представителями частного бизнеса Сьерра-Леоне, и "они могут решить, что можно предпринять: заниматься бартером или делать это на основе финансовых обменов". "Это то, что может стать частью переговоров", - отметил посол, отвечая на вопрос о финансировании таких поставок.Читайте полный текст интервью Мохамеда Йонгаво &gt;&gt;
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россия, сьерра-леоне, экономика
Россия, Сьерра-Леоне, Экономика
09:10 19.11.2022 (обновлено: 10:33 19.11.2022)
 
Сьерра-Леоне хочет поставлять топливо и зерно из России, заявил посол

Посол в Москве заявил, что Сьерра-Леоне хочет поставлять топливо и зерно из России

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сьерра-Леоне хотела бы импортировать из России, помимо сельхозоборудования, топливо и зерно, не исключает возможность бартера, заявил в интервью РИА Новости посол республики в РФ Мохамед Йонгаво.
"Самые важные товары, которые могут быть экспортированы в Сьерра Леоне из России – это сельскохозяйственное оборудование. Россия - один из ведущих производителей в этой сфере. Также мы бы хотели импортировать зерно и топливо, в том числе дизель", - сказал посол.
По его словам, частные компании в России могут провести переговоры с представителями частного бизнеса Сьерра-Леоне, и "они могут решить, что можно предпринять: заниматься бартером или делать это на основе финансовых обменов". "Это то, что может стать частью переговоров", - отметил посол, отвечая на вопрос о финансировании таких поставок.
Читайте полный текст интервью Мохамеда Йонгаво >>
Флаг Сьерра-Леоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
08:35
В Сьерра-Леоне ждут российских туристов, заявил посол в Москве
 
РоссияСьерра-ЛеонеЭкономика
 
 
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