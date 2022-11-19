https://ria.ru/20221119/pamyatnik-1832742417.html

В Мелитополе открыли памятник герою СССР, погибшему при штурме дворца Амина

В Мелитополе открыли памятник герою СССР, погибшему при штурме дворца Амина - РИА Новости, 19.11.2022

В Мелитополе открыли памятник герою СССР, погибшему при штурме дворца Амина

Памятник прославленному сотруднику органов госбезопасности СССР, герою Советского Союза Григорию Бояринову, погибшему при штурме дворца Амина в Кабуле в декабре РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T13:55

2022-11-19T13:55

2022-11-19T16:21

мелитополь

галина данильченко

запорожская область

общество

великая отечественная война (1941-1945)

афганистан

ссср

главное разведывательное управление рф

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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. МЕЛИТОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Памятник прославленному сотруднику органов госбезопасности СССР, герою Советского Союза Григорию Бояринову, погибшему при штурме дворца Амина в Кабуле в декабре 1979 года, открыли в центре Мелитополя в парке имени Горького, передает корреспондент РИА Новости."Мы гордимся тем, что такие люди, как он, росли и жили на нашей мелитопольской земле. Григорий Иванович воевал в году Великой Отечественной войны, руководил школой, которая готовила снайперов. Он готовил диверсионно-разведывательные подразделения, которые уничтожали фашистов. Лично вместе с ними ходил за линию фронта. Это легендарнейшая личность. Погиб он при штурме дворца Амина в Афганистане", - сказала глава Мелитополя Галина Данильченко, выступая на торжественном открытии памятника.Данильченко отметила, что украинская власть пыталась делать все возможное, чтобы стереть из памяти все, что связано с Великой Отечественной войной и героями, насаждая все, что чуждое. "Мы все равно все это вернем. Память о наших героях будет жить в наших сердцах", - отметила она.В торжественном мероприятии приняли участие активисты молодежных движений Мелитополя и представители областной администрации.В минувший вторник отмечалось 100 лет со дня рождения Григория Бояринова. Он был первым руководителем "Курсов усовершенствования офицерского состава" (КУОС) - созданного в 1969 году сверхсекретного подразделения специального назначения КГБ СССР. КУОС готовил бойцов, которые во время войны должны были проводить силовые акции в тылу противника.Полученные навыки сотрудникам КУОС понадобились в Афганистане. По решению советского руководства в декабре 1979 года предстояло провести операцию по свержению режима тогдашнего афганского лидера Хафизуллы Амина и захвату важнейших объектов в Кабуле.Наиболее сложной задачей был штурм резиденции Амина - дворца "Тадж-бек", который располагался на высоте на окраине афганской столицы и представлял собой практически неприступную, тщательно охраняемую крепость. К операции по штурму дворца, получившей кодовое название "Шторм-333", готовились группы спецназа КГБ "Зенит" (она состояла из офицеров КУОС) и "Гром" (в ее состав входили сотрудники группы "А", широко известной как "Альфа"), так называемый "мусульманский батальон" ГРУ и рота ВДВ.В составе "Зенита" был и 57-летний Бояринов. По своему положению ему полагалось расположиться в штабе по руководству операцией, но он не мог оставить своих бойцов, которым предстояло идти под огонь значительно превосходящих сил противника.Во время штурма Бояринов, уже раненный в руку, с двумя бойцами прорвался к узлу связи дворца и уничтожил его, лишив резиденцию Амина связи с внешним миром. Дальше Бояринов, возможно, понимая, что малыми силами захваченные позиции не удержать, выбежал из парадного подъезда дворца и стал кричать в сторону остававшихся снаружи бойцов "мусульманского батальона" прийти на помощь штурмующим. И тут же был смертельно ранен.Подмога подоспела. Спецназ сумел добраться до места, где скрывался Амин, и ликвидировал его. Вся операция "Шторм-333" длилась 43 минуты. Ничего подобного мировая практика не знала ни до, ни после тех событий. А власть в Афганистане перешла новому национальному правительству, поддерживаемому Москвой.В конце апреля 1980 года закрытым указом президиума Верховного совета СССР Бояринову (посмертно), а также еще трем участникам "Шторма-333" было присвоено звание Героя Советского Союза.

https://ria.ru/20221119/pamyatnik-1832690408.html

https://ria.ru/20221119/pamyatnik-1832755499.html

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Открытие памятника Герою СССР Бояринову, погибшему при штурме дворца Амина в Кабуле Памятник герою СССР Григорию Бояринову, погибшему при штурме дворца Амина в Кабуле, открыли в центре Мелитополя в парке имени Горького, передает корреспондент РИА Новости. 2022-11-19T13:55 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

мелитополь, галина данильченко, запорожская область, общество, великая отечественная война (1941-1945), афганистан, ссср, главное разведывательное управление рф, воздушно-десантные войска россии