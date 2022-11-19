https://ria.ru/20221119/moldaviya-1832765869.html

Глава прокуратуры Молдавии опровергла обвинения оппозиции

Глава прокуратуры Молдавии опровергла обвинения оппозиции - РИА Новости, 19.11.2022

Глава прокуратуры Молдавии опровергла обвинения оппозиции

Глава антикоррупционной прокуратуры (АП) Молдавии Вероника Драгалин опровергла обвинения оппозиции в том, что она была избрана на эту должность незаконно. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T16:22

2022-11-19T16:22

2022-11-19T16:22

в мире

майя санду

сергей литвиненко

молдавия

сша

кишинев

telegram (приложение)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832528670_0:136:3169:1919_1920x0_80_0_0_1b8b158b8c3c119b8252a6a82d143214.jpg

КИШИНЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Глава антикоррупционной прокуратуры (АП) Молдавии Вероника Драгалин опровергла обвинения оппозиции в том, что она была избрана на эту должность незаконно.В Кишиневе разразился политический скандал, администрация президента Молдавии сообщила о взломе официального Telegram-канала Майи Санду. В нем постоянно появлялась публикация, в которой рассказывалось о якобы коррупционных деяниях главы минюста Сергея Литвиненко. Также авторы сообщения заверили, что получили личную переписку министра из его телефона, поэтому у них есть данные, что обсуждал с заинтересованными лицами фабрикацию процедуры избрания Драгалин на ее пост. Литвиненко назвал публикации "фейком", однако ряд чиновников, имена которых фигурировали в переписке, признали, что дискутировали с министром.На фоне скандала оппозиционные в Молдавии партии "Шор" и социалистов потребовали отставки Драглин и призвали генеральную прокуратуру начать уголовное расследование в связи с обнародованной перепиской молдавских чиновников, вероятно, повлиявших на процедуру избрания главы антикоррупционной прокуратуры."Заняв должность главы АП с твердыми намерениями бороться с коррупцией, я обеспокоила тех, кто привык пользоваться "выходом" на прокуратуру… Я была выбрана в результате строгого и прозрачного конкурса, в котором мне поставили оценку 9,8 балла, по сравнению с оценками 7,4 и 8,4 балла у других кандидатов", - написала Драгалин в субботу в соцсетях.Драгалин - гражданка США, но родилась в Молдавии, она вместе с родителями переехала в Америку, там получила юридическое образование, работала прокурором в департаменте по борьбе с государственной коррупцией и гражданским правам США. В июне 2022 года Высший совет прокуроров Молдавии сообщил, что Драгалин победила в конкурсе на должность главы антикоррупционной прокуратуры.Кандидатура Драгалин, как потенциального руководителя АП, была озвучена президентом страны Санду. Позже в молдавских СМИ была опубликована информация, что мать Драгалин является активисткой правящей партии "Действие и солидарность" и делала пожертвования в поддержку политсилы.

https://ria.ru/20221118/dodon-1832553836.html

https://ria.ru/20221118/pridnestrove-1832646831.html

молдавия

сша

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, майя санду, сергей литвиненко, молдавия, сша, кишинев, telegram (приложение)