https://ria.ru/20221119/kndr-1832754150.html

Эксперт спокойно отнесся к присутствию дочери лидера КНДР на пуске ракеты

Эксперт спокойно отнесся к присутствию дочери лидера КНДР на пуске ракеты - РИА Новости, 19.11.2022

Эксперт спокойно отнесся к присутствию дочери лидера КНДР на пуске ракеты

Сакральных смыслов в том, что лидер КНДР Ким Чен Ын пришел на запуск ракеты с дочерью, искать не стоит, это часть национальной бюрократической практики, тем... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T15:10

2022-11-19T15:10

2022-11-19T15:22

в мире

ким чен ын

константин асмолов

ким е чжон

российская академия наук

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сакральных смыслов в том, что лидер КНДР Ким Чен Ын пришел на запуск ракеты с дочерью, искать не стоит, это часть национальной бюрократической практики, тем более, речь не идет о том, что людям показали преемника, заявил РИА Новости кореевед-востоковед, кандидат исторических наук, сотрудник центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов.Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на месте испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты с женой и дочерью. Во время наблюдения за испытательным запуском сопровождали его жена Ри Соль Чжу, не названная по имени дочь, сестра Ким Ё Чжон, а также военные и партийные руководители. Южнокорейские СМИ отмечают, что Ким Чен Ын в этот день таким образом продемонстрировал успех "рода Пэкту", как обозначают правящую династию Кимов."Не стоит делать далекоидущие выводы о том, что в КНДР показали преемника. Девочке 10 лет, и я хочу обратить внимание, что они пошли всей семьей", - сказал Асмолов.Ким Чен Ын не в первый раз с семьей участвует в таких мероприятиях, напомнил эксперт. Был момент, когда лидер КНДР с женой катались на троллейбусе по ночному городу, и таким образом они "на своей шкуре" опробовали, как будет выглядеть жизнь пхеньянца в новом троллейбусе."Это важный элемент северокорейского руководства, касающийся не только его, но и его предков: так называемое руководство на месте. Такие семейные визиты на пуск ракеты – это часть административной и бюрократической практики севернокорейских руководителей", - подчеркнул он.По словам эксперта, один из минусов авторитарных систем в том, что плохие новости плохо "поднимаются" наверх: и для понимания происходящего на земле руководитель лично едет посмотреть работу на местах. Искать же здесь глубокие смыслы, уточнил Асмолов, и считать, что таким образом власти КНДР показывают, что защита страны – семейное дело, или что людям показали преемника, преждевременно.Эксперт обратил внимание на другое: это не первые ролики, когда северокорейские PR-специалисты "реально показывают класс"."Мы привыкли воспринимать КНДР по плохим переводам ЦТАК, но она меняется и быстрее, чем нам кажется. Потому что если посмотреть, что Ким Чен Ын сделал в стране за 10 лет, то это серьезный и интересный рывок", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20221118/kndr-1832580058.html

https://ria.ru/20221118/kitay-1832408228.html

https://ria.ru/20221118/kndr-1832403720.html

кндр (северная корея)

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в мире, ким чен ын, константин асмолов, ким е чжон, российская академия наук, кндр (северная корея)