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Си Цзиньпин пообещал, что Китай будет активно наращивать импорт
Си Цзиньпин пообещал, что Китай будет активно наращивать импорт - РИА Новости, 19.11.2022
Си Цзиньпин пообещал, что Китай будет активно наращивать импорт
Китай будет активно расширять импорт высококачественных продуктов и услуг, а также открывать миру больше рыночных возможностей, возможностей для роста и... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T11:52
2022-11-19T11:52
2022-11-19T11:52
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ПЕКИН, 19 ноя – РИА Новости. Китай будет активно расширять импорт высококачественных продуктов и услуг, а также открывать миру больше рыночных возможностей, возможностей для роста и сотрудничества, заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке."Следует придерживаться открытого регионального сотрудничества и совместно способствовать процветанию АТР, активно расширять открытость и всесторонне повышать уровень регионального экономического сотрудничества. Решимость Китая расширять открытость на высоком уровне не изменится", - заявил китайский лидер, слова которого приводит МИД КНР.Он подчеркнул, что "Китай будет активно расширять импорт высококачественных продуктов и услуг, а также открывать миру больше рыночных возможностей, возможностей для роста и сотрудничества".Импорт Китая за 10 месяцев 2022 года вырос в годовом выражении на 3,5%, до 2,2645 триллиона долларов, в то время как рост экспорта за аналогичный период на 11,1% и составил 2,9922 триллиона долларов. Общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте вырос за 10 месяцев 2022 года на 7,7% и достиг 5,2568 триллиона долларов. Положительное сальдо внешнего торгового оборота КНР составило 727,7 миллиарда долларов.По итогам 2021 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 30% и составил 6,051 триллиона долларов, при этом экспорт вырос на 29,9% и составил 3,364 триллиона долларов, а импорт - на 30,1%, до 2,687 триллиона долларов.Саммит АТЭС проходит в Бангкоке 18-19 ноября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, бангкок, саммит атэс , мид кнр, атр, си цзиньпин, экономика
В мире, Китай, Бангкок, Саммит АТЭС , МИД КНР, АТР, Си Цзиньпин, Экономика
Си Цзиньпин пообещал, что Китай будет активно наращивать импорт
Си Цзиньпин на саммите АТЭС пообещал, что Китай будет активно наращивать импорт
ПЕКИН, 19 ноя – РИА Новости. Китай будет активно расширять импорт высококачественных продуктов и услуг, а также открывать миру больше рыночных возможностей, возможностей для роста и сотрудничества, заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке.
"Следует придерживаться открытого регионального сотрудничества и совместно способствовать процветанию АТР
, активно расширять открытость и всесторонне повышать уровень регионального экономического сотрудничества. Решимость Китая расширять открытость на высоком уровне не изменится", - заявил китайский лидер, слова которого приводит МИД КНР
.
Он подчеркнул, что "Китай будет активно расширять импорт высококачественных продуктов и услуг, а также открывать миру больше рыночных возможностей, возможностей для роста и сотрудничества".
Импорт Китая за 10 месяцев 2022 года вырос в годовом выражении на 3,5%, до 2,2645 триллиона долларов, в то время как рост экспорта за аналогичный период на 11,1% и составил 2,9922 триллиона долларов. Общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте вырос за 10 месяцев 2022 года на 7,7% и достиг 5,2568 триллиона долларов. Положительное сальдо внешнего торгового оборота КНР составило 727,7 миллиарда долларов.
По итогам 2021 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 30% и составил 6,051 триллиона долларов, при этом экспорт вырос на 29,9% и составил 3,364 триллиона долларов, а импорт - на 30,1%, до 2,687 триллиона долларов.
Саммит АТЭС проходит в Бангкоке 18-19 ноября.