https://ria.ru/20221119/import-1832723945.html

Си Цзиньпин пообещал, что Китай будет активно наращивать импорт

Си Цзиньпин пообещал, что Китай будет активно наращивать импорт - РИА Новости, 19.11.2022

Си Цзиньпин пообещал, что Китай будет активно наращивать импорт

Китай будет активно расширять импорт высококачественных продуктов и услуг, а также открывать миру больше рыночных возможностей, возможностей для роста и... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T11:52

2022-11-19T11:52

2022-11-19T11:52

в мире

китай

бангкок

саммит атэс

мид кнр

атр

си цзиньпин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1832049694_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_3a178330d23393b088aec5e4d54d38c8.jpg

ПЕКИН, 19 ноя – РИА Новости. Китай будет активно расширять импорт высококачественных продуктов и услуг, а также открывать миру больше рыночных возможностей, возможностей для роста и сотрудничества, заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке."Следует придерживаться открытого регионального сотрудничества и совместно способствовать процветанию АТР, активно расширять открытость и всесторонне повышать уровень регионального экономического сотрудничества. Решимость Китая расширять открытость на высоком уровне не изменится", - заявил китайский лидер, слова которого приводит МИД КНР.Он подчеркнул, что "Китай будет активно расширять импорт высококачественных продуктов и услуг, а также открывать миру больше рыночных возможностей, возможностей для роста и сотрудничества".Импорт Китая за 10 месяцев 2022 года вырос в годовом выражении на 3,5%, до 2,2645 триллиона долларов, в то время как рост экспорта за аналогичный период на 11,1% и составил 2,9922 триллиона долларов. Общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте вырос за 10 месяцев 2022 года на 7,7% и достиг 5,2568 триллиона долларов. Положительное сальдо внешнего торгового оборота КНР составило 727,7 миллиарда долларов.По итогам 2021 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 30% и составил 6,051 триллиона долларов, при этом экспорт вырос на 29,9% и составил 3,364 триллиона долларов, а импорт - на 30,1%, до 2,687 триллиона долларов.Саммит АТЭС проходит в Бангкоке 18-19 ноября.

https://ria.ru/20221119/kitay-1832692113.html

https://ria.ru/20221118/kitay-1832595690.html

китай

бангкок

атр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, бангкок, саммит атэс , мид кнр, атр, си цзиньпин, экономика