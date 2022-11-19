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Германия готова наступить еще и на китайские грабли - РИА Новости, 19.11.2022
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Германия готова наступить еще и на китайские грабли
Германия готова наступить еще и на китайские грабли - РИА Новости, 19.11.2022
Германия готова наступить еще и на китайские грабли
Пока разумные силы в Европе предупреждают, что Старый Свет стал заложником конфликта англосаксов и России, перешедшего уже в горячую фазу на Украине,... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T08:00
2022-11-19T08:13
авторы
германия
китай
анналена бербок
фридрих мерц
си цзиньпин
бундестаг германии
евросоюз
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Пока разумные силы в Европе предупреждают, что Старый Свет стал заложником конфликта англосаксов и России, перешедшего уже в горячую фазу на Украине, европейские атлантисты подталкивают ЕС к разрыву с Китаем. Основная ставка сделана на Германию, для которой Китай является крупнейшим экономическим партнером. Разрушение германо-китайских отношений поставит крест и на европейско-китайских связях. И если еще несколько лет назад концепция потенциальной оси Берлин — Москва — Пекин была хоть и непопулярной, но реально существовавшей в германской политической мысли (не говоря уже о российской или китайской), то сейчас Германию подталкивают к тому, что Китай — это уже не только опасный конкурент, но и соперник, причем системный. Все активнее идут споры о том, как применять к Пекину формулу "партнер — конкурент — соперник". И упор на последнее определение становится все более явным.Правительство в Германии коалиционное, и две из трех партий коалиции — зеленые и свободные демократы — настаивают на более жестком подходе к Пекину. Министр иностранных дел Анналена Бербок две недели назад — аккурат в день визита канцлера Шольца в Пекин — заявила, что в "отношениях с Китаем нужно предотвратить повторение ошибок, которые были допущены в отношениях с Россией". (Речь шла о "Большой семерке" в целом, но понятно, что имелась в виду в первую очередь Германия.)В оппозиции тоже хватает тех, кто хочет ударить по отношениям двух стран: даже лидер ХДС Фридрих Мерц в конце прошлого месяца, накануне визита Шольца, возмущался тем, что канцлер не собирается встречаться с бывшим китайским лидером Ху Цзиньтао. Мерц назвал это ошибкой, заявив, что такая встреча могла быть важной — это была бы позиция. Понятно, что оппозиции свойственно критиковать любые действия власти, но в данном случае предложение Мерца просто поразительно по своей глупости. Потому что демонстрирует всю глубину некомпетентности немецкого политического класса, совершенно искренне не понимающего ни китайских внутриполитических раскладов, ни правил отношений с Китаем, ни германских интересов.Если политик такого уровня верит в выдумки про борьбу за власть внутри китайского руководства, отражением которой и подают эпизод с удалением из зала заседаний XX съезда КПК бывшего генсека (явно потерявшегося во времени и пространстве), да еще и всерьез предлагает германскому канцлеру сыграть на этом, то значит, Германия действительно утрачивает способность проводить адекватную ее интересам внешнюю политику не только в отношении России, но и на китайском направлении.Конечно, канцлер Шольц еще пытается что-то сделать, даже будучи зажатым между Бербок в собственном правительстве и Мерцем в оппозиции. В ходе визита в Пекин он хотел выстроить отношения с Си Цзиньпином, но главным из сказанного в ходе двухчасовой беседы стали эти слова генсека:То есть при всем интересе Китая к Германии и желании выстраивать стратегические торгово-экономические отношения с ЕС в Пекине видят, что европейцы становятся все более зависимыми от англосаксов, и не испытывают иллюзий насчет их возможностей отстаивать свою самостоятельность. И дело тут не только в том, насколько послушно ЕС присоединился к политике выпиливания России из мировой экономики, проводимой англосаксами (хотя это прекрасно иллюстрирует примат геополитической зависимости над экономической целесообразностью и собственными интересами), но и в начавшейся подготовке Европы к повторению на китайском направлении русской схемы. Демонизация Китая пока еще не идет в сравнение с демонизацией России, но Берлин уже поставили на этот путь.На этой неделе в Der Spiegel опубликовали проект стратегии Германии в отношении Китая, подготовленный немецким МИД и переданный в комитеты бундестага. Он еще не утвержден и вообще станет частью общей стратегии национальной безопасности ФРГ, которая будет одобрена весной следующего года, но ход мыслей уже понятен.Стратегия должна зафиксировать общий подход всех трех партий правящей коалиции к Китаю, при том что социал-демократы являются старшим партнером, у зеленых под контролем МИД — ведомство, подготовившее нынешний документ. В ходе обсуждения в бундестаге СДПГ, конечно, сможет смягчить или даже убрать некоторые формулировки, но общее направление не изменится.Его суть в том, что соблюдение прав человека должно стать определяющим фактором в развитии экономических отношений с Китаем, необходимо постепенно сокращать зависимость немецкой экономики от Китая и наращивать конкуренцию китайскому влиянию по всему миру (от Балкан до Латинской Америки). То есть это стратегия конкуренции? Нет, это стратегия сдерживания Китая и постепенного разрыва с ним.Так как тезис "права человека неделимы" имеет приоритет над экономикой, обеспокоенность ситуацией в Синьцзяне, Тибете и Гонконге является не просто вмешательством во внутренние дела Китая — это максимально удобный инструмент для давления на саму Германию. Атлантисты — как немецкие, так и англосаксонские, — получают прекрасную возможность принуждать Берлин ограничивать отношения с Пекином (в той же стратегии записано, что они "в рамках ЕС также готовы поддержать прекращение импорта товаров из регионов с особенно серьезными нарушениями прав человека, даже если цепочки поставок не могут быть обеспечены другими средствами, свободными от преступлений против прав человека"). Естественно, Китай это категорически не устраивает — именно об этом и говорил Шольцу Си Цзиньпин, предостерегая от попадания в зависимость от третьих сил.Китаю нужна уверенность в отношениях с Германией, чтобы можно было вкладываться в стратегические проекты в Европе. А теперь ему не только начинают ставить препятствия на пути инвестиций и торговли (это было и раньше), но и объявляют о том, что ставят весь комплекс отношений в зависимость от изначально невыполнимого требования — соблюдения "прав человека". Китай не собирается играть в западные игры с демократией, тем более что у него есть пример России, пытавшейся если не выиграть, то хотя бы не проиграть в игре с Западом в западном же казино "Либеральный миропорядок, основанный на правах человека". И в Пекине помнят, как Запад последовательно менял статус России с "партнера" на "конкурента", потом на "соперника", а сейчас уже на "врага", всякий раз объясняя это тем, что Москва не соблюдает "права человека" и "порядок, основанный на правилах".Более того, отношения с Россией также ставятся в вину Китаю: в стратегии говорится о том, что Москва и Пекин все больше сближаются, Китай "занял сторону Кремля" по Украине и поддерживает "российский нарратив против НАТО", а российско-китайская декларация от 4 февраля этого года (принятая в ходе визита Путина в Пекин) основана на "позиции, несовместимой с принципами суверенного равенства всех государств ООН". Таким образом, будущее сотрудничество Германии и ЕС с Китаем ставится в зависимость от развития российско-китайских отношений. И это при том что Москва и Пекин все время подчеркивают: их отношения не зависят от отношений с третьими странами. Получается, что Берлин вводит еще один искусственный ограничитель на европейско-китайские связи.Поэтому содержащиеся в стратегии уверения в том, что Германия не хочет холодной войны с Китаем, смотрятся откровенно нелепо — ведь именно к этому Берлин, ЕС и подталкивают атлантические элиты. И у немецкого руководства все меньше шансов удержаться, чтобы не наступить на китайские грабли. Точно так же, как перед тем они наступили на русские.
https://ria.ru/20221108/germaniya-1829859093.html
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авторы, германия, китай, анналена бербок, фридрих мерц, си цзиньпин, бундестаг германии, евросоюз, хдс/хсс
Авторы, Германия, Китай, Анналена Бербок, Фридрих Мерц, Си Цзиньпин, Бундестаг Германии, Евросоюз, ХДС/ХСС
08:00 19.11.2022 (обновлено: 08:13 19.11.2022)
 

Германия готова наступить еще и на китайские грабли

© AP Photo / Andy WongРаботник поправляет флаги Германии и Китая в Доме народных собраний в Пекине
Работник поправляет флаги Германии и Китая в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© AP Photo / Andy Wong
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Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Пока разумные силы в Европе предупреждают, что Старый Свет стал заложником конфликта англосаксов и России, перешедшего уже в горячую фазу на Украине, европейские атлантисты подталкивают ЕС к разрыву с Китаем. Основная ставка сделана на Германию, для которой Китай является крупнейшим экономическим партнером. Разрушение германо-китайских отношений поставит крест и на европейско-китайских связях. И если еще несколько лет назад концепция потенциальной оси Берлин — Москва — Пекин была хоть и непопулярной, но реально существовавшей в германской политической мысли (не говоря уже о российской или китайской), то сейчас Германию подталкивают к тому, что Китай — это уже не только опасный конкурент, но и соперник, причем системный. Все активнее идут споры о том, как применять к Пекину формулу "партнер — конкурент — соперник". И упор на последнее определение становится все более явным.
Правительство в Германии коалиционное, и две из трех партий коалиции — зеленые и свободные демократы — настаивают на более жестком подходе к Пекину. Министр иностранных дел Анналена Бербок две недели назад — аккурат в день визита канцлера Шольца в Пекин — заявила, что в "отношениях с Китаем нужно предотвратить повторение ошибок, которые были допущены в отношениях с Россией". (Речь шла о "Большой семерке" в целом, но понятно, что имелась в виду в первую очередь Германия.)
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Китая Си Цзиньпин в Большом зале народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 09:17
В Китае назвали страшный грех канцлера Германии перед США
В оппозиции тоже хватает тех, кто хочет ударить по отношениям двух стран: даже лидер ХДС Фридрих Мерц в конце прошлого месяца, накануне визита Шольца, возмущался тем, что канцлер не собирается встречаться с бывшим китайским лидером Ху Цзиньтао. Мерц назвал это ошибкой, заявив, что такая встреча могла быть важной — это была бы позиция. Понятно, что оппозиции свойственно критиковать любые действия власти, но в данном случае предложение Мерца просто поразительно по своей глупости. Потому что демонстрирует всю глубину некомпетентности немецкого политического класса, совершенно искренне не понимающего ни китайских внутриполитических раскладов, ни правил отношений с Китаем, ни германских интересов.
Если политик такого уровня верит в выдумки про борьбу за власть внутри китайского руководства, отражением которой и подают эпизод с удалением из зала заседаний XX съезда КПК бывшего генсека (явно потерявшегося во времени и пространстве), да еще и всерьез предлагает германскому канцлеру сыграть на этом, то значит, Германия действительно утрачивает способность проводить адекватную ее интересам внешнюю политику не только в отношении России, но и на китайском направлении.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 08:00
Изменения неизбежны. Почему лидеры Запада решили дружить с Китаем
Конечно, канцлер Шольц еще пытается что-то сделать, даже будучи зажатым между Бербок в собственном правительстве и Мерцем в оппозиции. В ходе визита в Пекин он хотел выстроить отношения с Си Цзиньпином, но главным из сказанного в ходе двухчасовой беседы стали эти слова генсека:

"Политическое доверие легко разрушить, но трудно восстановить, обе стороны должны заботится об этом. <...> Евросоюзу не стоит проводить зависимую политику или находиться под контролем какой-либо третьей стороны".

То есть при всем интересе Китая к Германии и желании выстраивать стратегические торгово-экономические отношения с ЕС в Пекине видят, что европейцы становятся все более зависимыми от англосаксов, и не испытывают иллюзий насчет их возможностей отстаивать свою самостоятельность. И дело тут не только в том, насколько послушно ЕС присоединился к политике выпиливания России из мировой экономики, проводимой англосаксами (хотя это прекрасно иллюстрирует примат геополитической зависимости над экономической целесообразностью и собственными интересами), но и в начавшейся подготовке Европы к повторению на китайском направлении русской схемы. Демонизация Китая пока еще не идет в сравнение с демонизацией России, но Берлин уже поставили на этот путь.
Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 13:30
Китай и Германия должны уважать интересы друг друга, заявил Си Цзиньпин
На этой неделе в Der Spiegel опубликовали проект стратегии Германии в отношении Китая, подготовленный немецким МИД и переданный в комитеты бундестага. Он еще не утвержден и вообще станет частью общей стратегии национальной безопасности ФРГ, которая будет одобрена весной следующего года, но ход мыслей уже понятен.
Стратегия должна зафиксировать общий подход всех трех партий правящей коалиции к Китаю, при том что социал-демократы являются старшим партнером, у зеленых под контролем МИД — ведомство, подготовившее нынешний документ. В ходе обсуждения в бундестаге СДПГ, конечно, сможет смягчить или даже убрать некоторые формулировки, но общее направление не изменится.
Его суть в том, что соблюдение прав человека должно стать определяющим фактором в развитии экономических отношений с Китаем, необходимо постепенно сокращать зависимость немецкой экономики от Китая и наращивать конкуренцию китайскому влиянию по всему миру (от Балкан до Латинской Америки). То есть это стратегия конкуренции? Нет, это стратегия сдерживания Китая и постепенного разрыва с ним.
Бундестаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 11:47В мире
СМИ ФРГ заявили об "ослабевшей Германии" из-за сделок с РФ и Китаем
Так как тезис "права человека неделимы" имеет приоритет над экономикой, обеспокоенность ситуацией в Синьцзяне, Тибете и Гонконге является не просто вмешательством во внутренние дела Китая — это максимально удобный инструмент для давления на саму Германию. Атлантисты — как немецкие, так и англосаксонские, — получают прекрасную возможность принуждать Берлин ограничивать отношения с Пекином (в той же стратегии записано, что они "в рамках ЕС также готовы поддержать прекращение импорта товаров из регионов с особенно серьезными нарушениями прав человека, даже если цепочки поставок не могут быть обеспечены другими средствами, свободными от преступлений против прав человека"). Естественно, Китай это категорически не устраивает — именно об этом и говорил Шольцу Си Цзиньпин, предостерегая от попадания в зависимость от третьих сил.
Китаю нужна уверенность в отношениях с Германией, чтобы можно было вкладываться в стратегические проекты в Европе. А теперь ему не только начинают ставить препятствия на пути инвестиций и торговли (это было и раньше), но и объявляют о том, что ставят весь комплекс отношений в зависимость от изначально невыполнимого требования — соблюдения "прав человека". Китай не собирается играть в западные игры с демократией, тем более что у него есть пример России, пытавшейся если не выиграть, то хотя бы не проиграть в игре с Западом в западном же казино "Либеральный миропорядок, основанный на правах человека". И в Пекине помнят, как Запад последовательно менял статус России с "партнера" на "конкурента", потом на "соперника", а сейчас уже на "врага", всякий раз объясняя это тем, что Москва не соблюдает "права человека" и "порядок, основанный на правилах".
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 16:17
Германия будет развивать экономические отношения с Китаем, заявила Бербок
Более того, отношения с Россией также ставятся в вину Китаю: в стратегии говорится о том, что Москва и Пекин все больше сближаются, Китай "занял сторону Кремля" по Украине и поддерживает "российский нарратив против НАТО", а российско-китайская декларация от 4 февраля этого года (принятая в ходе визита Путина в Пекин) основана на "позиции, несовместимой с принципами суверенного равенства всех государств ООН". Таким образом, будущее сотрудничество Германии и ЕС с Китаем ставится в зависимость от развития российско-китайских отношений. И это при том что Москва и Пекин все время подчеркивают: их отношения не зависят от отношений с третьими странами. Получается, что Берлин вводит еще один искусственный ограничитель на европейско-китайские связи.
Поэтому содержащиеся в стратегии уверения в том, что Германия не хочет холодной войны с Китаем, смотрятся откровенно нелепо — ведь именно к этому Берлин, ЕС и подталкивают атлантические элиты. И у немецкого руководства все меньше шансов удержаться, чтобы не наступить на китайские грабли. Точно так же, как перед тем они наступили на русские.
 
АвторыГерманияКитайАнналена БербокФридрих МерцСи ЦзиньпинБундестаг ГерманииЕвросоюзХДС/ХСС
 
 
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