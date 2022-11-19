https://ria.ru/20221119/gazoprovod-1832811807.html

Главе СК доложат о проверке инцидента на газопроводе под Петербургом

Главе СК доложат о проверке инцидента на газопроводе под Петербургом - РИА Новости, 19.11.2022

Главе СК доложат о проверке инцидента на газопроводе под Петербургом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту инцидента на газопроводе в Ленинградской... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T22:30

2022-11-19T22:30

2022-11-19T22:30

происшествия

александр бастрыкин

ленинградская область

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852752_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a869451a033410b07a088ab10867cdb2.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту инцидента на газопроводе в Ленинградской области, сообщается в Telegram-канале ведомства."Глава ведомства поручил доложить о ходе процессуальной проверки по факту взрыва газа на газопроводе в Ленинградской области", - говорится в сообщении.Во Всеволожском районе в субботу в результате разгерметизации на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево возник пожар. При этом угрозы для населения не было, отсутствовала и угроза распространения огня на жилые массивы. Пострадавших после инцидента на газопроводе в Ленинградской области, по предварительным данным, нет. Открытое горение ликвидировано в 18.19 мск, сообщало МЧС РФ.

https://ria.ru/20221119/gazoprovod-1832803899.html

ленинградская область

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, александр бастрыкин, ленинградская область, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)