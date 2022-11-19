https://ria.ru/20221119/gazoprovod-1832811807.html
Главе СК доложат о проверке инцидента на газопроводе под Петербургом
Главе СК доложат о проверке инцидента на газопроводе под Петербургом - РИА Новости, 19.11.2022
Главе СК доложат о проверке инцидента на газопроводе под Петербургом
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту инцидента на газопроводе в Ленинградской... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T22:30
2022-11-19T22:30
2022-11-19T22:30
происшествия
александр бастрыкин
ленинградская область
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту инцидента на газопроводе в Ленинградской области, сообщается в Telegram-канале ведомства."Глава ведомства поручил доложить о ходе процессуальной проверки по факту взрыва газа на газопроводе в Ленинградской области", - говорится в сообщении.Во Всеволожском районе в субботу в результате разгерметизации на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево возник пожар. При этом угрозы для населения не было, отсутствовала и угроза распространения огня на жилые массивы. Пострадавших после инцидента на газопроводе в Ленинградской области, по предварительным данным, нет. Открытое горение ликвидировано в 18.19 мск, сообщало МЧС РФ.
https://ria.ru/20221119/gazoprovod-1832803899.html
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр бастрыкин, ленинградская область, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Главе СК доложат о проверке инцидента на газопроводе под Петербургом
Главе СК Бастрыкину доложат о проверке инцидента на газопроводе под Петербургом