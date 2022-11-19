https://ria.ru/20221119/gazoprovod-1832803899.html

Инцидент на газопроводе под Петербургом не повлиял на теплоснабжение города

Инцидент на газопроводе под Петербургом не повлиял на теплоснабжение города - РИА Новости, 19.11.2022

Инцидент на газопроводе под Петербургом не повлиял на теплоснабжение города

Инцидент на газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области не повлиял на теплоснабжение Санкт-Петербурга, сообщил городской комитет по энергетике и... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T21:03

2022-11-19T21:03

2022-11-19T21:03

происшествия

жкх

санкт-петербург

всеволожский район

ленинградская область

газпром

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Инцидент на газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области не повлиял на теплоснабжение Санкт-Петербурга, сообщил городской комитет по энергетике и инженерному обеспечению.Как сообщал "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", в субботу в 15.32 мск во Всеволожском районе Ленинградской области ориентировочно на 782 километре произошел разрыв магистрального газопровода "Белоусово – Ленинград" с возгоранием. Участок был оперативно отключен. В настоящее время завершается переключение потребителей на газоснабжение от других газопроводов."В связи с возгоранием на газопроводе высокого давления "Белоусово-Ленинград" Северная ТЭЦ, обеспечивающая тепловой энергией северные части Выборгского и Калининского районов Санкт-Петербурга, переведена на питание от резервного газопровода. Остальные котельные работают в штатном режиме. Инцидент не повлиял на теплоснабжение города", - информирует комитет по энергетике на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Во Всеволожском районе в субботу в результате разгерметизации на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево возник пожар. При этом угрозы для населения нет, отсутствует и угроза распространения огня на жилые массивы. Пострадавших после инцидента на газопроводе в Ленинградской области, по предварительным данным, нет.

https://ria.ru/20221119/gazoprovod-1832787730.html

санкт-петербург

всеволожский район

ленинградская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жкх, санкт-петербург, всеволожский район, ленинградская область, газпром