https://ria.ru/20221119/gazoprovod-1832803899.html
Инцидент на газопроводе под Петербургом не повлиял на теплоснабжение города
Инцидент на газопроводе под Петербургом не повлиял на теплоснабжение города - РИА Новости, 19.11.2022
Инцидент на газопроводе под Петербургом не повлиял на теплоснабжение города
Инцидент на газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области не повлиял на теплоснабжение Санкт-Петербурга, сообщил городской комитет по энергетике и... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T21:03
2022-11-19T21:03
2022-11-19T21:03
происшествия
жкх
санкт-петербург
всеволожский район
ленинградская область
газпром
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Инцидент на газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области не повлиял на теплоснабжение Санкт-Петербурга, сообщил городской комитет по энергетике и инженерному обеспечению.Как сообщал "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", в субботу в 15.32 мск во Всеволожском районе Ленинградской области ориентировочно на 782 километре произошел разрыв магистрального газопровода "Белоусово – Ленинград" с возгоранием. Участок был оперативно отключен. В настоящее время завершается переключение потребителей на газоснабжение от других газопроводов."В связи с возгоранием на газопроводе высокого давления "Белоусово-Ленинград" Северная ТЭЦ, обеспечивающая тепловой энергией северные части Выборгского и Калининского районов Санкт-Петербурга, переведена на питание от резервного газопровода. Остальные котельные работают в штатном режиме. Инцидент не повлиял на теплоснабжение города", - информирует комитет по энергетике на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Во Всеволожском районе в субботу в результате разгерметизации на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево возник пожар. При этом угрозы для населения нет, отсутствует и угроза распространения огня на жилые массивы. Пострадавших после инцидента на газопроводе в Ленинградской области, по предварительным данным, нет.
https://ria.ru/20221119/gazoprovod-1832787730.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, санкт-петербург, всеволожский район, ленинградская область, газпром
Происшествия, ЖКХ, Санкт-Петербург, Всеволожский район, Ленинградская область, Газпром
Инцидент на газопроводе под Петербургом не повлиял на теплоснабжение города
Инцидент на газопроводе во Всеволожском районе не повлиял на теплоснабжение Петербурга