https://ria.ru/20221119/gazoprovod-1832788262.html
Под Петербургом ликвидировали открытое горение на газопроводе
Под Петербургом ликвидировали открытое горение на газопроводе - РИА Новости, 19.11.2022
Под Петербургом ликвидировали открытое горение на газопроводе
Открытое горение на газопроводе в Ленинградской области ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T18:29
2022-11-19T18:29
2022-11-19T19:12
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27080/04/270800457_32:0:2064:1143_1920x0_80_0_0_76e7888d672197583b9a49c168cf04cf.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Открытое горение на газопроводе в Ленинградской области ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Пожар возник в субботу во Всеволожском районе в результате разгерметизации с последующим возгоранием на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. При этом угрозы для населения нет, отсутствует и угроза распространения огня на жилые массивы. Пострадавших после инцидента на газопроводе в Ленинградской области, по предварительным данным, нет.
https://ria.ru/20221119/gazoprovod-1832787730.html
санкт-петербург
россия
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27080/04/270800457_286:0:1810:1143_1920x0_80_0_0_c0b9a15f81a83e989c7317faa4c389fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, ленинградская область
Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Ленинградская область
18:29 19.11.2022 (обновлено: 19:12 19.11.2022)
Под Петербургом ликвидировали открытое горение на газопроводе
МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на газопроводе в Ленинградской области