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Под Петербургом ликвидировали открытое горение на газопроводе - РИА Новости, 19.11.2022
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Под Петербургом ликвидировали открытое горение на газопроводе
Под Петербургом ликвидировали открытое горение на газопроводе - РИА Новости, 19.11.2022
Под Петербургом ликвидировали открытое горение на газопроводе
Открытое горение на газопроводе в Ленинградской области ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T18:29
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санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
ленинградская область
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Открытое горение на газопроводе в Ленинградской области ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Пожар возник в субботу во Всеволожском районе в результате разгерметизации с последующим возгоранием на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. При этом угрозы для населения нет, отсутствует и угроза распространения огня на жилые массивы. Пострадавших после инцидента на газопроводе в Ленинградской области, по предварительным данным, нет.
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санкт-петербург
россия
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санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, ленинградская область
Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Ленинградская область
18:29 19.11.2022 (обновлено: 19:12 19.11.2022)
 
Под Петербургом ликвидировали открытое горение на газопроводе

МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на газопроводе в Ленинградской области

© РИА Новости / Сергей ПятаковСпасатель
Спасатель - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Спасатель. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Открытое горение на газопроводе в Ленинградской области ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 18:19 на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
Пожар возник в субботу во Всеволожском районе в результате разгерметизации с последующим возгоранием на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. При этом угрозы для населения нет, отсутствует и угроза распространения огня на жилые массивы. Пострадавших после инцидента на газопроводе в Ленинградской области, по предварительным данным, нет.
Столб огня в небе над Ленобластью: взрыв на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево
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"Газпром Трансгаз": причиной аварии под Петербургом стал разрыв газопровода
 
Санкт-ПетербургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияЛенинградская область
 
 
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