https://ria.ru/20221119/gazoprovod-1832788262.html

Под Петербургом ликвидировали открытое горение на газопроводе

Под Петербургом ликвидировали открытое горение на газопроводе - РИА Новости, 19.11.2022

Под Петербургом ликвидировали открытое горение на газопроводе

Открытое горение на газопроводе в Ленинградской области ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T18:29

2022-11-19T18:29

2022-11-19T19:12

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

ленинградская область

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Открытое горение на газопроводе в Ленинградской области ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Пожар возник в субботу во Всеволожском районе в результате разгерметизации с последующим возгоранием на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. При этом угрозы для населения нет, отсутствует и угроза распространения огня на жилые массивы. Пострадавших после инцидента на газопроводе в Ленинградской области, по предварительным данным, нет.

https://ria.ru/20221119/gazoprovod-1832787730.html

санкт-петербург

россия

ленинградская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, ленинградская область