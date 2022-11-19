https://ria.ru/20221119/blumberg-1832786911.html

СМИ: миллиардер Блумберг извинился за выступление Джонсона в Сингапуре

СМИ: миллиардер Блумберг извинился за выступление Джонсона в Сингапуре - РИА Новости, 19.11.2022

СМИ: миллиардер Блумберг извинился за выступление Джонсона в Сингапуре

Миллиардер и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг извинился за выступление бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время Нового экономического... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T18:20

2022-11-19T18:20

2022-11-19T20:32

в мире

борис джонсон

майкл блумберг

руперт мердок

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китай

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Миллиардер и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг извинился за выступление бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время Нового экономического форума в Сингапуре, где Джонсон высказался с резкой критикой Китая, сообщила газета Guardian.Как сообщает издание, во вторник во время форума в Сингапуре Джонсон назвал Китай "принудительной автократией". Отмечается, что на выступлении Джонсона присутствовали около 500 азиатских бизнесменов, инвесторов и дипломатов.В четверг Блумберг принес извинения перед участниками форума за выступление Джонсона, отметив, что высказывание бывшего премьер-министра Великобритании о Китае является лишь его сугубо личным мнением. "Те из вас, кто был расстроен и обеспокоен тем, что сказал спикер (Джонсон – ред.), примите мои извинения", - заявил Блумберг.Издание пишет, что Блумберг, который пригласил Джонсона на мероприятие, лично извинился за выступление экс-премьера Британии из-за реакции некоторых участников форума во время обеда, среди которых, предположительно, были бизнесмены из Китая.Это не первое выступление Джонсона после его ухода с поста премьер-министра Великобритании. В четверг газета Guardian сообщила, что Джонсон выступал в октябре на конференции CIAB (Совет страховых агентов и брокеров), которая проходила в городе Колорадо-Спрингс. После экс-премьер принял участие в 45-минутном мероприятии формата "беседы у камина". Общая сумма гонорара за выступление Джонсона в США составила 276 130 тысяч фунтов стерлингов (327,3 тысячи долларов). Отмечалось, что Джонсон прибыл в США по приглашению медиамагната Руперта Мердока.Джонсон 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Во вторник 6 сентября он ушел в отставку, после чего в должность премьера вступила Лиз Трасс. Она занимала ее до 24 октября, а ее преемником и третьим премьер-министром Британии в этом году стал Риши Сунак, самый молодой глава правительства Британии с 1812 года и первый премьер индийского происхождения за всю историю страны.

https://ria.ru/20221116/dzhonson-1832062724.html

https://ria.ru/20221114/rastenie-1831413353.html

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китай

сингапур

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в мире, борис джонсон, майкл блумберг, руперт мердок, великобритания, китай, сингапур