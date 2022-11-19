01:00 19.11.2022 (обновлено: 09:24 19.11.2022)
Жан-Пьер прокомментировала решение Байдена о встрече после ЧП в Польше
Жан-Пьер: встреча с мировыми лидерами после ЧП в Польше показывает лидерство Байдена
© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена собрать мировых лидеров после ракетного инцидента в Польше демонстрирует глобальное лидерство американского лидера, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Вы видели, что президент делает — собирает лидеров из 11 стран для проведения встречи. Это благодаря его глобальному лидерству", — заявила Жан-Пьер на брифинге.
"Мы были публичны в том факте, который подтверждает информацию от президента (Польши. — Прим. ред.) Дуды, что, согласно предварительной оценке, это было, скорее всего, результатом ракеты ПВО Украины, которая, вероятнее всего, упала в Польше", — заявила она.
Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что ракеты — российского производства и что страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.
По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении российских ракет — намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют о том, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
Владимир Зеленский в среду заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше, на чью территорию упали две ракеты и погибли два человека. Уже в четверг Зеленский заявил, что не уверен в том, что произошло, на 100 процентов.
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