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В Тюменской области подготовили особые аптечки для мобилизованных - РИА Новости, 19.11.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20221119/aptechka-1832740502.html
В Тюменской области подготовили особые аптечки для мобилизованных
В Тюменской области подготовили особые аптечки для мобилизованных - РИА Новости, 19.11.2022
В Тюменской области подготовили особые аптечки для мобилизованных
Укомплектованные по рекомендациям людей с боевым опытом аптечки получили тюменские бойцы, которые готовятся к отправке, по словам санинструктора, наборы... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T13:35
2022-11-19T13:35
тюменская область
александр моор
тюменская область
частичная мобилизация в россии
общество
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ТЮМЕНЬ, 19 ноя – РИА Новости. Укомплектованные по рекомендациям людей с боевым опытом аптечки получили тюменские бойцы, которые готовятся к отправке, по словам санинструктора, наборы эффективные, все нужное в них есть, сообщил губернатор Тюменский области Александр Моор в своем Telegram-канале.Ежедневно бойцы сталкиваются лицом к лицу с опасностью, такая аптечка может спасти жизнь солдату при ранении, отметил губернатор."Передали тюменским бойцам, которые готовятся к отправке, современные и укомплектованные аптечки. Медицинские наборы формировали по рекомендациям людей с боевым опытом. Здесь есть два турникета, бинт для тампонады, эластичный, окклюзионный пластырь, ножницы для разрезания одежды, бандаж, шина для фиксации конечностей, спасательное одеяло, устройства для проведения вентиляции легких, щитки для глаз, противоожоговый гель и средства обеззараживания", – пояснил сформированные наборы Александр Моор.Санитарный инструктор в прикрепленном к посту губернатора видеокомментарии показывает одну из аптечек, ее содержимое, и говорит, что они "классные, эффективные, все есть".Ранее информационный центр правительства сообщал, что приобретение гуманитарного груза обеспечивается за счет регионального бюджета, поставки дополнительного обмундирования, необходимого снаряжения осуществляются на регулярной основе. Так, в среду мобилизованные бойцы получили теплую зимнюю одежду, очки противоосколочные, балаклавы, продовольствие и многое другое.
https://ria.ru/20221012/aptechka-1823534384.html
https://ria.ru/20221006/ekipirovka-1821807460.html
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александр моор, тюменская область, частичная мобилизация в россии, общество
Тюменская область, Александр Моор, Тюменская область, Частичная мобилизация в России, Общество
13:35 19.11.2022
 
В Тюменской области подготовили особые аптечки для мобилизованных

Мобилизованные в Тюмени получили аптечки, собранные по рекомендациям людей с боевым опытом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкВрач станции скорой медицинской помощи проверяет аптечку в кабинете комплектации бригад
Врач станции скорой медицинской помощи проверяет аптечку в кабинете комплектации бригад - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач станции скорой медицинской помощи проверяет аптечку в кабинете комплектации бригад . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 19 ноя – РИА Новости. Укомплектованные по рекомендациям людей с боевым опытом аптечки получили тюменские бойцы, которые готовятся к отправке, по словам санинструктора, наборы эффективные, все нужное в них есть, сообщил губернатор Тюменский области Александр Моор в своем Telegram-канале.
Ежедневно бойцы сталкиваются лицом к лицу с опасностью, такая аптечка может спасти жизнь солдату при ранении, отметил губернатор.
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"Передали тюменским бойцам, которые готовятся к отправке, современные и укомплектованные аптечки. Медицинские наборы формировали по рекомендациям людей с боевым опытом. Здесь есть два турникета, бинт для тампонады, эластичный, окклюзионный пластырь, ножницы для разрезания одежды, бандаж, шина для фиксации конечностей, спасательное одеяло, устройства для проведения вентиляции легких, щитки для глаз, противоожоговый гель и средства обеззараживания", – пояснил сформированные наборы Александр Моор.
Санитарный инструктор в прикрепленном к посту губернатора видеокомментарии показывает одну из аптечек, ее содержимое, и говорит, что они "классные, эффективные, все есть".
Ранее информационный центр правительства сообщал, что приобретение гуманитарного груза обеспечивается за счет регионального бюджета, поставки дополнительного обмундирования, необходимого снаряжения осуществляются на регулярной основе. Так, в среду мобилизованные бойцы получили теплую зимнюю одежду, очки противоосколочные, балаклавы, продовольствие и многое другое.
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Тюменская областьАлександр МоорТюменская областьЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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