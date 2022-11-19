https://ria.ru/20221119/aptechka-1832740502.html
В Тюменской области подготовили особые аптечки для мобилизованных
В Тюменской области подготовили особые аптечки для мобилизованных - РИА Новости, 19.11.2022
В Тюменской области подготовили особые аптечки для мобилизованных
Укомплектованные по рекомендациям людей с боевым опытом аптечки получили тюменские бойцы, которые готовятся к отправке, по словам санинструктора, наборы... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T13:35
2022-11-19T13:35
2022-11-19T13:35
тюменская область
александр моор
тюменская область
частичная мобилизация в россии
общество
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ТЮМЕНЬ, 19 ноя – РИА Новости. Укомплектованные по рекомендациям людей с боевым опытом аптечки получили тюменские бойцы, которые готовятся к отправке, по словам санинструктора, наборы эффективные, все нужное в них есть, сообщил губернатор Тюменский области Александр Моор в своем Telegram-канале.Ежедневно бойцы сталкиваются лицом к лицу с опасностью, такая аптечка может спасти жизнь солдату при ранении, отметил губернатор."Передали тюменским бойцам, которые готовятся к отправке, современные и укомплектованные аптечки. Медицинские наборы формировали по рекомендациям людей с боевым опытом. Здесь есть два турникета, бинт для тампонады, эластичный, окклюзионный пластырь, ножницы для разрезания одежды, бандаж, шина для фиксации конечностей, спасательное одеяло, устройства для проведения вентиляции легких, щитки для глаз, противоожоговый гель и средства обеззараживания", – пояснил сформированные наборы Александр Моор.Санитарный инструктор в прикрепленном к посту губернатора видеокомментарии показывает одну из аптечек, ее содержимое, и говорит, что они "классные, эффективные, все есть".Ранее информационный центр правительства сообщал, что приобретение гуманитарного груза обеспечивается за счет регионального бюджета, поставки дополнительного обмундирования, необходимого снаряжения осуществляются на регулярной основе. Так, в среду мобилизованные бойцы получили теплую зимнюю одежду, очки противоосколочные, балаклавы, продовольствие и многое другое.
https://ria.ru/20221012/aptechka-1823534384.html
https://ria.ru/20221006/ekipirovka-1821807460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор, тюменская область, частичная мобилизация в россии, общество
Тюменская область, Александр Моор, Тюменская область, Частичная мобилизация в России, Общество
В Тюменской области подготовили особые аптечки для мобилизованных
Мобилизованные в Тюмени получили аптечки, собранные по рекомендациям людей с боевым опытом
ТЮМЕНЬ, 19 ноя – РИА Новости.
Укомплектованные по рекомендациям людей с боевым опытом аптечки получили тюменские бойцы, которые готовятся к отправке, по словам санинструктора, наборы эффективные, все нужное в них есть, сообщил
губернатор Тюменский области Александр Моор в своем Telegram-канале.
Ежедневно бойцы сталкиваются лицом к лицу с опасностью, такая аптечка может спасти жизнь солдату при ранении, отметил губернатор.
"Передали тюменским бойцам, которые готовятся к отправке, современные и укомплектованные аптечки. Медицинские наборы формировали по рекомендациям людей с боевым опытом. Здесь есть два турникета, бинт для тампонады, эластичный, окклюзионный пластырь, ножницы для разрезания одежды, бандаж, шина для фиксации конечностей, спасательное одеяло, устройства для проведения вентиляции легких, щитки для глаз, противоожоговый гель и средства обеззараживания", – пояснил сформированные наборы Александр Моор.
Санитарный инструктор в прикрепленном к посту губернатора видеокомментарии показывает одну из аптечек, ее содержимое, и говорит, что они "классные, эффективные, все есть".
Ранее информационный центр правительства сообщал, что приобретение гуманитарного груза обеспечивается за счет регионального бюджета, поставки дополнительного обмундирования, необходимого снаряжения осуществляются на регулярной основе. Так, в среду мобилизованные бойцы получили теплую зимнюю одежду, очки противоосколочные, балаклавы, продовольствие и многое другое.